В Анкаре у здания авиакосмической компании TUSAS произошел теракт

17:37 23.10.2024

Возле здания турецкой аэрокосмической корпорации TUSAS в районе Кахраманказан Анкары прогремел взрыв. Есть погибшие и раненые, их число не уточняется. Глава МВД Турции Али Ерликая назвал произошедшее терактом. По данным СМИ, перестрелка до сих пор продолжается. Посольство Турции в России не получало информации о пострадавших россиянах.



Газета Sabah пишет, что неподалеку от здания смертник привел в действие взрывное устройство. Прогремело два взрыва, за ними последовала перестрелка. CNN Turk пишет, что после взрыва как минимум один из исполнителей теракта (всего их как минимум трое) смогли зайти в здание TUSAS. A-Haber и HaberTurk пишут, что, по некоторым данным, в здании могут находиться заложники.



"Сегодня произошел теракт на объектах компании TUSAS в Анкаре. В результате нападения, к сожалению, есть погибшие и раненные",- написал глава турецкого МВД в соцсети X. В район Кахраманказан направлены силы безопасности, пожарные и медицинские бригады. По данным CNN Turk, погибли не менее двух человек. Генпрокуратура Анкары начала расследование.



Взрыв прогремел во время пересменки сотрудников охраны, отмечает HaberTurk. CNN Turk публикует фотографии одного из предполагаемых исполнителей теракта, стреляющего в машину неподалеку от въезда на территорию TUSAS. Судя по записи с камеры видеонаблюдения, вооруженный мужчина зашел в здание. Среди нападавших есть женщина, согласно фотографии с места происшествия.



В штаб-квартире TUSAS насчитывается несколько тысяч сотрудников, отмечают СМИ. Корпорация занимается проектированием самолетов и модернизацией авиации. В числе прочего TUSAS разрабатывает турецкий истребитель пятого поколения Kaan и ударные беспилотники Anka.