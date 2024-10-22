Ирак добивает и добивается своего. Багдад объявил о ликвидации главы филиала ИГИЛ Абу Абдель-Кадера

17:40 23.10.2024

Власти Ирака объявили о ликвидации в горах на северо-востоке страны девяти террористов "Исламского государства" (ИГ; признано в России террористической организацией и запрещено). Среди них - главарь иракской ячейки Джасим аль-Мазруи Абу Абдель-Кадер. В Багдаде воспринимают подобные успехи как доказательство того, что активная помощь американских военных им теперь, по сути, не нужна.



"В Ираке нет места террористам, мы будем преследовать их до тех пор, пока не уничтожим",- заявил премьер-министр Мухаммед Шиа ас-Судани, объявляя об устранении Джасима аль-Мазруи Абу Абдель-Кадера. Тот стал уже третьим и самым высокопоставленным региональным главарем ИГ (террористическая организация, запрещенная в РФ), убитым иракскими военными за этот месяц.



Премьер не стал упоминать о роли США в устранении террориста, хотя все предыдущие операции против группировки в Ираке проводились при поддержке американских военных.



Зато на эту тему высказался глава Центрального командования вооруженных сил США Майкл Курилла: "ИГ (террористическая организация, запрещенная в РФ.- "Ъ") остается угрозой для региона, наших союзников, а также нашей родины. Центральное командование США вместе с нашей коалицией и иракскими партнерами будет продолжать активно преследовать этих террористов". Генерал отметил, что с января по июнь текущего года боевики ИГ (террористическая организация, запрещенная в РФ) совершили 153 нападения в Ираке и Сирии - это в два раза больше, чем за весь 2023 год, что не может не вызывать тревогу у Вашингтона.



В конце августа американские и иракские военные провели одну из крупнейших антитеррористических операций против боевиков в провинции Анбар на западе Ирака. В результате были убиты по меньшей мере 14 террористов. При этом США не ограничиваются одним Ираком: они бьют по объектам террористов и в Сирии.



На фоне успехов кампании против террористов 17 сентября премьер Мухаммед Шиа ас-Судани заявил, что военные страны способны бороться с боевиками и без помощи США.



Политик настаивает на выводе американских войск еще с февраля текущего года. Переговоры с администрацией Джо Байдена по этому вопросу уже прошли и завершились в целом в пользу Багдада: 27 сентября власти Ирака и США заявили, что договорились закончить миссию международной коалиции "Непоколебимая решимость" по борьбе с террористами к сентябрю 2025 года.



При этом в Пентагоне подчеркнули, что соглашение не подразумевает вывод всех американских военных из Ирака, меняется только формат: сотрудничество по линии международной коалиции завершится, Вашингтон и Багдад перейдут к двустороннему партнерству. Пока не ясно, сколько американских военных из нынешних 2,5 тыс. останется в Ираке: как рассказали информированные собеседники агентства AP, роль и масштаб будущего военного присутствия США в Ираке еще только предстоит обсудить, но делать это будет уже следующая администрация.



Впрочем, потенциальный приход в Белый дом республиканцев во главе с Дональдом Трампом не должен повлиять на договоренности. Господин Трамп еще в августе 2020 года говорил о намерении вывести из Ирака все американские войска. Что же касается второго кандидата - демократки Камалы Харрис, то она, вероятно, продолжит нынешний курс Джо Байдена.



Эльнар Байназаров

Газета "Коммерсантъ" №195 от 23.10.2024, стр. 6