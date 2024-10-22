Лыонг Кыонг стал новым президентом Вьетнама

19:16 23.10.2024

Парламент Вьетнама избрал генерала Лыонг Кыонга президентом страны. Его избрание поддержали все 440 присутствовавших на заседании законодателей.



Национальное собрание (парламент) Вьетнама 21 октября избрал генерала армии Лыонг Кыонга новым президентом страны на срок до 2026 года, сообщает Thanh Niên.



