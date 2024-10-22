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|Лыонг Кыонг стал новым президентом Вьетнама
19:16 23.10.2024
Парламент Вьетнама избрал генерала Лыонг Кыонга президентом страны. Его избрание поддержали все 440 присутствовавших на заседании законодателей.
Национальное собрание (парламент) Вьетнама 21 октября избрал генерала армии Лыонг Кыонга новым президентом страны на срок до 2026 года, сообщает Thanh Niên.
Кыонг сменил на посту То Лама, которого в августе избрали генеральным секретарем Коммунистической партии Вьетнама и он оставил пост президента.
Резолюцию об избрании 67-летнего Кыонга главой государства поддержали все 440 присутствовавших на заседании депутатов.
В инаугурационной речи Кыонг пообещал, что будет заниматься укреплением обороноспособности страны и проводить многостороннюю внешнюю политику.