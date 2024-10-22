Рамафоза и Си Цзиньпин обрадовались, Моди - вегетарианец: лидеров стран БРИКС встретили караваем и чак-чаком

22:38 23.10.2024

Отказавшийся от чак-чака премьер Индии Моди понимает Владимира Путина без перевода



В нулевой день саммита БРИКС Владимир Путин начал марафон двусторонних встреч с лидерами других стран, который продлится вплоть до поздней ночи 24 октября. В Кремле таким контактам придают особое значение - именно так формируется общее видение и находятся развязки для проблемных вопросов. Первыми на переговоры с Путиным приехали отцы-основатели БРИКС - лидеры Китая, Индии и ЮАР. Ждали еще президента Бразилии, но бытовая травма не позволила Луле да Силва предпринять поездку в Казань.



Утро вторника в международном аэропорту Казани выдалось напряженным: там один за одним садились самолеты лидеров, прибывающих на саммит БРИКС. Главным встречающим с российской стороны был назначен глава Татарстана Рустем Минниханов, в задачу которого входило поприветствовать гостя у ковровой дорожки и угостить хлебом - солью. "Зис из рашэн, а зис из татар", - объяснял Минниханов Сирилу Рамафозе, поочередно указывая на каравай и чак-чак. Президент ЮАР ни от чего отказываться не стал, как и глава КНР Си Цзиньпин. "У нас такое тоже есть", - попробовав татарское лакомство, заметил председатель, чем несказанно обрадовал хозяина. А вот Нарендра Моди, как убежденный вегетарианец, в сторону чак-чака и каравая даже не посмотрел. Однако г-н Минниханов и для него нашел несколько теплых слов, сообщив, что "все очень обрадовались" врученной индийскому премьеру (еще в июле) высокой российской награде.



Немного отдохнув после долгой дороги, гости стали по одному съезжаться в казанский Кремль, где Владимир Путин начал марафон приуроченных к саммиту двусторонних встреч. Как сообщил журналистам его помощник Юрий Ушаков, они продлятся три дня, поскольку президент выразил желание повстречаться не только со всеми лидерами, но и с приехавшими в Казань руководителями международных организаций. Первой порог отведенного под переговоры губернаторского дворца переступила глава НБР Дилма Роуссефф. Банк, учрежденный странами БРИКС, заработал в 2018 году и за это время профинансировал около 100 проектов на $33 млрд. Практически все платежи осуществляются в долларах или евро. Хотя, как подчеркнул Владимир Путин, расчеты в нацвалютах позволяют снизить геополитические риски и "избавить, насколько это возможно в сегодняшнем мире, развитие экономики от политики". По мнению г-жи Роуссефф, сложившийся объем финансирования является недостаточным для нужд глобального Юга. "Именно поэтому очень важно обеспечивать финансирование в национальных валютах и в специальных форматах", - согласилась она.



Как известно, НБР с 2022 года не рассматривает новые проекты в России из-за введенных после начала СВО международных санкций. Тем не менее Москва продолжает добросовестно обслуживать уже имеющиеся долги - необходимые средства предусмотрены также в бюджете 2025 года. Глава РФПИ Кирилл Дмитриев намекнул, что проблемные моменты во взаимодействии с НБР Путин и Роуссефф обсудили за закрытыми дверями. Однако, по его мнению, альтернативой банковскому финансированию, на которое действительно, влияют внешние ограничения, может быть соинвестирование из различных частных источников - интерес к такому механизму проявляют многие компании в странах-членах БРИКС. В частности, инвесторы из Латинской Америки готовы вкладываться в строительство инфраструктуры для расширения поставок российских удобрений.



Следующим гостем Владимира Путина стал Нарендра Моди, успевший после аэропорта сменить темную фуфайку на светлую, а также переодеться в синие кожаные туфли. Президент пошутил, что они с индийским премьером настолько хорошо понимают друг друга, что в принципе не нуждаются в переводе. Моди в ответном слове упомянул не только БРИКС, но и конфликт на Украине. "Мы полностью поддерживаем скорейшее установление мира и стабильности. Готовы оказать любое возможное содействие", - заверил он.



Другие отцы-основатели БРИКС украинскую проблематику в публичной части не затрагивали. Президент ЮАР поблагодарил Владимира Путина за поддержку со времен апартеида до сегодняшнего дня и выразил готовность обсудить все вопросы от торговли до геополитики. "Считаем Россию очень ценным союзником", - подчеркнул Рамафоса. В свою очередь Си Цзиньпин назвал взаимодействие с Россией стратегическим и всеобъемлющим. Хотя международная ситуация, по словам председателя КНР, последнее время переживает глубокие перемены и даже потрясения, ничто не может поколебать многовековую дружбу двух государств. Российский лидер подчеркнул, что сотрудничество Москвы и Пекина является глобальным стабилизирующим фактором и может служить образцом для других стран. Путин рассказал Си, что только что поговорил по телефону с президентом Бразилии: тот очень сожалеет, что из-за травмы не смог лично приехать в Казань , но готов поработать на саммите в видеорежиме. "Я ему сказал, что как-то не гуманно. Будет всего 4 часа утра местного времени. Но он настаивает", - развел руками ВВП.



Пока президент проводил переговоры, журналисты продолжали штурмовать расположенный напротив Кремля Центр аккредитации. Организаторы, очевидно, не ожидали такого внимания, в том числе со стороны "недружественных" СМИ, поэтому спровоцировали огромные очереди за бейджами, дающими доступ на мероприятия. "Ваш номер 860! Сейчас проходит номер 500! Значит, ждать вам где-то три часа", - бодро сообщил корреспонденту "МК" охранник и ... ошибся ровно на час. Ждать пришлось четыре часа! За это время многие журналисты успели не только поесть, но и поспать прямо на чемоданах - благо многие приехали в Центр аккредитации сразу из аэропорта. Не удивительно, что от стоек люди отходили с такими счастливыми лицами, будто получили не бейдж, представляющий собой пластиковую карточку с фото и голограммой, а лотерейный билет с выигрышем на миллион долларов.



Поскольку многие дороги в Казани перекрыты, добираться до основной площадки саммита - комплекса "Казань Экспо" - представителям СМИ придется на электричке. Для этого всем выдали бесплатные транспортные карты - подарок от мэрии Казани. Владимир Путин и другие лидеры в Экспо прибудут только 23 октября - на 10 утра запланировано совместное фотографирование, за которым последует пленарное заседание саммита. А во вторник вечером президент организовал для высоких гостей неформальный прием в Казанской ратуше, и этот выбор тоже не случаен. Некогда здание принадлежало Дворянскому собранию - здесь танцевали, слушали выступления именитых певцов и музыкантов, пробовали изысканные блюда и даже принимали императора Александра II. В парадные интерьеры ведет шикарная мраморная лестница, украшенная статуями китайца и китаянки. Их происхождение до сих пор не установлено, но сейчас появился уникальный шанс. А вдруг председатель Си, вглядевшись в изображения на груди статуй, поможет разгадать секрет?



Елена Егорова