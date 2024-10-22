Ничто не предвещало, но… на Украине началась избирательная кампания, - В.Стоякин

22:39 23.10.2024

Ничто не предвещало, но… на Украине началась избирательная кампания



Василий Стоякин

автор издания Украина.ру



Презентованный Владимиром Зеленским план победы над западными союзниками не мог не иметь последствий. Последствия оказались вполне предсказуемыми – поскольку Украина претендует на статус демократического государства, началась избирательная кампания, а поскольку Украина – независимое государство, то кампания началась за ее рубежом



20 октября Джозеф Байден прибыл в Берлин, где встретился с руководителями Германии, Франции и Британии. В частности, обсуждался украинский конфликт.



Скандальных элементов тут было два:



Во-первых, перед этим, 8 октября, было заявлено, что Байден не поедет на совещание на авиабазе "Рамштайн", где решаются вопросы предоставления военной помощи Украине. А 12 октября совещание вовсе было отменено.



Формальным предлогом стал ураган в США, но и так все понимали, что США таким образом ответили на "план победы", аккуратно указав Зеленскому на необоснованность его претензий руководить "цивилизованным миром".



Во-вторых, на встречу в Берлине не был приглашен сам Зеленский, что вопиюще противоречит провозглашенному Киевом и поддержанному Вашингтоном формату "ни слова об Украине без Украины".



Разумеется, это не означает, что западные союзники не будут поддерживать Украину (слишком много в нее вложено), но вполне может значить, что "план победы" не принят, а его автор полуофициально признан бывшим президентом не только в России, но и в ЕС и США.



20 октября СМИ сообщили о том, что посол Украины в Британии Валерий Залужный выступил в аналитическом центре Chatham House. Само по себе это не сенсация, но речь идет о первом выходе посла на широкую публику.



Тут следует вспомнить скандальную предысторию назначения Залужного – в феврале он был отправлен в отставку с поста главкома, в марте назначен послом в Лондон, в апреле получил агреман, в июле выехал по назначению и только в октябре соизволил сказать что-то членораздельное. Восемь месяцев…



По слухам, в Лондоне узнали о назначении нового посла из сообщений СМИ, и месяц возили МИД Украины и Офис президента фейсом по тейблу, объясняя особенности дипломатического этикета (не то, чтобы в Киеве его не знали, но еще позапрошлый глава МИД Павел Климкин хвалился тем, что он сознательно пренебрегает этим самым этикетом).



Выступление посла запомнилось: он не смог выговорить слово "цивилизация" и слегка переврал сюжет пьесы "Отелло". Это, конечно, наложило определенный комический оттенок на картинку, что, видимо, в планы организаторов освещения конференции не входило.



И тогда The Daily Telegraph устроила скандал на ровном месте, сообщив, что, по мнению генерала, гарантии безопасности более важны для Украины, нежели территориальный вопрос. Подразумевается – Украина может пойти на подписание мирного соглашения с Россией без учета "оккупированных территорий".



Это уже была полноценная сенсация и даже скандал, потому что:

а) МИД Украины официально заявлял, что Украина не рассматривает других вариантов завершения конфликта, кроме как на границах 1991 года;

б) посол Украины, будь он хоть трижды генерал, не имеет права делать такие заявления.



Правда, ознакомившись с текстом выступления, легко убедиться, что уважаемое издание натягивает сову на глобус:



"Я не упомянул территории. Я говорил о защищенности, безопасности и чувстве пребывания в собственном доме. Если бы я жил в своем доме и знал, что мой сосед присвоил себе часть моего сада, я бы сказал, что нам надо решить этот вопрос. Если не сейчас, то нашим детям придется решать его".



Несколько косноязычно, но Залужного можно понять именно в контексте позиции официального Киева – мы должны решить территориальную проблему сейчас, чтобы ее не пришлось решать следующим поколениям. Ничего более.



Т. е. сенсация дутая? Не совсем…



В тот же день The Sunday Times написала:



"После увольнения популярного военачальника генерала Валерия Залужного, ныне посла Украины в Лондоне, и отмены якобы (sic! – Авт.) из-за войны президентских выборов, назначенных на апрель, многие начинают задаваться вопросом, а является ли он (Зеленский. – Авт.) по-прежнему подходящим человеком для руководства своей страной".



Возникает впечатление, что Запад (или, по крайней мере, Британия) не только "снял с довольствия" Зеленского, но и назначил его преемника…



21 октября появилась информация, что Залужный написал первую книгу мемуаров, назвав ее "Моя война". В его ближайших планах написание еще двух книг: "Наша война" и "Их война". Уж не аналог ли это сериала "Слуга народа"?



С выдвижением Залужного есть, разумеется, несколько проблем – он сам не очень рвется в политику, да и с чисто формальной точки зрения, переехав в Лондон, он теряет право на выдвижение (кандидат на пост президента должен 10 лет непрерывно проживать в стране).



А вот Петр Порошенко в политику рвется.



19 октября он выступил по телевидению, заявив, что в феврале 2022 года "вся власть из Киева сдриснула" (это обстоятельство отрицается не только на Украине, но и за рубежом – есть даже свидетельства западных журналистов, в соответствии с которыми Зеленский якобы находился именно в Киеве), а Порошенко лично обеспечил эвакуацию Бучи, Ирпеня и Гостомеля, раздал людям оружие и защитил Киев (никакой эвакуации не было, оружие раздавало МВД, а обороной занималось военное командование – это общеизвестно и легко доказуемо).



Кроме того, по всей Украине вновь активизировались акции семей военнопленных и пропавших без вести, которые требуют от власти обратить внимание на их проблемы. Считается, что финансирует эти акции Порошенко.



В общем, кампания экс-президента тоже начинает набирать обороты.



Юлия Тимошенко и Дмитрий Разумков пока выжидают – никаких признаков активности с их стороны нет.



В Киеве циркулируют слухи, что Зеленский намеревается провести президентские (но не парламентские) выборы весной 2025 года независимо от того, сохранится ли в стране военное положение или нет.



Судя по всему, на это решение оказали влияние успехи Майи Санду, режим которой создал исключительные возможности для фальсификации результатов выборов и референдума благодаря голосованию молдаван, выехавших в Европу (у Зеленского этот ресурс значительно больший). Однако неубедительный итог голосования в Молдавии 20 октября может заставить Офис президента изменить эти планы (если они, конечно, вообще были – источники затрудняются объяснить, как ОП может обосновать проведение выборов).



О несостоявшихся президентских выборах 2024 года можно прочитать в статье Василия Стоякина "Итоги президентских выборов 2024 года: Зеленский и его легитимность".