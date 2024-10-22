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|В Узбекистане пообещали не вводить санкции против России. Но сделали оговорку
22:51 23.10.2024
Власти Узбекистана пообещали не вводить санкции против России или не поддерживать введенные другими странами. Но при этом сделали странную оговорку. Об этом пишет телеграм-канал "O'zbekiston 24" со ссылкой на источники в правительстве республики.
В публикации говорится, что в узбекском правительстве ответили на призывы западных стран не допускать передачи в Россию подсанкционных товаров через территорию Узбекистана. Сообщается, что "в кабмине дали понять ЕС и США, что собственных санкций и ограничений Ташкент вводить точно не будет", а также что "западные санкции поддерживать тоже не станет".
При этом власти страны сделали странную оговорку, что "экспорт и транзит товаров двойного назначения будет контролироваться в рамках соблюдения международных санкций". Источники ТГ-канала добавили, что "вторичных санкций в Узбекистане не особенно боятся", потому что "считают, что ничего не нарушают".
Напомним, в феврале 2024 года Узбекистан присоединился к финансовым санкциям против России. Парламент республики в первом чтении принял законопроект, который запретит оформлять счета в банках и оплачивать покупки картами русским, попавшим под санкции. Такая инициатива была предложена из-за рисков применения вторичных санкций в отношении Узбекистана, то есть мер за нарушение санкционного режима.
Как сообщается, законопроект готовили с учетом опыта присоединившихся к санкциям Чехии, Латвии и Эстонии. Он наделяет дополнительными полномочиями национальный ЦБ. Он нужен для "повышения эффективности системы санкционного комплаенса в банковском секторе".
Эксперты назвали "банковский" запрет Узбекистана пощечиной отношениям двух стран. Власти страны "в период интеграции в международную финансовую систему" демонстративно решили соблюсти антироссийские санкции, чтобы их банки не попали под санкции сами, отметили специалисты.
Теперь узбекские банки смогут отказать любому человеку в открытии счета или финансовых операциях, чтобы избежать риска нарушить западные рестрикции. Также теперь при получении лицензии банки должны будут прикладывать к списку документов перечень мер, на которые они пойдут для гарантированного соблюдения антироссийских санкций, добавил эксперт.
Отметим, по данным МВД России, Узбекистан занимает первое место по числу мигрантов в РФ. Сейчас в России находится 1,8 миллиона выходцев из Узбекистана – для сравнения, из Таджикистана приехало 1,2 миллиона граждан Таджикистана. Фактически сегодня каждый третий мигрант в РФ - из Узбекистана.