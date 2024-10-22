В Узбекистане пообещали не вводить санкции против России. Но сделали оговорку

22:51 23.10.2024

Власти Узбекистана пообещали не вводить санкции против России или не поддерживать введенные другими странами. Но при этом сделали странную оговорку. Об этом пишет телеграм-канал "O'zbekiston 24" со ссылкой на источники в правительстве республики.



В публикации говорится, что в узбекском правительстве ответили на призывы западных стран не допускать передачи в Россию подсанкционных товаров через территорию Узбекистана. Сообщается, что "в кабмине дали понять ЕС и США, что собственных санкций и ограничений Ташкент вводить точно не будет", а также что "западные санкции поддерживать тоже не станет".



