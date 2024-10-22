"Лишатся зубов": эксперты рассказали, что будет с французскими войсками на Украине

22:53 23.10.2024

"Париж прощупывает почву"



Франция хочет "показать зубы" России и отправить войска на Украину. Об этом заявил экс-премьер Франции Мануэль Вальс в эфире французского телеканала "LCI". По его мнению, Франция должна оказывать Украине большую поддержку. Почему Париж опять захотел отправить свои войска по пути, проторенному Наполеоном? Этот вопрос "МК" задал ведущему аналитику в области военно-технического сотрудничества, директору Центра анализа стратегий и технологий (ЦАСТ) Руслану Пухову.



Бывший премьер Франции Мануэль Вальс, заявил, что пришло время отправить войска Франции на Украину. "Мы должны быть в состоянии показать зубы Путину и сказать ему "хватит". Лучший способ ему это сказать - оказывать Украине активную поддержку. Речь может идти и об отправке наземных войск. Так или иначе, мы должны учитывать это", – сказал он.



Вальс мусолит тему отправки войск на Украину уже второй год, забыв, что является отставным премьеромом, и что три четверти населения Франции против подобного перформанса.



Ранее отправку французских солдат на Украину не исключил госсекретарь Французской республики по делам Европы Бенжамен Хаддад.



Заявления Вальса уже резко прокомментировали в Сети. Так, "Голос Мордора" заметил: "Лично у меня слова "Франция" и "зубы" как-то совсем не складываются. Обычно всем своим врагам французы гордо показывали филейную часть".



По словам Руслана Пухова, относительно позиции Франции стоит учитывать несколько важных моментов.



- Первый аспект - нынешняя Франция, при Макроне, славится тем, что делает некие заявления, не подразумевающие никаких реальных действий, - говорит Руслан Пухов. - Грубо говоря, слова французских политиков не подтверждаются делами, особенно в военной сфере - это просто пустая болтовня.



Да, у Франции есть великое прошлое, но ресурсов для ведения великодержавной политики у нее нет, и она постоянно, как галльский петух, пытается поработать глоткой.



Отсутствие реальных возможностей - это второй аспект. Даже если бы французы захотели что-то куда-то направить, то будут трудности: во французской армии проблема с личным составом, серьезный некомплект, особенно в элитных частях. В такую мясорубку, как на Украине, можно было бы послать лишь элиту, а не обычные части, которые моментально понесли бы потери, что повлекло бы внутренний политический кризис. Ведь французское общество наверняка болезненно бы отреагировало на гибель своих солдат черт знает где. И тех зубов, которые нам хотят показать, можно лишиться.



С другой стороны, я не исключаю, что французские политики делают такие заявления для того, чтобы прощупать почву и посмотреть на нашу реакцию.



- А кто все-таки может отправить войска на Украину, если не Франция?



- Возможно, поляки. Я могу представить, что в определенном сценарии иностранные войска будут представлены не отправленными насильно французами, а мотивированными польскими частями, более готовыми воевать и умирать, чем другие партнеры по НАТО.



В свою очередь, руководитель Центра политико-экономических исследований Института нового общества Василий Колташов сказал "МК", что Запад уже морально готовится к вводу войск на территорию Украины.



- У Зеленского исчерпаны резервы, а как ему резервы дать? Нужно поставить в украинскую армию западные войска под знаменем миротворцев.



Я думаю, что Зеленский получит 200 тысяч штыков, которые для него будут не лишние. Тем более, европейские войска, которые бесполезно кормятся сейчас в мирных условиях, могут отправиться на Украину и получать там опыт.



- А эти поставки батальонов могут быть ответом на возможное появление у нас северокорейских войск?



- Вряд ли это будет ответом. Западные страны уже давно готовятся, но не могут решиться отправить свои силы. Появление северокорейских войск на стороне России будет лишь дополнительным поводом для введения их войск на Украину.



Ольга Федорова