Широким охватом: как идут бои за город Селидово в ДНР

22:56 23.10.2024

Репортаж "Известий" - о том, как российские штурмовики успешно преодолевают укрепленную оборону противника



Дмитрий Астрахань



Продвижение российских войск на донецком направлении открывает возможности освобождения городов, которые еще недавно противник считал тыловыми. Например, недавно силами группировки "Центр" был освобожден и полностью зачищен поселок Михайловка, что позволило выйти непосредственно на окраины Селидово. В данный момент идет успешное продвижение по флангам с охватом города с трех сторон. "Известия" узнали у военнослужащих, как идут бои за этот важный населенный пункт.



Как освобождали поселок Михайловка на подступах к Селидово



- Не было возможности семимильными шагами идти, воевали за каждый квартал, каждую улицу, каждый дом. Везде было какое-то сопротивление: либо "птички", либо стрелковые бои. Но боевую задачу свою выполнили в полном объеме, - рассказывает о боях за Михайловку капитан Игорь Красильников, замполит батальона группировки "Центр".



По его словам, враг успел подготовить в инженерном плане позиции в лесопосадках вокруг поселка - тут были и ходы сообщения, и блиндажи, а в некоторых местах даже противотанковые рвы. В самом населенном пункте в качестве укреплений украинцами использовались жилые дома. Но, конечно, уровень подготовки позиций здесь далеко не тот, который встречался в местах, где киевские боевики имели возможность готовить их годами.



- Я считаю, у нас здесь все герои. Да, кто-то больше отличился, кто-то меньше. Мы все выполняем одну работу, делаем общее дело. Вот взять рядового Саятова. Человек при взятии опорного пункта, в сумерках, где-то примерно метров с 50 умудрился из гранатомета попасть в бойницу огневой точки, - рассказывает капитан Красильников про действия сидящего рядом с ним немногословного гранатометчика.



Вторым выстрелом рядовой Рафиз Саятов попал в перекрытие щели, прикрыв своих наступающих товарищей.



- Первый свой раз (боевой выстрел) помню, и то не слишком хорошо. Получилось так, что я немного приотстал от группы, потому что все там молодые были, около 20 лет, - вспоминает гранатометчик свой первый бой. - Они как спортсмены, быстро шли. А я не успевал. И тут "брэдли" (американская БМП. - "Известия") выехала, а думали, что там только пулеметный расчет будет. Смотрю, их начали крыть - и тогда я сзади "морковки" (гранатометные выстрелы) достал и запустил. "Брэдли" откатилась, а пулеметчики врага остались лежать.



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До этого он не имел боевого опыта, срочную службу проходил на Камчатке в конце 1990-х годов, а после этого работал токарем. Сегодня он уже не считает боевые выходы и даже направления, на которых побывал - куда приказали, туда и пошел выполнить работу, уже привык.



- Было тяжело, постоянно "птички", очень много беспилотной авиации. Пехоты особо видно не было, работали расчеты пулеметов и минометов - все у них передвижное, все кочующее. Тяжело давался каждый дом, но мы, скрипя зубами, продвигались вперед, - рассказывает ефрейтор Максим Шубин, номер расчета автоматического гранатомета АГС.



Он продвигался вместе с пехотой и работал большей частью на подавление огнем пулеметных точек противника. В условиях большого количества БПЛА врага все передвижения были пешими: "подскок" с тяжелым оружием на транспорте сейчас не практикуется на донецком направлении.



Максим рассказывает, что попал в армию в ходе мобилизации, до этого был рабочим и увлекался компьютерными играми. Но к тяжелому вооружению тянуло еще на срочной службе, во время которой он был пулеметчиком в Росгвардии.



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О проблемах, связанных с большим количеством БПЛА, рассказывают и медики, которые занимаются эвакуацией с переднего края в ходе наступательных боев.



- Мы действовали как обычно, смелость наших бойцов позволяет. Эвакуировали раненых на моноколесе при любых условиях, всех забираем своих, никого не оставляем, - рассказывает командир отделения эвакуации младший сержант Хасан Шинайдар.



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Моноколесом называют не электрический транспорт, а распространенную модель одноколесной складной тележки для установки носилок. Рама с колесом от горного велосипеда и ручным тормозом позволяет везти раненого с большой скоростью одному или двум бойцам даже по самым извилистым тропинкам. Аналогичные модели использовались горноспасателями, но военные, конечно, отличаются. Если местность и обстановка не позволяют использовать даже такую тачку, то есть и мягкие носилки, но ими на больших расстояниях пользоваться тяжелее.



Младший сержант Шинайдар был мобилизован после срочной службы и уже два года провел в зоне специальной военной операции, а всего он служит в армии уже четвертый год. Был отправлен в Казань на курсы по тактической медицине, после которых стал командиром отделения.



- Мы с напарником вытаскивали "трехсотого" из-под обстрела, шли до него двое суток. Поступил приказ вытащить, он из разведки был, - рассказывает рядовой Алексей Плотников о ситуации в боях за Михайловку, которая стала и самым сложным случаем в его практике. - Небо почти всегда было "грязное", но мы дошли до него. Я оказал ему в подвальном помещении помощь, он до этого сам себе первую помощь оказал. Потом мы с ним вместе еще сутки выходили. Из дома, в котором мы сидели, мы выскочили, когда крыша уже горела. Вечером дошли до точки эвакуации, я его там стабилизировал, прокапал физраствором - большая кровопотеря была. Утром перевязал, и дальше разведчики его вытащили через другую точку.



Алексей работал в поликлинике в травматологическом отделении - опыта в медицине у него больше 10 лет, и на специальную военную операцию он ушел добровольцем. После окончания боевых действий планирует вернуться в гражданскую медицину и дальше работать по профессии в больнице, где за ним сохраняют рабочее место на время военной службы.