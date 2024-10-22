 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Среда, 23.10.2024
22:59  Олимжон Абдуллаев новый заместитель министра иностранных дел Узбекистана
22:58  Раззак Бейшекеев - первый в истории Кыргызстана чемпион мира по греко-римской борьбе (U-23)
22:56  Широким охватом: как идут бои за город Селидово в ДНР
22:53  "Лишатся зубов": эксперты рассказали, что будет с французскими войсками на Украине
22:51  В Узбекистане пообещали не вводить санкции против России. Но сделали оговорку
22:39  Ничто не предвещало, но… на Украине началась избирательная кампания, - В.Стоякин
22:38  Рамафоза и Си Цзиньпин обрадовались, Моди - вегетарианец: лидеров стран БРИКС встретили караваем и чак-чаком

19:16  Лыонг Кыонг стал новым президентом Вьетнама
17:40  Ирак добивает и добивается своего. Багдад объявил о ликвидации главы филиала ИГИЛ Абу Абдель-Кадера
17:37  В Анкаре у здания авиакосмической компании TUSAS произошел теракт
13:05  Кыргызскому государству и его дипломатии 3 тысячи лет - президент Садыр Жапаров
13:03  Еще раз о "пророчестве" Генри Киссинджера насчет Израиля,- В.Катасонов
12:00  Актуализируем прошлое. Отчизна - это опыт отцов, - Иван Охлобыстин
11:50  РосАрмия продолжает "варить" Селидовский котел
11:25  Следующие президентские выборы А.Лукашенко (Беларусь) назначены на 26/01/25
11:02  Арабский козырь. О чем говорит встреча Путина с президентом ОАЭ, - Геворг Мирзаян
10:59  Экологический геноцид. Жители Канта обращаются к ГКНБ и Генпрокуратуре Киргизии
10:57  Это не геноцид! Шольц показал Эрдогану зубы, вступившись за Израиль, - Камран Гасанов
10:52  Тела двух россиян (журналистка Паперная с другом), загадочно умерших в гостинице в Ташкенте, отправили на родину
10:24  План Зеленского и планы США – НАТО против России, - Владимир Овчинский
10:02  Ростислав Ищенко: Успехи Трампа и берлинский сговор
09:58  Кто не бриксует, тот не пьет шампанского, - репортаж А.Колесникова с казанского форума
09:56  Трамп дал понять, что не признает победы Харрис, - НГ
09:53  Чехия сблизит Казахстан и Узбекистан с Европейским союзом, - Виктория Панфилова
09:37  Подтверждено убийство израильтянами нового лидера "Хезболлы" - Хашема Сафиеддина
09:28  Почему введен запрет на ввоз российской пшеницы в Казахстан
09:24  Курская дуга: Сырский бросил все силы на Зеленый Шлях, но боится спецназа из КНДР, который едет крушить ВСУ, - Р.Маркуш
01:27  Ядрена копоть... северокорейцы могли бы преподать Украине ценный урок, - Илья Титов
00:37  Чемпионат мира по самбо стартует 8/11 в Астане
00:30  Генпрокурор Украины Костин подал в отставку из-за скандала с лжеинвалидами
00:28  БРИКС сближает Индию и Китай, - Сергей Строкань
00:25  "В языковом вопросе необходимо действовать дальновидно и сдержанно" - президент Мирзиеев
00:22  В Узбекистане странно высказались о "не введении" санкций против России
00:20  Как встречали лидеров стран БРИКС в Казани: "Зис из рашэн, а зис из татар", - МК
00:14  Россия стала четвертой в мире экономикой по данным МВФ. На пол-сопли обойдя Японию
00:11  КНДР–США: юбилей застарелого спора, - Александр Жебин
00:10  Страны БРИКС объединились на Платформе по атомной энергетике, - Глеб Тукалин
00:06  В Грузии 26 октября пройдут парламентские выборы. Что о них известно
00:03  Молдавия погружается в хаос: результаты еврореферендума - фальшивка
00:02  Все идет по плану. Русские в Казахстане, - Илья Намовир
00:01  Где контроль, дуболомы... Мирзиеев разносит прокурорских за "случаи приписок деревьев"
00:00  Ушла из жизни Светлана Назарбаева - мать одиозных генералов Сатыбалды и Абиша
Вторник, 22.10.2024
18:38  Движение "Хезболлах" взяло на себя ответственность за нападение на дом Нетаньяху
16:26  Сестра Ким Чен Ына назвала Украину и Южную Корею невоспитанными собаками США
16:20  Британский журналист Грэм Филлипс поблагодарил Путина за убежище в России
16:15  Медербек Сатыев выдвинут Советом судей Кыргызстана на должность председателя Верховного суда
16:00  На восточный вклад: ставки по депозитам в юанях за месяц выросли на 1,5 пункта
15:55  Обреченная империя. Попытки противостоять БРИКС погубят Америку, - Антон Трофимов
12:37  Русские сеют глобальный хаос. Снова, - В.Корнилов
12:23  Геостационарный спутник Intelsat (производства Boeing) испытал "аномалию" и неожиданно развалился на 20 частей
12:20  Ковровое эмбарго: США думают ограничить поставки чипов по всему миру
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    Кыргызстан   | 
Раззак Бейшекеев - первый в истории Кыргызстана чемпион мира по греко-римской борьбе (U-23)
22:58 23.10.2024

"Sport АКИpress" - Кыргызстанский спортсмен Раззак Бейшекеев стал победителем молодежного чемпионата мира по борьбе в Албании.

Он выступал 21-22 октября в турнире по греко-римской борьбе в весовой категории до 67 кг. Кыргызстанец одержал пять побед над спортсменами из Албании, Азербайджана, Японии, Польши и Грузии, став чемпионом мира.



Золото Бейшекеева стало первым в истории Кыргызстана по греко-римской борьбе.

До этого лишь один борец греко-римского стиля из Кыргызстана доходил до финала чемпионата мира (U-23). В 2019 году на турнире в Венгрии Жоламан Шаршенбеков в схватке за золото проиграл представителю Армении.

Также в активе сборной Кыргызстана (U-23) три бронзовые награды.

Всего же у Кыргызстана теперь 4 золотых медали на чемпионатах мира (U-23), которые начали проводиться с 2017 года. Ранее чемпионами мира становились Улугбек Жолдошбеков, Эрназар Акматалиев и Айпери Медет кызы.

Источник - АКИpress
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1729713480


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Продвижение ценностей патриотизма обсудили участники заседания "Ұлттық мүдде" при Сенате
- Премьер-министры Казахстана и Узбекистана обсудили развитие торгово-экономического сотрудничества
- В Правительстве обсудили вопросы производства сельскохозяйственной техники в Казахстане
- Казахстан и БРИКС
- Депутаты начали работу над поправками в Кодекс "О недрах и недропользовании"
- Первый заместитель премьер-министра Роман Скляр проинспектировал ход строительства Национального университета спорта в Астане
- Серик Жумангарин открыл бизнес-форум "Казахстан – Афганистан"
- Правительству нужно пересмотреть принцип управления силовым блоком
- Казахстан – главный транспортный хаб Евразии: быть или не быть?
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  