Раззак Бейшекеев - первый в истории Кыргызстана чемпион мира по греко-римской борьбе (U-23)

22:58 23.10.2024

"Sport АКИpress" - Кыргызстанский спортсмен Раззак Бейшекеев стал победителем молодежного чемпионата мира по борьбе в Албании.



Он выступал 21-22 октября в турнире по греко-римской борьбе в весовой категории до 67 кг. Кыргызстанец одержал пять побед над спортсменами из Албании, Азербайджана, Японии, Польши и Грузии, став чемпионом мира.



