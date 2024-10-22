Олимжон Абдуллаев новый заместитель министра иностранных дел Узбекистана

22:59 23.10.2024

Новым заместителем министра иностранных дел назначен Олимжон Абдуллаев. До этого он был генеральным консулом Узбекистана во Франкфурте-на-Майне.



Постановлением президента Узбекистан новым заместителем министра иностранных дел назначен Олимжон Суюнович Абдуллаев, сообщила пресс-служба МИДа.



