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|Олимжон Абдуллаев новый заместитель министра иностранных дел Узбекистана
22:59 23.10.2024
Новым заместителем министра иностранных дел назначен Олимжон Абдуллаев. До этого он был генеральным консулом Узбекистана во Франкфурте-на-Майне.
Постановлением президента Узбекистан новым заместителем министра иностранных дел назначен Олимжон Суюнович Абдуллаев, сообщила пресс-служба МИДа.
Олимжон Абдуллаев долгие годы работал в системе МИДа. До нынешнего назначения с 2021 года занимал должность генерального консула страны во Франкфурте-на-Майне (ФРГ).
Ранее сообщалось, что предыдущий заместитель министра иностранных дел Рахматулла Нуримбетов назначен послом Узбекистана в Швеции.