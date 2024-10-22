Некоторые наши союзники несколько форсируют свои планы... Казахстан и БРИКС, -Данияр Ашимбаев

00:00 24.10.2024

Казахстан и БРИКС

Д.Ашимбаев: Некоторые наши союзники несколько форсируют свои планы. Так, часть российских политиков и экспертов сходу осудила заявления Ак Орды. С другой стороны, есть Анкара, которая резко пытается форсировать тюркскую интеграцию под своими знаменами. С третьей, есть Запад, заинтересованный если в продвижении своего влияния во всех регионах (особенно с сырьем и развитой логистикой), то хотя бы дестабилизации российского и китайского тыла



Данияр Ашимбаев, 22 октября



Сегодня в Казани начинается саммит БРИКС, созданной в 2009 г. международной организации и названной в честь своих учредителей - Бразилии, России, Ирана и Китая. В саммите примет участие в качестве гостя президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. И вот по этому поводу разразилась небольшая информационная буря. На днях пресс-служба президента сообщила, что Токаев цели БРИКС поддерживает, но вступать туда пока не собирается. Это вызвало многочисленные обсуждения и даже упреки в том, что Казахстан, мол, не хочет развивать дальнейшие союзнические отношения с союзниками. Кое-кто предположил даже, что Токаеву, мол, запретили вступать в БРИКС из Вашингтона или Лондона (где там сейчас мировое правительство заседает?).



Я уже писал, что к стратегическим союзническим отношениям Казахстана с Россией и Китаем это решение никак не связано. У нас идет огромное интеграционное сотрудничество в экономической, гуманитарной, военно-политической сфере (ШОС, ЕАЭС, ОДКБ, "Один пояс, один путь" и т.д.). Более того, Токаев на саммит едет.

Здесь, нужно пояснить, причины "демарш",

Во-первых, президент Казахстана продвигает свой проект "средних держав" и реформу на его базе ООН. Как старый дипломат и бывший заместитель генсека этой организации у Токаева есть свое видение этой ситуации.



Во-вторых, БРИКС на данном этапе организационно-идеологически толком не оформлен. В деятельности организации есть много политизированной и конфронтационной тематики, отчасти понятной, поскольку она замышлялась как проект, альтернативный "коллективному Западу". Казахстан же хочет сохранить многовекторность, особенно с учетом инвестиционных потребностей и развития логистики. Не говоря уже о том, что много усилий проводится по синхронизации политико-экономического развития Центрально-Азиатского региона, страны которого пока никто никуда не звал. В данной модели объем традиционных союзов с участием Казахстана и так имеет большой потенциал для роста.



Заметим, что некоторые наши союзники несколько форсируют свои планы. Так, часть российских политиков и экспертов сходу осудила заявления Ак Орды. С другой стороны, есть Анкара, которая резко пытается форсировать тюркскую интеграцию под своими знаменами. С третьей, есть Запад, заинтересованный если в продвижении своего влияния во всех регионах (особенно с сырьем и развитой логистикой), то хотя бы дестабилизации российского и китайского тыла.



Казахстан все это прекрасно понимает, но делает то, что считает нужным, исходя из своих потребностей.

К тому же напомним, что в тех организациях, в которых мы активно работаем, Казахстан изначально был соучредителем. В БРИКС нас изначально не звали, поскольку для России это был внешний союзнический контур.



Но тут вопрос не в обидах или "ревности". Я бы сказал, что сам по себе БРИКС - проект очень интересный. Интересны его принципы отказа от чьего-то доминирования и проект создания собственной платежной системы без единого эмиссионного центра. В ЕС, НАТО и АСЕАН, понятно, есть один вождь. А тут модель мироустройства на новых правилах. Думаю, со временем и при наличии позитивной динамики в работе организации, ее более четкого структурирования Казахстан в нее может и вступить.



Но сейчас Астана желает присмотреться, подумать и не торопиться. Да и сосредоточиться на своей международной повестке.