Сигнал всем: что решили мировые лидеры на саммите БРИКС

00:01 24.10.2024 В Казани прошли заседания БРИКС на высшем уровне

Президент России Владимир Путин на заседании глав делегаций стран организации в расширенном составе в рамках XVI саммита БРИКС в Казани.



Ренат Абдуллин. В Казани продолжается XVI саммит БРИКС. На второй день мероприятия лидеры стран - участниц объединения провели встречи в узком и расширенном составах, а также приняли совместную декларацию. О главном - в материале РИА Новости.

Расширение и общие ценности

Вторник был посвящен в основном двусторонним переговорам: Владимир Путин пообщался с председателем КНР Си Цзиньпином, премьером Индии Нарендрой Моди, президентами ЮАР и Египта Сирилом Рамафосой и Абделем Фаттахом ас-Сиси, а также главой Нового банка развития БРИКС Дилмой Роуссефф.



Затем гости посетили концерт и продолжили общение на неформальном обеде. "Очень хорошо, вкусно", - поделился, в частности, впечатлениями Си Цзиньпин.



Президент России Владимир Путин на церемонии совместного фотографирования глав делегаций стран организации в рамках XVI саммита БРИКС в Казани

В среду действующие члены БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР, Иран, Египет, Эфиопия и ОАЭ) приступили к общей дискуссии.

Главными темами стали углубление финансового взаимодействия и дальнейшее расширение организации.

"Безусловно, игнорировать беспрецедентный интерес стран Глобального Юга и Востока к укреплению контактов с БРИКС было бы неправильно", - подчеркнул во вступительном слове Путин. В той или иной форме желание сотрудничать выразили уже более 30 государств. Однако тут важен баланс - нельзя допустить снижения эффективности организации.



"Государства - участники нашего объединения обладают поистине огромным политическим, экономическим, научно-технологическим и человеческим потенциалом. При этом нас сплачивают общие ценности и мировоззрение, - отметил российский президент. - БРИКС включает в себя единомышленников, суверенные страны, представляющие разные континенты, модели развития, религии, самобытные цивилизации и культуры".

Курс на добрососедство, взаимный учет интересов особенно важен сейчас, когда "происходят поистине кардинальные изменения, идет процесс формирования многополярного мира".



Президент России Владимир Путин во время встречи с лидерами стран объединения в узком составе в рамках XVI саммита БРИКС в Казани

Си Цзиньпин также призвал придерживаться концепции многосторонности, учитывать мнение стран Глобального Юга. А Моди подтвердил готовность к взаимодействию с заинтересованными государствами.



Обошли "Семерку"



Заседание продолжилось в расширенном составе, с участием членов делегаций и представителей международных институтов.

Путин по традиции обратился к количественным показателям.

А они внушительные. "Доля стран БРИКС по паритету покупательной способности по итогам 2024 года составит 36,7 процента, что уверенно превышает долю стран "Группы семи" (30 процентов. - Прим. ред.)", - сообщил президент.



Президент России Владимир Путин во время встречи с лидерами БРИКС

Центры экономической активности сейчас смещаются в сторону развивающихся рынков. А в странах Запада увеличивается долговая нагрузка.



"Формируется многополярная модель, которая запускает новую волну роста, в первую очередь за счет Глобального Юга и Востока и, естественно, государств БРИКС", - сделал вывод Путин.

Для дальнейшего развития у России есть ряд предложений. Среди них: создание инвестиционной площадки БРИКС, открытие зерновой биржи и отдельной платформы по драгоценным металлам и алмазам.



Конфликты и доллар



В кулуарах подробно обсудили ситуацию на Ближнем Востоке - о ней рассказал египетский президент. А глава Ирана попросил страны БРИКС использовать все возможности, чтобы обеспечить соблюдение прав палестинцев.



Коснулись и украинского кризиса.

"Китай, Бразилия и страны Глобального Юга создали группу "Друзей мира", - напомнил китайский лидер. - Она направлена на объединение большого количества голосов в поддержку мира. Важно на основе принципов недопущения расширения конфликта, предотвращения его распространения на третьи стороны, а также отказа от эскалации боевых действий и подливания масла в огонь содействовать скорейшей деэскалации".



Председатель КНР Си Цзиньпин, прибывший для участия в XVI саммите БРИКС, во время церемонии встречи в аэропорту Казани

"БРИКС должна стать более эффективным инструментом обеспечения глобальной безопасности", - подчеркнул президент ЮАР.

Глава Нового банка развития Дилма Роуссефф отнесла к причинам нестабильности и финансовый фактор. "Комплексная геополитическая ситуация осложняется тем, что доллар используют как оружие для изменений условий жизни населения, что также влияет на международную систему, на доверие и ее целостность", - отметила она.

"Действительно, мы видим, это так, - согласился с ней Путин. - На самом деле, думаю, это большая ошибка тех, кто так делает".

Он напомнил: Россия не отказывается от доллара, но вынуждена искать альтернативы. Потому что игра по навязанным извне правилам чревата рисками.



Участники саммита приняли Казанскую декларацию. Ее распространят и в ООН, уточнил Путин. В документе подвели итоги российского председательства в этом году и обозначили приоритеты на будущее.

О санкциях и диалоге



Страны подтверждают "приверженность духу БРИКС, в основе которого взаимоуважение и взаимопонимание, суверенное равенство, солидарность, демократия, открытость, инклюзивность, взаимодействие и консенсус". Расширение партнерства будет способствовать всеобщему благу.



Члены БРИКС обеспокоены отрицательным воздействием незаконных санкций на мировую экономику: "Такие меры подрывают Устав ООН, многостороннюю торговую систему, устойчивое развитие и договоренности в сфере охраны окружающей среды".

Все разногласия и споры между странами должны разрешаться мирным путем, посредством диалога и консультаций: "Подчеркиваем необходимость уважать законные и обоснованные интересы всех стран в сфере безопасности".



Об ООН



С целью лучше адаптировать современную архитектуру международных отношений к новым реалиям в БРИКС подтверждают свою приверженность многосторонности и соблюдению международного права, включая цели и принципы, закрепленные в Уставе Организации Объединенных Наций в качестве его неотъемлемого, основополагающего элемента, а также сохранению центральной роли ООН в международной системе.



При этом авторы декларации подчеркивают "настоятельную необходимость своевременного обеспечения справедливой и инклюзивной географической кадровой представленности в Секретариате ООН и других международных организациях".



О значении "Двадцатки"



БРИКС подчеркивает ключевую роль "Группы двадцати" (G20) как главной международной платформы для многостороннего финансово-экономического сотрудничества, площадки для диалога развитых стран и государств с формирующимся рынком на равной и взаимовыгодной основе в целях совместного поиска общих решений глобальных проблем.



Министр иностранных дел России Сергей Лавров (в центре) на пленарном заседании СМИД "Группы двадцати" в Рио-де-Жанейро

"Рассчитываем на успешное проведение в ноябре 2024 года под председательством Бразилии саммита "Группы двадцати" и подтверждаем готовность координировать позиции в интересах повышения инклюзивности, усиления роли Глобального Юга и дальнейшей интеграции его приоритетов в повестку дня "Группы двадцати" в течение следующих друг за другом в 2023‑2025 годах председательств государств БРИКС (Индии, Бразилии и ЮАР) и далее", - уточняется в документе.



О мировой финансовой системе



В БРИКС привержены поддержанию прочной и эффективной глобальной системы финансовой безопасности при центральной роли Международного валютного фонда (МВФ), основанного на системе квот и обладающего достаточными финансовыми ресурсами.



Члены объединения призывают к реформе Бреттон-Вудской системы (международная система денежных отношений и торговых расчетов, установленная в 1944-м, ознаменовавшая уход от "золотого стандарта" и привязку к доллару. - Прим. ред.).



"Поддерживаем инклюзивный и справедливый процесс назначения на руководящие должности в Бреттон-Вудских институтах, основанный на принципах профессиональной пригодности кандидатов, расширения географической представленности, повышения роли и доли женщин", - отмечено в декларации.



О Новом банке развития



НБР, согласно декларации, принадлежит ключевая роль в содействии развитию инфраструктуры и устойчивому развитию стран-акционеров. БРИКС поддерживает дальнейшее развитие банка, расширение финансирования в нацвалютах и укрепление инновационных процессов в сфере инвестиций и финансовых инструментов.



"Призываем НБР следовать принципам принятия мер при учете ведущей роли его членов и в соответствии с их потребностями использовать инновационные механизмы финансирования для привлечения финансовых средств из различных источников. В этой связи мы приветствуем инициативу по созданию новой инвестиционной платформы, позволяющей максимально эффективно задействовать существующую институциональную инфраструктуру НБР в целях увеличения притока инвестиций в страны БРИКС и механизмы Глобального Юга", - уточняет документ.



О Ближнем Востоке



БРИКС призывает к всеобъемлющему режиму прекращения огня в секторе Газа, освобождению без предварительных условий всех заложников и удерживаемых лиц с обеих сторон.

"Подтверждаем нашу поддержку принятию Государства Палестина в качестве полноправного члена в ООН в контексте непоколебимой приверженности концепции сосуществования двух государств, основанной на международном праве", - также указано в документе.



Подчеркивается необходимость уважения суверенитета и территориальной целостности Ливана и Сирии.



Об украинском конфликте



Что касается Восточной Европы, то в БРИКС напоминают о национальных позициях в отношении ситуации на Украине и вокруг нее, обозначенных на соответствующих форумах, включая заседания Совбеза и Генеральной Ассамблеи ООН: "Подчеркиваем, что все государства должны действовать в соответствии с целями и принципами Устава ООН во всей их полноте и взаимосвязанности. Мы с удовлетворением отмечаем соответствующие предложения о посредничестве и добрых услугах, призванные обеспечить мирное урегулирование конфликта посредством диалога и дипломатии".



О председательстве России



В БРИКС высоко ценят мероприятия, проведенные в 2024 году российской стороной, в том числе в области СМИ, культуры, образования, спорта, искусства, молодежного сотрудничества, гражданского общества, общественной дипломатии и академических обменов: "Гуманитарные обмены играют важнейшую роль в обогащении наших обществ и развитии экономик наших стран. В связи с этим мы призываем прилагать больше усилий с целью обеспечить уважение культурного разнообразия, высоко ценим наследие, инновации и творческий подход, совместно выступаем за устойчивые международные гуманитарные обмены и сотрудничество".



На финальный день саммита, 24 октября, запланированы заседания в формате "аутрич"/"БРИКС плюс". Это комплексный механизм взаимодействия с географически и идейно близкими странами. После всех мероприятий в Казани президент России даст заключительную пресс-конференцию. Источник - ria.ru

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