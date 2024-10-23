Чубайса надо изловить и посадить, - спикер Володин

00:02 24.10.2024

Володин призвал экстрадировать Чубайса

23.10.2024

Володин призвал экстрадировать Чубайса

Спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил экстрадировать в Россию бывшего главу "Роснано" Анатолия Чубайса.



Председатель ГД раскритиковал проведенную ранее под руководством Чубайса реформу российской электроэнергетики: под контролем государства осталась сетевая и распределительная деятельность, генерирующие мощности были приватизированы.



"Если исследовать и анализировать заявления прежних лет, которые звучали: "вот отдадим [электроэнергетику] частникам - и вот они будут там наращивать мощности". Что нарастили-то? В атомной энергетике вводятся новые мощности, в гидроэнергетике. А там только карманы себе набили и недвижимость за рубежом. А потом все это потеряли и пыль глотают до сих пор, -сказал Володин. - Поэтому давайте вещи называть своими именами. Где Чубайс? Вот берите его, экстрадируйте".



Анатолий Чубайс, ранее руководивший "Роснано" и РАО "ЕЭС России", в конце марта 2022 года ушел с поста спецпредставителя президента по вопросам устойчивого развития и уехал из России. Позднее президент РФ Владимир Путин не исключил, что Чубайс мог покинуть страну из-за финансовой дыры в "Роснано", и заявил, что Чубайс перешел в Израиле "на нелегальное положение".