 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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БРИКС не противопоставил себя Западу, - Геннадий Петров
00:04 24.10.2024

23.10.2024

Саммит в Казани показал, что его участников сближают общие прагматичные интересы
Геннадий Петров

Председатель КНР Си Цзиньпин, президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди – лидеры трех государств, стоявших у истоков БРИКС.
В Казани завершает свою работу 16-й саммит БРИКС, который станет важнейшей вехой развития этого объединения 10 стран (РФ, КНР, Индия, ЮАР, Бразилия, Иран, Египет, Эфиопия, ОАЭ и Саудовская Аравия). Участники саммита приняли декларацию, которая будет распространена в ООН. Этот документ не стал антизападным манифестом. Декларация, как и весь саммит, скорее отражают совпадение интересов и видения некоторых международных проблем, имеющихся у значительного числа стран, которые нельзя отнести к Западу.

Во второй день работы саммита БРИКС в Казани прошло заседание в узком формате. Среди двусторонних встреч следует выделить переговоры Владимира Путина с президентом Ирана Масудом Пезешкианом. В открытой для прессы части беседы иранский лидер назвал отношения двух стран стратегическими и заговорил о необходимости совместных действий ради "свержения мировой гегемонии". "Я думаю, что все санкции, которые ввели США против нас и вас, мы сможем вместе нейтрализовать", – сказал Пезешкиан. Прочие лидеры БРИКС от заявлений такого рода воздерживались. Например, в изложении индийского МИД на закрытом пленарном заседании саммита премьер-министр Индии Нарендра Моди говорил о "необходимости подхода, ориентированного на людей, для решения глобальных проблем" и о важности "диалога и дипломатии для глобального мира и стабильности".

О важности дипломатии говорилось и в итоговой декларации саммита, принятой в среду. На момент подписания номера она не опубликована. Судя по имеющейся в прессе информации, в этом 43-страничном документе 134 пункта. Несколько из них посвящены Ближнему Востоку и всего один – Украине, что, вероятно, адекватно отражает и внешнеполитические приоритеты большинства участников саммита, и их стремление избегать конфронтационных тем, по которым общую точку зрения будет сложно выработать.

В декларации напоминается о позициях государств по российско-украинскому конфликту, "обозначенных на соответствующих форумах, включая Совет Безопасности ООН и Генеральную Ассамблею ООН". В том же пункте документа отмечены предложения о посредничестве, "призванные обеспечить мирное урегулирование конфликта посредством диалога и дипломатии". Более жесткие и конкретные формулировки в декларации есть применительно к войне на Ближнем Востоке.

Так, участники саммита подчеркнули "необходимость немедленного введения всеобъемлющего и постоянно действующего режима прекращения огня в секторе Газа, немедленного освобождения без предварительных условий всех заложников и удерживаемых лиц с обеих сторон, которые незаконно удерживаются в плену, и беспрепятственной, устойчивой и масштабной поставки гуманитарной помощи в сектор Газа, а также прекращения любых агрессивных действий". При этом действия Израиля, в том числе подрыв портативных устройств в Ливане, были осуждены прямо. Также страны БРИКС поддержали прием Палестины в ООН, выступили в защиту суверенитета и территориальной целостности Сирии, призвали к прекращению боевых действий в Южном Ливане, а также подчеркнули важность выполнения ядерной сделки, предусматривающей денуклеаризацию Ирана и снятие с него санкций, всеми сторонами.

Из экономических вопросов, затронутых в декларации, стоит выделить призыв к реформе Бреттон-Вудских институтов (к их числу относят Международный валютный фонд и Международный банк реконструкции и развития) за счет расширения представительства в них развивающихся стран. Кроме того, участники саммита выразили готовность содействовать увеличению потока инвестиций в государства БРИКС и глобального Юга. Для этой цели будет задействована инфраструктура Нового банка развития (НБР). Он создан странами – членами БРИКС еще на заре работы этого объединения и теперь его значение возрастет. В декларации поддерживается увеличение числа стран – акционеров НБР.

В целом декларация соответствует словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова. Комментируя утверждения ряда СМИ о том, что на саммите якобы наметился раскол на сторонников превращения БРИКС в антиамериканскую коалицию и противников, он сказал: "В БРИКС никто не сотрудничает против кого-то, все сотрудничают ради своих собственных национальных интересов". Судя по декларации, так оно и есть.

В принципе так же оценили саммит на Западе. Там особое внимание привлекли два участника человека, появившиеся в Казани как раз в среду. Это единственный представитель страны НАТО, посетивший саммит, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и генсек ООН Антониу Гутерриш.

В среду в Брюсселе давал брифинг официальный представитель Еврокомиссии Петер Стано. В нем он раскритиковал участие в саммите БРИКС Эрдогана, но приветствовал приезд на форум Гутерриша.

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Генсек ООН Антониу Гутерриш -
самый неожиданный гость саммита в Казани.
Фото ReutersПо словам Стано, визит генсека ООН на саммит БРИКС полезен и важен. "Мы верим, что он усилит дело международного сообщества по прекращению" российско-украинского конфликта, сказал официальный представитель Еврокомиссии. А вот Эрдогану Стано напомнил о том, что Турция все еще не отказалась от курса на вступление в Евросоюз, которого она придерживалась десятки лет. "Лидеры Турции и других стран-кандидатов, конечно, могут ездить куда хотят. Но мы ожидаем от всех кандидатов на вступление в ЕС, что они будут полностью следовать ценностям ЕС и действовать в рамках внешней политики ЕС, которая направлена на изоляцию России", – сказал он.
Следует заметить, что еще в сентябре глава МИД Турции Хакан Фидан связывал намерение его страны присоединиться к БРИКС с тем, что прогресса на пути евроинтеграции турки, похоже, так и не дождутся. В Брюсселе называют ориентировочные сроки приема в Евросоюз балканских и даже порой постсоветских стран. Эрдогану же в последние годы достается только критика за несоблюдение прав человека и отход от демократических стандартов. "Если бы экономическая интеграция Турции с ЕС привела к ее членству в ЕС, Турция, возможно, не изучала бы других возможностей вроде БРИКС", – пояснял Фидан.

Еврокомиссия – единственная западная структура, раскритиковавшая визит Эрдогана в Казань. Белый дом заявил, что не рассматривает БРИКС как угрозу или враждебное объединение. Интересное заявление во вторник сделал генсек НАТО Марк Рютте. По его словам, в альянсе знают, что "Турция также работает с некоторыми из своих партнеров по БРИКС, и это ее суверенное право".

Если Эрдоган – сравнительно частый гость в РФ, то Гутерриш не был в стране более двух лет. В апреле 2022 года он встречался с Путиным, чтобы обсудить перспективы решения российско-украинского конфликта мирным путем. Как известно, ООН в своей миротворческой миссии не преуспела. Однако, в том числе и усилиями Гутерриша, удалось заключить так называемую зерновую сделку – российско-украинско-турецкую договоренность о безопасной транспортировке зерна через Черное море. Известно, ходе переговоров генсека с Путиным конфликт РФ и Украины также обсуждался. Станет ли нынешний, во многом неожиданный визит Гутерриша предвестником какого-либо дипломатического прорыва на данном направлении, конечно, сейчас судить рано. Пока остается констатировать, что явных признаков этого нет.

Представитель генсека ООН Фархан Хак, обосновывая для прессы визит Гутерриша в РФ, не связывал его с работой над какой-либо договоренностью. Он лишь напомнил, что генсек посещал и прошлогодний саммит БРИКС, проходивший в ЮАР, так как "это является стандартной практикой участия в заседаниях организаций, таких как G7 и G20, в которые входит много важных государств".

В четверг будет последний, заключительный день работы саммита. Тогда, возможно, прояснится, на сколько продвинулись участники мероприятия в обсуждении ряда вопросов, в частности, создания трансграничной системы платежей BRICS Bridge – идеи, представленной российским Минфином. С помощью этой системы страны БРИКС могли бы вести расчеты в национальных валютах, минуя корреспондентские банки в США.

Источник - НГ
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