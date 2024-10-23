Токаев вновь призвал "не предавать забвению" заслуги Назарбаева

00:05 24.10.2024

23.10.24

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на торжественной церемонии вручения государственных наград по случаю Дня Республики упомянул своего предшественника на этом посту Нурсултана Назарбаева, призвав не предавать забвению его заслуги. Слова президента приводит пресс-служба Акорды.



"В этой главный для страны праздник мы также должны отметить заслуги первого президента Нурсултана Абишевича Назарбаева. Он сыграл решающую историческую роль в формировании современной казахской государственности. Его заслуги не должны быть преданы забвению. Это очень важно для нашего будущего. Казахи говорят: "Жақсының жақсылығын айт". Чтобы сегодняшний день был оценен справедливо, надо справедливо судить и прошлое", - заявил Токаев.



Он призвал граждан совместно строить Справедливый Казахстан, в котором будут царить мир и согласие. "Люди ждут справедливости во всех сферах. Для этого каждый должен начать, прежде всего, с самого себя. Тогда и общество, и вся государственная система будут справедливыми", - добавил президент.



После кровопролитных январских событий президент Токаев редко упоминал Назарбаева, чья семья оказалась в опале, а сам он практически исчез из публичной жизни. Спустя месяц после беспорядков, комментируя негативные высказывания о Назарбаеве в социальных сетях, Токаев практически полностью повторил сегодняшнее высказывание о том, что нельзя предавать забвению его заслуги.



"Это было бы неуважением к истории. Нурсултан Назарбаев заложил основы нашей государственности, внес большой вклад в укрепление страны. Мы обязаны дать объективную оценку его деятельности. Если у Первого Президента есть недостатки, то нужно воспринимать их как назидание молодым руководителям", - сказал тогда президент.