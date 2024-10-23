Назвавшую Гитлера "красавчиком" казахстанскую блогершу Марал Жалелову приговорили к двум годам колонии

00:06 24.10.2024

23.10.24

Алматинку, оскорблявшую русских и казахов за участие в Великой Отечественной войне, а также назвавшую немецкого политика Адольфа Гитлера "красавчиком", приговорили к двум годам лишения свободы. Такое решение вынес городской суд Алматы, передает "Мой город".



Назначенный срок 40-летняя Марал Жалелова будет отбывать в учреждении уголовно-исполнительной системы минимальной безопасности. Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.



О задержании Жалеловой стало известно минувшим летом. Ей было предъявлено обвинение по статье 174 УК РК "Разжигание социальной, национальной, родовой, расовой, сословной или религиозной розни". Из материалов дела следует, что подсудимая допустила провокационные высказывания в ноябре 2023 года в социальной сети TikTok. При этом у нее была обширная аудитория в 1000 подписчиков.



В своих видео Жалелова говорила, что лидер фашистской Германии Адольф Гитлер "красавчик", требовала от русских уезжать из Казахстана, называя их "сорняками", а также называла казахов, чьи предки воевали в ВОВ, "ватниками". Ее речь сопровождалась ненормативной лексикой.



Сама Жалелова вину не признала и заявила, что ее высказывания являлись результатом провокаций ее оппонентов. "Судом дана оценка показаниям Жалеловой, которая не признала вину, но принесла извинения за свои высказывания в форме нецензурных слов. В этом случае суд считает, что подсудимая не раскаялась в содеянном, но признает свою ошибку и заслуживает более гуманного наказания в виде минимального срока лишения свободы, чем срок, который прокурор полагал необходимым назначить", - цитирует издание решение суда.