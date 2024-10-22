"Предпочитают умереть": Северокорейские солдаты не сдаются, - МК

00:12 24.10.2024

ВСУ в тревожном ожидании: в Курскую область прибыли первые солдаты КНДР

"Предпочитают умереть": Клинцевич рассказал, почему северокорейские солдаты не сдаются



Первые северокорейские военные с 23 октября начали прибывать в Курскую область. По крайней мере, так утверждает украинская разведка. Правда, глава разведуправления Буданов (признан террористом и экстремистом) не стал уточнять, о каком количестве идет речь и где конкретно могут появиться северокорейские чудо-бойцы.



Военный эксперт, глава Центра изучения военных и политических конфликтов Андрей Клинцевич в беседе с "МК" рассказал, какие подразделения КНДР могут появиться в Курской области, а также оценил вероятность прибытия специалистов из Южной Кореи на Украину, чтобы консультировать нашего противника.



"Предпочитают умереть": Клинцевич рассказал, почему северокорейские солдаты не сдаются



Ранее в Киеве, ссылаясь на данные своей и южнокорейской разведки, анонсировали прибытие первых добровольцев из КНДР в зону СВО с 1 ноября. А всего ожидались аж 12 тысяч военных из КНДР.



По словам военного эксперта Андрея Клинцевича, новость о прибытии солдат из Северной Кореи пока никак не комментировалась нашим военным ведомством. Однако, если гипотетически представить, что солдаты из КНДР действительно приехали, то, скорее всего, речь идет о бойцах сил специальных операций.



- Другими словами, это спецназ, причем самый многочисленный в мире, - говорит Клинцевич. - По некоторым данным, численность этого элитного рода войск в армии КНДР - 120 до 200 тысяч бойцов. Можно утверждать, что в спецназ отобраны лучшие из лучших.



- Андрей Францевич, нас могут упрекнуть в том, что мы задействуем солдат другой страны, или все прозрачно, легально и законно?



- Между Россией и Северной Кореей подписан договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. Пункт 4 этого договора подразумевает оказание военной и военно-технической помощи в случае агрессии против другой страны. Соответственно, нападение на Курскую область это и есть та самая агрессия. Другой вопрос, что Россия ограничена резолюцией Совбеза ООН по поводу санкций в отношении Северной Кореи. Но уже в этом году перестала работать резолюция, связанная с наблюдательной миссией, а с 1 января 2025 года перестанет работать и последнее ограничение. А новую резолюцию мы не дадим провести через Совбез ООН, используя право вето. Соответственно, Россия и Северная Корея не будет скованы никакими международными правовыми актами.



- Армии КНДР, которая долгое время не вела реальных боевых действий, по силам участие в спецоперации?



- Россия и Украина сегодня имеют самые боеспособные армии в мире - не по количеству людей или танков, а по боевому опыту. На передовой мы используем самые последние технологии и являемся лидерами. Все остальные армии только пытаются так действовать, например, тренируются на учениях наводить артиллерию беспилотниками. Но, как это происходит в реальности - никто, кроме нас, не знает. Армия КНДР - не исключение. Она действительно не воевала 50 лет, за исключением операций частного разведывательного характера, которые были у них очень давно. А реальные боевые действия это не тоже самое, что стрелять по мишеням.



- Есть ли у северокорейцев оружие, которое нам бы помогло, например, в Курской области?



- Очень много. Это танки, системы залпового огня, тяжелая артиллерия, например, орудие "Коксан", бьющее на 50 километров. Нам бы очень пригодилось. Но я не думаю, что речь идет о переброске контингента с боевой техникой. Я думаю, речь идет (если идет) только о подразделениях спецназа, которые могут вести штурмовые действия, и, возможно, о предоставлении некоторых высокоточных тяжелых систем залпового огня большой дальности.



В КНДР сделали официальное заявление об отправке своих солдат на СВО



- Можете описать сильные стороны солдат КНДР?



- Северокорейцы неприхотливы, могут мастерски маскироваться, мотивированы, отлично натренированы. Поэтому в условиях налаженного взаимодействия с нами их можно использовать как высокоэффективных штурмовиков. Кроме того, в Северной Корее действует "правило трех поколений", которое делает их солдат бесстрашными.



- Что это за правило?



- Мы все смеемся, когда видим северокорейских генералов с огромным количеством наград. Дело в том, что это награды за три поколения, которые северокореец имеет право носить, а также пользоваться привилегиями, полученными еще его предками. Но при этом, если он совершит преступление или как-то себя недостойно проявит, то отвечать будет не только он, но и два его будущих поколения. То есть его дети и внуки могут оказаться вместе с ним в трудовом лагере. Семья фактически находится вместе с ним "в одной лодке". Этот фактор является очень сильным мотиватором для того, чтобы проявлять себя доблестно.



В 90-х годах группа северокорейских спецназовцев из 13 человек вследствие крушения подводной лодки была вынуждена выгрузиться на берег Южной Кореи и по берегу добираться домой. Один военнослужащий погиб в бою, а 11 покончили жизнь самоубийством, чтобы не сдаться врагу. До дома добрался только один. Вот такая высокая степень мотивации. Поэтому, конечно, для Украины появление такого рода мотивированных бойцов - это серьезный сигнал. Для Южной Кореи - это опасность получения "классовым врагом" реального боевого опыта войны с высокотехнологичным натовским противником, который Северная Корея приобретет. Южная Корея и Украина сейчас по этому поводу очень сильно переживают.



- Южная Корея заявила, что направит на Украину своих специалистов. Насколько это вероятно?



- Это реально. Только это будут не бойцы, а следователи. Южная Корея официально заявила, что готова направить их для проведения допросов на случай, если в плен попадет северокореец. Они едут туда для этого в первую очередь, а также для того, чтобы рассказать украинцам о тактике боевых действий Северной Кореи. Но в данном случае это будет некорректно, потому что тактика все равно будет наша. Не думаю, что северокорейские солдаты будут действовать в отрыве от уже наработанных тактических решений. Более того, они у нас сейчас передовые в мире.



Авторы: ДАРЬЯ ФЕДОТОВА