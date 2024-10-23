 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Немецкие "Зеленые" заблокировали экспорт оружия в Израиль, - Олег Никифоров
00:23 24.10.2024

23.10.2024

Германия озаботилась своей репутацией на международной арене
Олег Никифоров
Ответственный редактор приложения "НГ-Энергия"

Экспорт вооружений в Израиль приостановлен с подачи немецких министров Анналены Бербок и Роберта Хабека.
В ходе дебатов в Бундестаге выяснилось, что федеральное Министерство экономики и климата перестало выдавать разрешения на экспорт в Израиль немецкого оружия, сообщают СМИ. Этот вопрос вызвал трения внутри правительства ФРГ, поскольку ведомство федерального канцлера продолжает поддерживать Израиль, в то время как министерства экономики и иностранных дел, возглавляемые "Зелеными", все чаще критикуют политику кабинета Биньямина Нетаньяху.

Отвечая на вопрос лидера оппозиционного Христианско-демократического союза (ХДС) Фридриха Мерца по поводу причин запрета на поставку вооружений Израилю, канцлер Олаф Шольц подтвердил этот факт, хотя и подчеркнул, что он лично сторонник подобных поставок. Практически в Бундестаге с критикой позиции канцлера выступил только сопредседатель "Альтернативы для Германии" Тино Хрупалла, который назвал ее "близорукой".

Инициаторами запрета явились министр экономики и климата Роберт Хабек и глава МИД Анналена Бербок – оба представители партии "Зеленых". Они потребовали от израильского правительства письменного подтверждения, что немецкое оружие используется Армией обороны Израиля (ЦАХАЛ) с соблюдением международных правовых норм. Другими словами, оно не применяется против гражданского населения сектора Газа.

Немецкая пресса указывает, что подобный запрос был направлен и в Киев. Но экспорт оружия в Украину Германия при этом не прекращала. По данным швейцарской газеты Neue Zuericher Zeitung, якобы из Киева тут же поступили заверения, что ВСУ соблюдают международное право. При этом об обстрелах гражданского населения и объектов в российских регионах немецкая пресса ничего своим читателям не сообщает. А информирует ли об этом посольство ФРГ в Москве, неизвестно.

Причиной озабоченности немецких политиков является то, указывают СМИ, что нарушение международных норм с применением ее оружия косвенно негативно отражается на имидже Германии.

На сегодня Германия является важнейшим (некоторые аналитики утверждают, что вторым) поставщиком оружия в Израиль после США. В 2023 году она экспортировала в Израиль вооружений на 326,5 млн евро. Это в 10 раз больше, чем в 2022 году. Среди поставок важнейшее место занимают боеприпасы. Немецкая пресса отмечает, что после их прекращения "израильским танкистам теперь нечем стрелять".

В Израиль Германия отправляла также бронетранспортеры, системы ПВО, противотанковое оружие и дизельные подводные лодки. Утверждается, что поставки пейджеров и смартфонов, которые позднее очутились в Ливане, первоначально направлялись в Израиль из Германии. Как известно, недавние взрывы этих устройств связи в Ливане нанесли существенный урон не только членам проиранской "Хезболлы", но и гражданскому населению.

Рост выдачи лицензий на экспорт немецкого оружия в Израиль наблюдался после атаки ХАМАС на Израиль 7 октября 2023 года. Однако за восемь месяцев текущего года было выдано разрешений на экспорт в еврейское государство в объеме чуть больше 14 млн евро. Среди важнейших немецких поставщиков оружия в Израиль фигурирует компания Rheinmеtall.

Согласно опросам общественного мнения, проведенного институтом Forsa, немецкие избиратели в своей массе отрицательно относятся к поставкам немецкого оружия в Израиль. Против них высказались 60% респондентов. В то же время более трети поддержали экспорт вооружений в Израиль, а 9% не высказали своего мнения.

В партийном разрезе против поставок в Израиль выступают в основном члены Социал-демократической партии Германии (60%). В Свободной демократической партии не одобряют экспорт туда оружия 52% членов, а среди "Зеленых" – примерно половина.

Источник - НГ
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