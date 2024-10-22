 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Госдума стимулирует борьбу с нелегальными мигрантами, - НГ
00:27 24.10.2024

От правительства ждут исполнения принятых законов и подготовки собственных инициатив

Иван Родин
Заведующий отделом политики "Независимой газеты"
22.10.2024

Вице-спикер Ирина Яровая представила Госдуме результаты своих антимигрантских расследований.
Очередные законы против нелегальной миграции Госдума утвердила 22 октября. В сотни раз повышены штрафы за незаконные решения. Отменено посредничество в экзаменах по русскому языку. Введена внесудебная блокировка в интернете соответствующих объявлений. Вывод из обсуждения сделан такой: парламент дал правительству и профильным ведомствам и стимулы, и инструменты для наведения порядка. И теперь от исполнительной власти ждут строгого применения законов и анонса собственных инициатив.

Вторая часть пакета законодательных инициатив для борьбы с нелегальными мигрантами, их пособниками и организаторами незаконных схем Госдума утвердила так же единогласно, как и первую – неделю назад.

Все пять проектов должны быть окончательно одобрены депутатами в самое ближайшее время.

За каждый из трех документов голосовало примерно по 400 человек, при этом в основном без вопросов и вообще без выступлений. Председатель Госдумы Вячеслав Володин, объясняя такое молчание, напомнил, что весь пакет представляет собой межфракционную инициативу. Спикер также предположил, что второе чтение законопроектов вполне можно было бы организовать уже на следующей неделе. А вообще, по сведениям "НГ", перед соответствующими комитетами весьма четко поставлена такая задача: выход из Госдумы полностью отработанных решений обеспечить никак не позднее 1 декабря.

Так что 22 октября на Охотном Ряду был уже полновесный бенефис вице-спикера Ирины Яровой ("Единая Россия"), которая возглавляет спецкомиссию ГД по вопросам миграции. При этом она не просто докладывала о положениях того или иного проекта, а еще и давала справочную информацию, полученную в результате "собственной следственной работы" спецкомиссии и ее самой. А главное, что Яровая буквально едва ли не каждый свой тезис сопровождала сожалениями и даже упреками в адрес как всего правительства РФ, так и его отдельных ведомств, которые считаются профильными для миграционной сферы. И претензии эти были не столько к МВД, сколько прежде всего к Минобрнауки. Потому что Госдума на этот раз занялась именно системой тестирования приезжих на знание русского языка, истории и законов России, которая, как указал и спикер нижней палаты, сильно обросла коррупционными действиями и мошенническими структурами.

Поэтому был принят законопроект, которым устанавливается запрет для посредников участвовать в приеме экзаменов у мигрантов. Те образовательные организации, которые ведут по поручению правительства тестирование иностранцев, не могут делегировать никакие функции третьим лицам. Однако Яровая считает, что в дальнейшем надо выстроить систему еще проще: методику экзаменов смогут применять и сотрудники самого МВД, потому что уже сейчас примерно треть всех тестов проводится в паспортно-визовых центрах полиции. Володин тут же посоветовал одному из федеральных вузов, который по максимуму засветился в попытках монополизировать как экзаменационную, так и посредническую деятельность, оперативно от этого отказаться. И спустя небольшое время спикер ГД подтвердил, что руководство данного вуза уже осознало все свои ошибки.

Еще одним из законопроектов вводится именно внесудебная блокировка интернет-ресурсов, на которых размещаются предложения о незаконных услугах для легализации мигрантов или продаже поддельных документов для оформления различных правовых статусов. А владельцы соцсетей будут обязаны их мониторить для самостоятельного выявления подобного контента. Ударным же решением стали поправки в КоАП, которыми "за подделку, изготовление или оборот поддельных документов в целях организации незаконной миграции" устанавливаются огромные штрафы, причем не по совокупности правонарушений, а за каждое в отдельности. Для юрлиц вводится еще и возможная конфискация "орудий совершения правонарушения" после того, как они на первый раз заплатят от 5 млн до 10 млн руб., а потом будут оштрафованы уже на сумму от 10 млн до 60 млн руб.

Напомним, что 16 октября Госдума проголосовала за корректировку уголовного закона, куда были введены положения об усилении ответственности и, например, отягчающее обстоятельство в виде нелегального пребывания в РФ пойманного на преступлении приезжего. Более жестко было решено наказывать именно организаторов нелегальной миграции: за групповой преступный замысел, использование служебного положения и интернета максимальная кара – от 8 до 15 лет лишения свободы. Есть и уголовные штрафы до 5 млн руб., а также дисквалификация должностных лиц до 10 лет.

Таким образом, заключила Яровая уже 22 октября, Госдума по максимуму обеспечила для граждан и государства периметр безопасности против нелегальной миграции. Володин же напомнил прежде всего исполнительной власти, что проблема эта возникает таким образом: прибывающие на работу в РФ иностранцы "языка не знают, традиций не чтут, законов не соблюдают". Председатель ГД и вице-спикер неоднократно заявляли, что парламент сделал все, что мог. И теперь уже правительству предстоит обеспечивать неукоснительное выполнение только что принятых законов. Кстати, Яровая запросила разрешения, которое Володин тут же дал с одобрения депутатов, на подготовку к третьему чтению законодательного пакета специального постановления нижней палаты. Судя по всему, там окажутся и рекомендации по наведению порядка уже и в сфере законной трудовой миграции как таковой. Нежелание ряда ведомств активно выходить на этот счет с собственными инициативами Госдума опять поставила на вид кабинету министров.

Источник - НГ
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