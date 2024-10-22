Василианна Мерхеб: Георелигиозная война

00:31 24.10.2024 Как пытаются парализовать форпост православия – Украинскую православную церковь

Василианна Мерхеб, София

22.10.2024



Ежедневно на Украине отмечаются случаи нарушения прав человека, репрессий и беззаконий, совершаемых государственной властью против православных архиереев и священнослужителей Украинской православной церкви (УПЦ). Граждане Украины подвергаются всевозможным притеснениям, допросам, обыскам, арестам в любое время суток.



На Украине практически установлена военная диктатура, при которой постоянно растет число арестованных, бесследно пропавших, убитых. Многие представители духовенства, если не были убиты на допросах, мучаются в застенках Службы безопасности Украины (СБУ) или, в так называемых СИЗО, где зачастую умирают люди. Если кого-то и выпускают оттуда, то это делается за огромный денежный залог. Православные прихожане на Украине, во всех церковных общинах, храмах, собирают деньги, чтобы выкупить своих архиереев, духовников, священников, близких. Речь идет и об общественниках, членах Союза православных журналистов, публицистах, говорящих правду, таких как Ян Таксюр. Слава Богу, его обменяли, по заступничеству Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, и в данный момент он находится в России. А писатель, публицист Дмитрий Скворцов продолжает томиться в киевском СИЗО. Он в очень тяжелом состоянии. Часто люди, вернувшиеся оттуда, остаются инвалидами.



Число мучеников и страстотерпцев огромно. Все это они терпят только за то, что православные, или за то, что просто считают себя русскими, ибо мы знаем, что Киев – это город русского православия и нет ничего удивительного в том, что эти люди считают себя таковыми.



С начала СВО ежедневно Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреливают храмы и монастыри. Показательными примерами являются Свято-Успенский Николо-Васильевский монастырь известного старца Зосимы (Сокура) и Святогорская Лавра на Донбассе с настоятелем митрополитом Арсением Святогорским, приютившими только по официальным данным более 500 беженцев, украинских граждан, но на самом деле их гораздо больше. Это раненные, больные, инвалиды, женщины, дети и старики. И это притом, что там располагаются позиции ВСУ и до сего момента никогда не ступала российская армия. Их убивает, обстреливает, их бомбит ежедневно собственная украинская армия.



Только по официальным данным за последнее время более 30 священнослужителей убито и ранено при обстрелах или на фронте. Есть бесследно пропавшие священнослужители; постоянно происходят покушения на архиереев.



Зачастую священнослужителей обменивают на военнопленных. Заметьте, на военнопленных! Эти люди не преступники, они не нарушили никаких законов, а их обменивают на военных преступников из того же "Азова"**. Сопоставимы ли те и другие?



Ежедневно вручаются военные повестки священникам и монахам, несмотря на то, что это люди, давшие обет служить Христу, по определению, ни при каких обстоятельствах не должны проливать крови даже козявки, а тем более человека.



Преследуются властями десятки архиереев, среди которых один томится в тюрьме без приговора, двое осуждены на тюремное заключение, трое находятся под домашним арестом, четверо подсудимых пока еще без меры пресечения, 17 лишены гражданства, 14 под санкциями, включая финансовые – отсутствие доступа к средствам существования, у девяти были проведены грубые и неправомерные обыски и т.п.



Преследуются властями более 100 священнослужителей, 25 осуждены, пятидесяти вручены т.н. подозрения, один лишен гражданства и трое находятся под санкциями.



Десятки священнослужителей убиты и ранены при обстрелах или на фронте, где оказались не по своей воле. Только по официальным данным УПЦ в 2022–2023 гг. погибли 14 священнослужителей, 20 клириков ранены.



В этом году известны, по меньшей мере, два случая убитых духовных лиц: это священник Николай Фомин из Донецкой епархии, погибший при обстреле 22 января 2024 г. и священник Алексей Стогний из Кременчугской епархии, убитый на фронте 16 июля 2024 г.



В 2022–2023 гг. по официальным данным УПЦ бесследно пропали 5 священнослужителей. Среди них архимандрит Лавр Березовский, пропавший еще в начале СВО из Житомирской епархии; иеромонах Василий Мирошниченко из Черкасской епархии, священник Сергий Тарасов из Киевской епархии, которого впоследствии нашли убитым.



Многочисленны нападения на архиереев и священнослужителей УПЦ. Так, перерезали горло священнику Антонию Ковтонюку в храме в г. Винница, Винницкая епархия (в то время как он готовился совершить отпевание, вероятно, над погибшим на войне); применили нервно-паралитический газ против священника Василия Романюка при попытке захвата собора в Ивано-Франковске; ночью избили в Черновцах Никиту, епископа Ивано-Франковского и Коломыйского, есть видеосъемка с места события.



Дерзость и изуверство, с которыми преследуются абсолютно невинные люди – архиереи, преемники апостолов, – просто чудовищны! Они напоминают о первых временах гонений на христиан или же о времени самых тоталитарных, мракобесных режимов в истории человечества.



Вина этих людей лишь в том, что они христиане и архиереи канонической Украинской православной церкви, которая исторически связана с Русской православной церковью и со всем православным миром, в том числе с Болгарской православной церковью, так как мы тоже содействовали тому, чтобы на этом месте создалась и утвердилась Православная Церковь.



9 января 2024 г. был зверски избит священник Евгений Воробьев, настоятель храма в Тульчинской епархии, захваченного с помощью… бульдозеров! При захвате один из участников акции заявил: "Я не верю в ваших богов, у меня мой собственный бог – украинская религия".



Речь идет об укрофашистской, неонацистской, языческой, вернее неоязыческой религии, которую исповедуют люди такого рода.



Индоктринация авторитарного террористического режима Зеленского провоцирует людей употреблять изуверский язык ненависти и поднимать руку на служителей Божьих, служителей Христа, за что они обязательно дадут ответ ибо для верующего человека – это все равно, что посягать на самого Господа Бога.



22 января 2024 г. ночью была совершена попытка убийства митрополита Банченского Лонгина, викария Черновицко-Буковинской епархии УПЦ, которого жестоко избили на территории Банченского монастыря. Менее чем за месяц до этого – в ночь на 2 января 2024 г. – дом митрополита Лонгина в Буковине сгорел при пожаре, причем все местные жители убеждены, что это был умышленный поджог и что это было сделано из-за его деятельности, а какова эта деятельность – знают все православные христиане мира. Он заботится о сиротах, больных, бедных, брошенных людях, стариках; для них он сделал столько, сколько, не сделал никто другой добрых дел и по любви, которая изливается на людей в его монастыре.



При этом Владыка Лонгин – носитель самого высокого государственного звания "Герой Украины". Заметьте, герой государства Украина, за его исключительные заслуги перед государством. А также удостоен многих других церковных и гражданских наград за его заботу о тысячах нуждающихся детей, стариков, больных, инвалидов в детском приюте и доме престарелых, действующих на территории Банченского монастыря, а с начала СВО приютивших тысячи беженцев со всей Украины – мирных людей, украинских граждан, оставшихся без крыши над головой. В 2021 г. в монастыре открылась современно оснащенная медицинская клиника в честь святителя Луки Войно-Ясенецкого, абсолютно бесплатная для нуждающихся со всей Украины. Монастырский дом для паломников дает безвозмездно приют всем, и так было еще задолго до войны. Лично мы, паломники из Болгарии, посещали это место и встречали самый теплый прием, самую братскую заботу – и это, несмотря на трудности, переживаемые монастырем.



Что касается осужденных на тюремный срок священнослужителей канонической УПЦ по сфабрикованным обвинениям, являющихся этническими украинцами и гражданами Украины, то их зачастую, как уже было сказано, обменивают на боевиков, попавших в плен.



Причем обмены бывают весьма любопытные. Так, священника Андрея Павленко из Северодонецкой епархии обменяли на американского военного инструктора – заметьте, на американского военного инструктора, работавшего в Херсонской области под видом… торговца криптовалютой;



Стало известно об обмене духовного лица на 28 военнопленных. Какое же "преступление" должен был совершить этот человек, чтобы "удостоиться" обмена аж на 28 военнопленных с тяжелыми провинностями, участвовавших, как видно, в убийствах многих людей!?



Украинского священника из Горловской епархии обменяли на 100 военнопленных. Ионафана, митрополита Тульчинского и Брацлавского (устоявшего против раскола 1992 г. и достойно противостоящего нынешнему), обменяли на "неуточненное" число военнопленных – можно только предполагать, каким должно было быть это число, вероятно гораздо более 100, судя по сану…



В период СВО стало практиковаться вручение военных повесток священникам на службу в ВСУ, а с 10 апреля 2023 г. началась массовая раздача повесток монахам Киево-Печерской Лавры. По официальным данным с начала СВО преследования обрушились на 33 архиереев. Против 10 митрополитов УПЦ начаты судебные процессы по сфабрикованным обвинениям.



Один митрополит уже около 4 месяцев находится в тюрьме без приговора вопреки всякому закону – это митрополит Святогорский Арсений, викарий Донецкой епархии, наместник Святогорской Лавры. На всякое судебное заседание его везут около 16 часов из тюрьмы в суд и обратно в нечеловеческих условиях – без воды и пищи в тесной коробке, заметьте, каких размеров – 50 х 70 х 150 см. Сам он говорит, что почти не имел возможности спать, что является абсолютным психическим и физическим мучительством. В начале его держали в общей камере с уголовниками.



Два митрополита осуждены на 5 лет тюрьмы. Ионафан, митрополит Тульчинский и Брацлавский, о котором речь шла выше (освобожденный Россией по ходатайству Патриарха Московского и всея Руси Кирилла при обмене на военнопленных), и Иоасаф, митрополит Кировоградский и Новомиргородский, осужденный условно на 3 года тюрьмы; трое митрополитов отправлено под домашний арест – это Павел, митрополит Вышгородский и Чернобыльский, наместник Киево-Печерской Лавры, вынужденный носить в течение многих месяцев электронный браслет, а до этого около месяца находившийся в тюрьме без приговора, без всякого объяснения причин, и выпущенный под залог в размере 900 тысяч долларов (33,3 млн. гривен), почти миллион долларов, эти деньги собирали всем миром православные христиане; Феодосий, митрополит Черкасский и Каневский, которому по двум отдельным судебным процессам определены два домашних ареста, один из них – с электронным браслетом; и Лука, митрополит Запорожский и Мелитопольский, который, рискуя жизнью, вместе со своими священниками спас тысячи людей (украинских граждан), в том числе более 600 детей, из которых более 300 – беспомощных детей-сирот. Он поехал с автобусами и вывез их из-под обстрела с риском для жизни. В то же время, благодаря акции, возглавляемой митрополитом Лукой, получено 2,5 тонн крови, в основном для нужд ВСУ и больниц.



17 архиереев (7 митрополитов, 7 архиепископов, 3 епископа) лишены гражданства – 12 архиереев в декабре 2022 г. по указу Зеленского и еще 5 архиереев в феврале 2023 г. по решению Государственной миграционной службы Украины.



14 архиереев (9 митрополитов, 2 архиепископа и 3 епископа) по решению Совета по национальной безопасности и обороне Украины и указом Зеленского подверглись санкциям, включающим заморозку активов, ограничение торговых операций, частичное или полное прекращение транзита ресурсов, полетов и перевозок на территории Украины и т.п. У 9 архиереев (7 митрополитов, одного архиепископа и одного епископа) были проведены обыски.



Как результат гонений, многие из архиереев получили тяжелые проблемы со здоровьем – инсульты, инфаркты, сердечные приступы, припадки во время заседаний суда, как случилось с митрополитом Павлом совсем недавно, 21 августа 2024 г. Все они пострадали от зверских репрессий, пережитых ими только за то, что являются архиереями канонической Церкви.



Гонения на УПЦ совершаются за законодательной декорацией претендующего на "демократичность" правительства, которое настаивает на своем принятии в ЕС, несмотря на то, что не только топчет вероломно собственную Конституцию (ст. 24 и 35), по которой Церковь отделена от государства, но и нарушает европейское право.



Нарушает Хартию основных прав Европейского союза (ст. 10 и 21), Европейскую конвенцию о защите прав человека и основных свобод (ст. 9), Всеобщую декларацию прав человека (ст. 2 и 18), Международный пакт о гражданских и политических прав (ст. 2, 4, 18), Декларацию о ликвидации всех форм нетерпимости и дискриминации, на основе религии или убеждений (ст. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8), и ряд других основополагающих для демократии законов. Украинские власти дискриминируют основные права и свободы человека, среди которых право на вероисповедание и право на религиозные собрания и объединения, оскорбляя целенаправленно и публично религиозные права и чувства людей, подвергая унижениям многомиллионную паству канонической УПЦ. А это шесть с половиной миллионов людей, среди которых и наши братья – бессарабские болгары, ведь там крупнейшая болгарская диаспора в мире. И мы не можем молчать о том, что эти люди лишены уже и права на свободное исповедание своей Православной Веры, в которой они крещены.



В течение этих лет болгарские православные христиане всячески противостояли вселенскому расколу, возглавляемому патриархом Варфоломеем, хотя враги Церкви все время утверждают, что речь идет всего лишь о политической деятельности, пытаясь заклеймить Россию за то, что она, якобы, имеет отношение к этой теме.



Это неправда, ибо Церковь руководствуется священными канонами Вселенских и Поместных Соборов. Нужно помнить и то, что свт. Иоанн Златоуст и свт. Киприан Карфагенский говорят о расколе – что его нельзя отмыть даже мученической кровью.



Много свидетельств болгарской поддержки УПЦ было за эти годы. Это и поддержка Болгарской православной церковью (БПЦ) канонической УПЦ, выразившаяся в Синодальных посланиях 2015 и 2017 гг., отправленных по инициативе блаженнопочившего патриарха Неофита тогдашнему президенту Петру Порошенко; и заявление в поддержку УПЦ в октябре 2018 г. митрополитов Гавриила Ловчанского, Иоанна Варненского и Великопреславского и Даниила Видинского; и письмо-заявление (март 2019 г.), которое нынешний патриарх Болгарский Даниил в бытность свою Видинским митрополитом адресовал множеству архиереев из поместных Православных Церквей. В письме сформулирована правовая, каноническая и догматически обоснованная богословская позиция, обличаются неправомерные действия патриарха Варфоломея и защищается каноническая УПЦ и Православная Церковь; и запрещение блаженнопочившим Сливенским митрополитом Иоанникием любого богослужебного общения с раскольниками из "ПЦУ" в его епархии; и Обращение в поддержку УПЦ (март 2023 г.) игуменов и игумений с братией и сестер девяти монастырей БПЦ; и Обращение в поддержку УПЦ и Киевского митрополита Онуфрия (май 2023 г.) игумена схиархимандрита Амвросия с братией Афонского Славяноболгарского Зографского монастыря во имя Св. великомученика Георгия Победоносца. А также "Открытое письмо – Воззвание в поддержку Украинской Православной Церкви и за сохранение канонической соборности Церкви Христовой" внесенное в Синод БПЦ 9 мая 2023 г. с почти двух тысяч подписями болгарских монахов, монахинь, игуменов 6 монастырей, священнослужителей 9 епархий БПЦ, мирян и представителей общественных, научных и политических кругов. В день Крещения Руси, 28 июля 2023 г., Воззвание было опубликовано на первой странице и двух внутренних страницах известнейшего и авторитетнейшего греческого печатного церковного органа "Ортодоксос Типос" под заголовком "Спешное воззвание к болгарскому патриарху". Там сказано: "„Ортодоксос Типос" публикует сегодня перевод письма болгарских верующих, которые с дерзновением обращаются к своим архиереям, горячо отстаивая правду по украинскому вопросу. А что сделали мы, верующие греки? Где ревность наших братьев? Осознаем ли мы, что Православная Церковь доведена до раскола из-за нашего безразличия?" Это ли не пример живой всенародно-церковной дипломатии!



С начала СВО, после прибытия к нам украинских беженцев, по всей Болгарии, в том числе и в Софии, можно увидеть под куполами святых храмов молящихся вместе украинцев, болгар и русских. Кроме того, болгары и русские многократно посылали помощь украинским церковным общинам и монастырям, священникам и всем нуждающимся в горячих точках конфликта.



Раскол на Украине и гонения на УПЦ – это не просто какая-то локальная проблема, они затрагивают все поместные Церкви, в том числе, и болгарскую. Речь идет об абсолютном религиоциде, о преследованиях Православной Церкви, которые переходят в гонения мирового масштаба, что может превратиться в деструктивную матрицу для вселенского раскола. Цель этой матрицы – посредством "эффекта домино" осуществить духовную оккупацию всех поместных автокефальных Церквей в мире через давление и политические репрессии против них со стороны индоктринированных марионеточных политиков и митрополитов, которые вопреки воле народа действуют так, что останутся в истории как национальные предатели. По модели буфократизации властей США, на Украине и в Европе делается попытка превращения Церкви во вполне управляемую светскую георелигиозную структуру.



Здесь идет речь не о выборе между Москвой и Фанаром, а об отстаивании истины. БПЦ и весь православный мир должны определиться: будут ли они с истиной и с канонами, или же с земной структурой, созданной Варфоломеем под видом новой поместной "церкви" – "NATO church" или "NATO deep state church", чьим предводителем и главой является он сам.



Принятый украинской Верховной радой 20 августа 2024 г. закон №8371 о запрете УПЦ может рассматриваться как форма институционализированного религиозного терроризма.



К Зеленскому взывал митрополит Павел, наместник Киево-Печерской Лавры: "Говорю вам, господин президент, и всей вашей команде, что наши слезы не упадут на землю. Они все падут на вашу голову. Господь не простит ни вам, ни вашей семье за этот поступок. Горе вам, бойтесь!".



Это страшные слова. Будем надеяться, что президент Зеленский опомнится и прекратит гонения, ибо действительно за всякую слезу, за всякую пролитую нами каплю крови мы дадим ответ пред нашим Творцом и Богом.



Хочу закончить так: дорогой владыка Павел и вы все, архиереи Украинской Православной Церкви, которые сейчас находитесь на Голгофе и вместо корон носите терновые венцы! И вы, братья и сестры украинцы, которые ежедневно прилагаете неимоверно много усилий для того, чтобы помочь вашим пастырям и архипастырям! Знайте, что ваши муки, ваши горести, ваша боль – это и наша боль, ваша пролитая кровь – это и наша пролитая кровь, и те слезы, о которых говорилось здесь, – это и наши слезы. Поэтому Бог со всеми нами, мы и вы – вместе, мы и вы – одно, один Христов, Богочеловеческий организм, мы связаны с Небом и на земле и не имеем права молчать. Поэтому знайте, что таков наш голос сейчас, но он не останется одинок, и мы не прекратим призывать к немедленному прекращению гонений на вас. Мы вас любим, мы с вами и Бог со всеми нами. Будьте тверды в исповедании Святой Православной Веры!



Василианна Мерхеб – соавтор "Открытого письма-Воззвания в поддержку Украинской православной церкви и за сохранение канонической соборности Церкви Христовой"



По материалам международной конференции в защиту Православия Источник - stoletie.ru

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