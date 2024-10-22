Индия и Китай, возможно, договорились об отводе войск со спорного участка границы, - Владимир Скосырев

00:42 24.10.2024

Дели порадовал Москву перед саммитом БРИКС

Индия объявила, что достигнуто согласие с КНР о патрулировании вдоль линии фактического контроля, заменяющей недемаркированную границу в Гималаях на ее западном отрезке. Это может снизить напряжение, которое сохраняется с 2020 года, когда между воинскими подразделениями двух стран произошла стычка без применения огнестрельного оружия, хотя и с жертвами. О соглашении объявил МИД Индии. Китай пока этого не подтвердил. В Казани, как передает The Hindustan Times, намечена встреча премьер-министра Индии Нарендры Моди с председателем КНР Си Цзиньпином. Но неизвестно, будет ли обсуждаться граница.



Как видно из выступления первого заместителя министра иностранных дел Индии Викрама Мишри, два государства пришли к договоренности в результате долгих дискуссий между дипломатами и военачальниками.



Предусматривается согласованное патрулирование в районе Восточный Ладакх, подконтрольном Индии, и в районе Акасай Чин, контролируемом Китаем. Это, по словам индийского дипломата, приведет к размежеванию между военными подразделениями и "в дальнейшем к разрешению вопросов, возникших между двумя сторонами в 2020 году".



South China Morning Post напоминает, что недемаркированная граница в Гималаях растянулась на тысячи километров. Линия фактического контроля на деле представляет собой рубеж, где действует неофициальная договоренность о прекращении огня после короткой пограничной войны в 1962 году, которая для Индии закончилась неудачей. С тех пор не раз вспыхивали отдельные столкновения, которые не приобретали масштабов войны. Самый серьезный из них произошел как раз в июне 2020 года в регионе Восточный Ладакх – Аксай Чин в долине Галван.



Москва всегда призывала обе стороны урегулировать пограничный спор, который играет на руку внешним силам, конкретно Вашингтону. Это имел в виду еще бывший глава МИД, а затем правительства РФ Евгений Примаков. Встречаясь с лидерами Индии и Китая, он доказывал, что раздоры между двумя соседними державами выгодны тем, кто хочет установить доминирование в Южной Азии. Помимо этого, спор побуждал Дели и Пекин тратить на оборону значительные ресурсы, необходимые для экономического развития. Ныне РФ по теме китайско-индийского спора продолжает курс, который обосновывал Примаков. Естественно, в Москве оценивают сделку между КНР и Индией в позитивном ключе.



В беседе с "НГ" Алексей Куприянов, руководитель Центра Индоокеанского региона ИМЭМО РАН, отметил: "К разрешению конфликта между Индией и Китаем эта договоренность точно не приведет. Ведь линия фактического контроля гораздо длиннее, чем маленький кусочек в Восточном Ладакхе. Но это хороший знак. Индия и Китай возвращаются к более или менее нормальному положению, которое было до начала пандемии COVID и инцидента в долине Галван. Можно напомнить, что до этих событий отношения Индии и Китая были неплохими. Моди совершил поездку в китайский город Ухань, а потом Си Цзиньпин посетил Индию. И вот после этого из-за вируса были закрыты границы, а затем вдруг произошла та самая стычка, в которой погибли 20 индийцев и четверо китайцев. И вот теперь возникла возможность наладить отношения. Это позитивный момент. Раз Китай не отрицает достижения договоренности, значит, она состоялась".



Но эксперт сомневается, что Моди и Си в Казани смогут решить этот вопрос. "Для такого прорыва будет необходимо сначала провести консультации шаг за шагом на разных уровнях. Убрать последствия конфликта 1962 года одномоментно не получится", – заключил Куприянов.



Госдепартамент США не без обиды отреагировал на сообщения о сделке Дели и Пекина. Оказывается, Индия не проинформировала об этом Вашингтон, поэтому подтвердить этот успех переговорщиков двух стран Госдеп не может. А индийское агентство ANI опубликовало интервью с генерал-лейтенантом Дивендрой Пандей, бывшим командующим группировкой индийских вооруженных сил в Кашмире. Он назвал договоренность с Китаем очень важным шагом. Он может привести к облегчению ноши, которую несут индийские сухопутные войска и военно-воздушные силы у границы с КНР.



22.10.24

Владимир Скосырев