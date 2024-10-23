Казахстан застолбил место в Афганистане, - Виктория Панфилова

01:14 24.10.2024

23.10.2024



Республика займется строительством дороги и добычей золота, меди, лития

Виктория Панфилова

Обозреватель отдела политики стран ближнего зарубежья "Независимой газеты"



Вице-премьер казахстанского правительства Серик Жумангарин рассказал на бизнес-форуме о преимуществах сотрудничества Афганистана с Казахстаном.



Казахстан видит в Афганистане важного партнера в регионе Южной и Центральной Азии, что подтверждается подписанием "дорожной карты" и 23 соглашений на общую сумму 317,6 млн долл. по итогам состоявшегося в Алма-Ате второго бизнес-форума "Казахстан–Афганистан". Особое внимание уделено развитию транспортных и транзитных коридоров, а также разведки и добычи полезных ископаемых. Обе страны занимают выгодное положение на Шелковом пути, и Афганистан стремится восстановить свою роль как важного транзитного государства.



В Алма-Ате собралась внушительная афганская делегация, включающая чиновников, предпринимателей и представителей 170 компаний. Это событие приобретает особый смысл на фоне недавнего решения Казахстана исключить запрещенное в РФ движение "Талибан" из списка террористов.



Глава делегации, министр промышленности и торговли Афганистана Алхаджи Нуриддин Азизи, считавшийся в Казахстане в прошлом году террористом, сегодня стал одним из ключевых гостей на выставке и открывал ее вместе с вице-премьером РК Сериком Жумангариным.



На выставке, которая стартовала в начале нынешней недели, по сообщению портала orda.kz, представлены ковры из всех регионов Афганистана, а также продукция сельского хозяйства: сухофрукты, чаи. Кстати, особой популярностью у посетителей, несмотря на высокую цену, пользовался шафрановый чай, который афганцы экспортируют в Китай. Ремесленники привезли одежду и ювелирные изделия из золота и серебра, домашнюю утварь – казаны, а также антиквариат: сабли, кинжалы, ружья и пистолеты, а еще кувшин, которому, по словам его хозяина, более тысячи лет.



На выставке заключались контракты, например, на поставку стройматериалов, в первую очередь афганского мрамора, который считается одним из лучших в мире. "Его химический состав сравним с итальянскими брендами, а в некоторых случаях превосходит их. Основными покупателями афганского мрамора считаются Саудовская Аравия, Арабские Эмираты, Турция и Индия", – рассказал казахстанскому СМИ один из владельцев компании, который рассчитывает выйти и на казахстанский рынок.



Однако основные сделки заключались в ходе состоявшегося 22 октября бизнес-форума. На мероприятии была представлена и "дорожная карта", согласно которой в ближайшие годы страны должны нарастить взаимный товарооборот до 3 млрд долл. Для этого, как заметил афганский министр Азизи, есть все возможности. Во-первых, афганское правительство контролирует практически всю территорию страны, конфликты и боевые действия сведены к минимуму. Поэтому для увеличения товарооборота необходимо снять несколько барьеров. В частности, упростить таможенные процессы и решить проблему банковских операций, которые идут через третьи страны.



Новые власти Афганистана также стремятся активно развивать транзитный потенциал страны. "Мы намерены вернуть Афганистану роль важного транзитного государства. Транзит может стать важнейшим мостом между государствами. Нужно больше сосредоточиться на сотрудничестве севера и юга", – сказал министр Азизи. О выгодном транспортном положении обеих стран говорил и казахстанский вице-премьер Серик Жумангарин. По его словам, за первую половину 2024 года транзитный поток автомобильных грузоперевозок из Афганистана через Казахстан составил 5 тыс. т, за прошлый год их было 10 тыс. т.



На форуме обсуждались способы оптимизации грузоперевозок между Китаем и Афганистаном через Казахстан. Астана предложила две схемы: первая – "Круговое движение поездов". Контейнеры с китайскими товарами едут в Казахстан, затем в Афганистан, а оттуда обратно в Китай, заполненные афганскими товарами для китайского рынка. Это решение призвано минимизировать затраты на обратную доставку пустых контейнеров.



Вторая – "Обратная загрузка". Контейнеры, доставляющие товары из Китая в Афганистан, возвращаются в Казахстан, где заполняются афганской сельскохозяйственной продукцией (фруктами, овощами) для реализации на внутреннем рынке. Затем контейнеры снова загружаются казахстанскими товарами для отправки в Китай.



Для эффективной логистики на маршруте Китай–Казахстан–Афганистан планируется создать специальный хаб для афганских товаров. В качестве временного решения предложено использовать мощности казахстанского "сухого" порта в Сиане, казахстанско-китайского логистического терминала в порту Ляньюнган и будущего терминала в "сухом" порту Урумчи.



Кроме того, стороны договорились упростить процедуру автомобильных перевозок и организовать беспрепятственный импорт подкарантинной продукции.



Жумангарин упомянул и о планах по строительству железной дороги через Афганистан, подчеркнув важность этой инициативы для Казахстана. Он отметил, что существующий железнодорожный коридор через Туркменистан и Узбекистан предоставляет доступ к Трансафганскому коридору, открывая для казахстанских экспортных грузов путь к морским портам Пакистана (Карачи, Гвадар) и соответственно к рынкам Ближнего Востока, Юго-Восточной Азии и Индийского океана. Это заявление публично подтверждает стремление Казахстана использовать Афганистан как транзитный путь к пакистанским портам, обеспечивая максимально прямой выход к Мировому океану.



Афганский министр Нуриддин Азизи подчеркнул необходимость развития транспортной инфраструктуры в Исламской Республике для полноценного сотрудничества и рассчитывает на помощь Казахстана в этом направлении.



Афганские представители на форуме уделили значительное внимание вопросам горнодобывающей отрасли, подчеркнув богатые ресурсы своей страны, включая золото, цинк, медь, мрамор и, что особенно актуально в наше время, литий, являющийся ключевым компонентом для производства литий-ионных аккумуляторов. Нестабильная обстановка в стране в течение многих лет препятствовала полноценной разработке месторождений, однако, как заявил заместитель министра горнодобывающей промышленности и нефти Зия Ульрахман Алариоби, ситуация кардинально изменилась.



Казахстан готов заняться добычей полезных ископаемых с последующей их переработкой в Казахстане. Афганские представители также пригласили казахстанские нефтяные компании. Вице-министр энергетики Ерлан Аккенженов сообщил, что Казахстан заинтересован принять участие в строительстве газопровода Туркменистан–Афганистан–Пакистан–Индия.