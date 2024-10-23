БРИКС - это восстание.., - Александр Проханов

07:37 24.10.2024

23.10.2024



БРИКС - это восстание

Александр Проханов



История России - это история княжений и царств, укладов - от первобытнообщинного до коммунистического. История экономик - от подсечного земледелия с цепом и сохой до ракетно-ядерной индустрии с искусственным интеллектом. Это история архитектурных стилей, от божественной Покрова на Нерли до сталинских высоток. История художественного мастерства - от рублевской Троицы до мухинских "Рабочего и колхозницы".



Но история России - это и история войн. Россия - страна воюющая, страна стрелы и копья, штыка и пищали, "Катюши" и Т-34, "Кинжала" и "Искандера". Войны сопутствуют России, войны опережают Россию, войны оставляют след России в истории, войны протачивают России коридоры в будущее.



Были древние варяжские разбойные войны, когда русские дружины грабили богатую Византию, и Олегов щит был прибит к вратам Цареграда. Были войны защитные, когда на Русь налетали половцы и хазары, и князь Игорь, не вняв затмению солнца, повел свой обреченный полк в половецкую степь. Были войны, в которых империя расширяла свои границы до теплых морей, воюя на Черном море, на Кавказе, в Средней Азии. Были войны, в которых Россия воевала за чужие цели, как в Германскую. Были войны, в которых империя сшивала свои лоскутья - две чеченские.



Петр со своими воинами прорубал окно в Европу, а Европа посылала вглубь России польских рейтар, наполеоновских гвардейцев, танковые армии Гитлера, чтобы отыскать и уничтожить молекулу русского бессмертия.



Но две русские войны были восстаниями. Куликовская битва, когда накопившая силы Русь вышла из плена и открыла себе дорогу на русскую историческую магистраль. Вторая война-восстание - это Специальная военная операция. После чудовищного разгрома в 1991 году, после пленения и жестокого содержания в концлагере, Россия исподволь собрала силы, раздобыла оружие, обрела вождя и восстала.



Русское восстание происходит не только среди взрывов под Купянском и в Угледаре. Оно происходит в культуре, когда сбрасывается иго оккупационной литературы и оккупационного шоу-бизнеса.



Восстание происходит в промышленности, когда на пепелищах разоренных заводов Россия ставит новые ультрасовременные предприятия, создает уникальные технологии, работает не в интересах чужеземных корпораций, а в интересах своей страны и народа.



Восстание происходит в философии, где отвергается привнесенное западное трактование русской и мировой истории, смысл бытия, представления о жизни и смерти, о вечности.



Восстание происходит в мире современных геостратегических воззрений и глобальных укладов. Осыпается глобализм. Рушится стена, которой Америка замуровала множество стран и народов в свою глобальную темницу. Россия пробила эту жестокую кладку. И там, где грозно и беспощадно господствовал англосаксонский мир, теперь обнаружили себя суверенные цивилизации, свободолюбивые народы и страны. Казанский съезд БРИКС - тому пример. Это съезд восставших государств, еще в порезах и ранах, но вкусивших сладость свободы.



Человечество покидает мрачный Тауэр глобализма и выходит из плена на свет божий, строит свои дворцы и храмы, сотворяет новый мир, живущий по законам справедливости, вселенской гармонии и цветения.



Россия, как и в прежние времена, - лидер этого мирового восстания. Форум БРИКС в Казани - это триумф русской дипломатии, русской исторической воли, русского мессианства.



Восстание в Донбассе и восстание БРИКС - это единый поток истории. И в этом потоке Россия - неповторимая, необъяснимая, неодолимая, творящая историю мира.