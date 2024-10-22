БРИКС нуждается в защите: назрело создание стабильной структуры в области безопасности, - Юрий Тавровский

07:41 24.10.2024

22.10.24

Стремительный рост числа членов БРИКС и кандидатов неизбежно ведет к качественным изменениям, к институционализации всей организации. За год российского председательства прошло более 200 мероприятий по разным аспектам мировой повестки. Их оргкомитеты могут стать костяком постоянно действующих специализированных учреждений. Таким учреждением уже является Новый банк БРИКС, действующий с 2014 года. По словам Президента Путина, скоро можно ожидать появление аналога SWIFT.



На мой взгляд, назрело создание стабильной структуры БРИКС в области безопасности. Мир нуждается в разрушении гегемонии Запада не только в области торговли и финансов. Выстраиваемые торгово-экономические скрепы уже испытывают недоброжелательное внимание Запада. На этих маршрутах создаются новые военные базы и блоки (АУКУС и КВАД), создано Индо-Тихоокеанское командование США. Давление будет нарастать на Ближнем Востоке, в Восточной Европе, в Восточной Азии и в Африке. БРИКС нуждается не в соревновании с НАТО и иными механизмами гегемонии Запада, а в анализе информации о вызовах своей безопасности, в координации уже имеющихся потенциалов.



В БРИКС входят 4 ядерные державы (Россия, Китай, Индия и Пакистан), а в НАТО -3 (США, Англия и Франция). Численность вооруженных сил даже нынешней "десятки" стремится к 10 миллионам штыков, число вымпелов военно-морских сил превосходит страны Запада. При этом между "отцами-основателями" БРИКС – Россией, Китаем и Индией – уже налажены отношения в области безопасности по линии ШОС, СНГ и ОДКБ. В октябре в Москве прошла 12-я встреча высокопоставленных чиновников в этой области. Те же самые люди вошли бы в костяк координационной структуры БРИКС. Наличие постоянной структуры, координирующей усилия в области безопасности, вовсе не означает создания военного блока. Об этом говорит многолетняя деятельность Миротворческих сил ООН, которая находится под командование Военно-штабного комитета в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке.



Мое предложение может выглядеть столь же несвоевременным и даже фантастичным как и поднятая год назад идея подключения КНДР к сдерживанию натиска США и их союзников в Восточной Азии. Но сегодня уже обсуждаются возможные параметры участия формирований Северной Кореи в противостоянии с силами НАТО на Украине. Корейцы не забыли, что в 1950-1953 годах их деревни и города, их предков уничтожали не только американцы, но и контингенты 18 стран-союзниц. Запад остался должен корейцам много, очень много крови. Так что с мотивацией у корейских солдат проблем не будет. То же самое с оружием – они привыкли к советским образцам. Преодолим и языковой барьер – среди 150 тысяч российских корейцев достаточно солдат и офицеров, есть даже генералы.



Реализация Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Москвой и Пхеньяном в военной области откроет дополнительные возможности и в мирных сферах. КНДР даже с "опорой на собственные силы" создала научный и промышленный потенциал, позволивший обзавестись ядерным оружием, баллистическими ракетами с гиперзвуковыми боеголовками. Получив гарантии безопасности и научно=техническую помощь от России, КНДР сможет сосредоточить усилия на экономическом развитии, улучшении жизни народа и добиться уровня, соизмеримого с Южной Кореей. Исторически именно северная часть Кореи была промышленно-развитой, а южная – аграрной. Только накачка Америкой и Японией после Корейской войны превратила Республику Корея в витрину либерально-капиталистической модели. Вступление КНДР в БРИКС существенно повысит потенциал безопасности и смягчит внешнюю политику Пхеньяна.