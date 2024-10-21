Народный бунт Зеленскому не грозит, - Ростислав Ищенко

07:42 24.10.2024

Народный бунт Зеленскому не грозит

интервью "Украина.ру"

Ростислав Ищенко



21.10.24

- Ростислав Владимирович, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил о том, что практически 90 процентов тепловой энергетики Украины уничтожено или повреждено. Издание The Wall Street Journal пишет о том, что из-за медленных поставок вооружений от Запада, отключения электроэнергии и нехватки боевой техники и личного состава на фронте, Украину ждет очень суровая зима. Также на фоне ухудшения социально-экономической ситуации на Украине не исключают массовых протестов. Кто будет бунтовать первым фронт или тыл?



- Для того, чтобы были бунты нужны, во-первых, организаторы, а во-вторых, необходим запас пассионарного населения, но наиболее активные уже покинули Украину. Тот, кто потенциально мог бунтовать, уехали в Европу или в Россию, а кого-то убили на фронте.



А кто там сейчас будет бунтовать? Калеки, пенсионеры, сироты? Или те, кого ловит ТЦК и отправляет на фронт, а они безропотно туда отправляются? Чем сильнее демографическая яма на Украине, тем меньше вероятность общегосударственного бунта. Для этого надо наладить взаимодействие между очагами такого бунта. А как вы себе представляете взаимодействие против Киева между Львовом и Одессой? Взаимодействие Львова и Киева в подавлении Одессы я представляю, а бунт Одессы и Львова против Киева - нет.



Пока что мы видим завидную консолидацию. 59% населения доверяют Зеленскому. 81% населения считает, что, если Запад поможет, Украина победит в войне. Ну да, никто не хочет отправляться на фронт умирать, но никто не против, чтобы отправлялся умирать сосед.



Да, зима будет тяжелой. А для того, чтобы бунтовать, надо иметь еще достаточный запас прочности. А если вам надо выжить в холодную-холодную зиму, когда государство на вас плюнуло, то не так просто бунтовать. Для бунта в армии тенденций пока не видно. Да, они недовольны. Но они недовольны с 2014 года.



С тех пор они провоевали в Донбассе, 800 тысяч прокрутили через Донбасс. Могли взбунтоваться, но не взбунтовались. Сейчас их уже больше миллиона прокрутили через мясорубку военных действий. Тоже никто особенно не бунтовал. Даже сдаются не так много. Причем признаются, что сдались, потому что так сложились обстоятельства.



Это видно на примере Угледара. Сидит бригада, несет огромные потери, тысячами, в плен сдались 40 человек, которые оказались в безвыходном положении. А против кого они будут бунтовать? Против Зеленского, которому доверяют 59 процентов? Это очень высокий рейтинг. Мало кто из американских президентов имеет такой, когда идет на второй срок.



- А можно доверять данным соцопросов на Украине?



- По тем вопросам, которые действительно волнуют, очень даже бодро говорят. О том, что ТЦК ловит людей, на фронте плохо обеспечивают, у Сырского родственники в России, поэтому он агент Кремля. Один Мосийчук* наговорил на 50 лет расстрела. Никто его не трогает.



34% не боятся сказать, что не доверяют Зеленскому, но в тюрьму их не сажают. Но 59% доверяют. В 2022 году они вообще оружие раздавали с грузовиков кому попало, никто не пошел власть свергать. Сейчас у них под ружьем 500–600 тысяч есть. Да, говорят, в учебках плохо учат, кормят плохо, но никакой антивоенной агитации я не слышу.



Там сажают за то, что поднимают российский флаг, отрицают "российскую агрессию". Когда вы говорите, я не люблю Зеленского, какая здесь уголовная статья? Нигде, ни в Конституции, ни в законодательстве не написано, что Зеленского должны любить.



Скворцов сидит за что? За то, что он Зеленского не любит? Нет. Скворцов сидит за то, что он отстаивал православную церковь на Украине, за вполне конкретные действия, которые осуждаются американцами и действующей украинской властью.



За что сидит Марунич? Марунич сидит за то, что он говорил, что украинская власть неправильно работает с газовой генерацией, что в результате она проиграет и в результате и газ будет дороже. Он фактически вмешивался в интересы огромного бизнеса, причем теневого, там, где крутятся миллиарды, падающие в чужие карманы. Понятно, за это и убить могут. За это он сидит. А то, что ты не любишь Зеленского, - это никак не влияет на украинскую политику.



Поэтому в целом поведение украинского общества соответствует данным социологии. Оно так себя и ведет. Поэтому война принесла такие жертвы. Если бы они не шли как лемминги на убой, все бы давно закончилось. Очевидно, что когда люди хотят, они находят способ сопротивления, тем более вооруженные люди. А мы сейчас имеем дело с вооруженным народом, миллионы стволов на руках. Кто может эту силу сдержать? 35 тысяч человек из СБУ? Никто не выступает против украинской власти. Наоборот, они все говорят, надо бороться, надо воевать.



Это, кстати, очень плохо. Потому что чем меньше там бы погибло бы людей, чем меньше было бы разрушений, тем проще было бы осваивать эту территорию. А чем больше погибло бы, тем более неразрешима эта задача. Потому что тем больше там накапливается ненависти и тем больше ресурсных вложений требует эта территория.



- Пока массовых бунтов на Украине не наблюдается, украинцы активно голосуют ногами. 300 тысяч школьников, преимущественно это старшие классы, выехали из Украины накануне нового учебного года. Всего в Европе сейчас особый статус беженца имеют около четырех с половиной миллионов человек. Все правила, введенные для них в Европе, действуют до марта 2026 года. Что их ожидает потом?



- В разных государствах будет разный подход. Например, в Венгрии вообще стараются иметь поменьше украинских беженцев на своей территории. У поляков очень противоречивый подход. С одной стороны, им нужны дешевые рабочие руки как стимулятор для развития экономики, с другой стороны, они уже захлебываются в бандеровщине. И противостояние от этого украинского субстрата, упавшего в польское общество и традиционного польского общества, только нарастает. И может привести к гражданским потрясениям. Поляки еще часть украинцев пытаются отправить повоевать с Россией.



В Прибалтике вроде бы Украину поддерживают, с другой стороны, пытаются, чтобы украинцы на их территории не задерживались. В Германии достаточно благоприятные условия, потому что в Германии миграционное законодательство крайне толерантное к мигрантам, и никто его не собирается переписывать ради одних украинцев.



В разных странах и есть, и будет разный подход к ним. Где-то, где их относительно мало, их вообще замечать не будут. Где-то, как поляки, люди будут разрываться между умными и красивыми. С одной стороны, идите, повоюйте, с другой стороны, останьтесь, поработайте. Но большая часть украинцев, попавших в Европу, ее уже не покинет.



*внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.