Запад в шоке: Москва и Пхеньян подняли ставки, игра теперь будет жесткой, - Виталий Орлов

08:09 24.10.2024 "И Путин, и Ким знают, как сильно их договор пугает Запад. А в рамки понятия „стратегическое партнерство" можно вложить все, что угодно"

Виталий Орлов

23.10.24



В Вашингтоне, Лондоне, Брюсселе и других столицах коллективного Запада твердо убеждены - единственной целью всех договоров, подписанных между руководством Российской Федерации и Корейской Народно-Демократической Республики, является желание "держать в напряжении весь мир". Вот так взяли и сказали - будем в напряжении держать, чтобы скучно не было.



Особенно взбесило "гегемона" и его верных шакалят подписанный Ким Чен Ыном и "самым дорогим другом корейского народа" Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между РФ и КНДР, предусматривающий оказание подписантами военной помощи друг другу. На такой пик отношений последний раз эти страны выходили более семидесяти лет назад.



РИА "Новости", цитируя высказывание российского лидера написало "данное оглашение предусматривает безусловное оказание военной помощи в случае агрессии против одной из сторон договора".



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В свою очередь, "Reuters", комментируя церемонию подписания, особо заострил внимание на словах Ким Чен Ына: "Отношения между Москвой и Пхеньяном сегодня подняты на новый, принципиально более высокий уровень альянса". Добавив при этом, что подписанный странами Договор позволяет всесторонне расширить его в экономической, политической и оборонной сферах, позиционируя, однако, соглашение в качестве "исключительно оборонительного и миролюбивого".



Но больше всего "самому мирному блоку на планете" не понравились слова Владимира Путина, заявившего, что Российская Федерация не исключает для себя самое тесное (несмотря на поддержанные Москвой санкции ООН) военно-техническое сотрудничество с Корейской Народно-Демократической Республикой.



Примерно в том же контексте - о миролюбии и отсутствии конфронтации с кем-либо - были сделаны заявления и другими должностными лицами РФ самого высокого уровня: главой внешнеполитического ведомства Сергеем Лавровым, помощником президента Юрием Ушаковым и пресс-секретарем президента Дмитрием Песковым.



Однако факты говорят об обратном. До настоящего времени двусторонние отношения Москвы и Пхеньяна определялись исключительно мирными соглашениями: в 1961 году был заключен договор о дружбе и взаимопомощи, в 2000 году - договор о дружбе, добрососедстве и сотрудничестве.



Важной деталью этих отношений был тот факт, что ни один советский лидер никогда не посещал КНДР.



Что же касается действующего российского президента, то до последнего времени его единственный визит в Северную Корею состоялся почти четверть века назад и носил чисто формальный характер.



И тут гром среди ясного неба - Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. Если верить "The Guardian", активно укрепляющиеся экономические, а главное военные связи между Россией и Северной Кореей, серьезно обеспокоили коллективный пока еще Запад.



Так, еще накануне визита российского лидера в КНДР государственный секретарь США, вместе со своими вассалами вбухивающих миллиарды долларов (и, конечно же, евро), тысячи единиц вооружений и миллионы боеприпасов в Украину, на голубом глазу заявил о том, что главной целью "визита Путина к Киму" стало отчаяние.



И якобы Москва активно развивает и укрепляет отношения со странами, способными предоставить России средства, необходимые ей для продолжения военных действий против суверенной Украины.



Но это, как говорится, Энтони Блинкен в речах которого слов лжи всегда больше, чем слов вообще. А что говорят об этом в Сеуле?



В статье издания NK News (публикующим южнокорейскую колонку), написанной старшим научным сотрудником Корейского института национального объединения Хон Мином, специализирующимся на новостях из КНДР, говорится: "От такого сотрудничества безусловно выигрывают и Москва, и Пхеньян.



Первой, кроме оружия и боеприпасов для ведения войны против Украины нужен мотивированный и смелый партнер для борьбы с возглавляемым США блоком. Второму - широкий рынок для сбыта оружия и сильный союзник, способный оказать серьезную техническую и технологическую помощь, ослабив тем самым действие международных санкций".



Что еще пугает перманентно дряхлеющего "гегемона"? Многое. Например, такие слова Владимира Путина: "Режим санкций, введенный ООН в отношении КНДР в ответ на разработку ею ядерного оружия, должен быть пересмотрен".



"Подписание договора грозит укреплением Северной Кореи в статусе страны, обладающей ядерным оружием, что не только радикально подорвет глобальные нормы его нераспространения, но и активизирует масштабную гонку вооружений", - подтверждает страхи коллективного Запада все тот же Хон Мин.



Или то, что выразил на страницах все того же NK News очередной "эксперт" по России из частного университета в Пусане "Dongseo University" Крис Мандей. Он считает, что главным желанием Владимира Путина является организация производства на территории КНДР "определенных видов артиллерийских снарядов и ракет", так необходимых России для продолжения ведения боевых действий на Украине. "Желания Пхеньяна менее явны, но то, что довольны обе стороны видно невооруженным глазом", - резюмировал Мандей.



А вот, что поводу укрепления отношений между Россией и Северной Кореей сказал Энтони Ринна - представитель академического аналитического центра "Sino-NK Group": "И Путин, и Ким знают, что на них смотрит весь мир.



Более того, они знают, как сильно их договор пугает Запад. А его секретность призвана держать в напряжении этот самый мир. Ведь в рамки понятия "стратегическое партнерство" можно вложить все, что угодно".



"Визит Путина к Киму показывает его возросшую зависимость от некоторых стран, после развязывания агрессии на Украине. Ведь до этого лидеры Северной Кореи приезжали в Россию, а не наоборот. Эта встреча и этот договор - прекрасный способ заставить нервничать коллективный Запад. И продемонстрировать ему, существование геополитических интересов и влияния Москвы не только в Украине", - вторит Ринне еще один "эксперт" по России - директор программы "Устойчивость демократий" Центра анализа европейской политики и директор лондонского Института России в Королевском колледже Сэм Грин.



Справедливости ради следует отметить, что нервничать данный договор заставляет не только "сияющий град на холме" и его европейских вассалов, но и всегда осторожный и немногословный Пекин.



И несмотря на заявление представителя внешнеполитического ведомства КНР Линь Цзяня о том, что это не более чем двусторонние отношения между соседними странами, не все с этим согласны.



Аналитик "Фонда Карнеги за международный мир" Тон Чжао считает, что "Пекин с некоторым опасением сморит на углубление военного и военно-технического сотрудничества Российской Федерации и Корейской Народно-Демократической Республики, которое способно серьезно подорвать практически монопольное геополитическое влияние Китая на Северную Корею.



Кроме того, Пекин прикладывает определенные усилия, старясь не допустить формирования устойчивого впечатления о фактическом альянсе Китая, России и КНДР, что серьезно нарушит имеющиеся сегодня отношения с коллективным Западом". Источник - свободная пресса

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