Триумф и тревожные сигналы для БРИКС. Что перевесит, - Александр Ростовцев

08:15 24.10.2024

Триумф и тревожные сигналы для БРИКС. Что перевесит

Александр Ростовцев. 23.10.2024



Открывшийся 22 октября саммит БРИКС в Казани привлек живейшее внимание мировой общественности. И если комментарии в СМИ стран-членов содружества и симпатизирующих им государств вполне комплиментарны, то мнения западных обозревателей отличает разноголосица.



Кто-то делает хорошую мину при плохой игре, заявляя, будто "этот саммит лузеров совсем ничего не значит", кто-то добросовестно пытается определить вектор развития БРИКС, а кто-то уже посыпает голову пеплом, предсказывая неминуемый крах доллара и всей Бреттон-Вудской системы, во главу которой заложены международные расчеты в долларах.



Открывшийся 22 октября саммит БРИКС в Казани привлек живейшее внимание мировой общественности. И если...



На этом фоне совсем уже уныло и тупо прозвучало заявление эпической интеллектуалки, пресс-секретутки Белого дома Карин Жан-Пьер, будто США нисколечки не интересует БРИКС, однако активность обзоров Казанского саммита в ведущих западных СМИ говорит об обратном.



И если говорить про общую тональность, то ведущие западные СМИ сходятся во мнении, что Россия, вопреки введенным санкциям и попытки изоляции Путина, является одним из центров силы и привлекает на свою сторону все больше и больше сторонников.



В самом деле, на Западе обеспокоены, что в очередь на вступление в БРИКС выстроилось уже 35 государств, среди которых такие лидеры экономического и технологического роста, как Малайзия и Индонезия, богатые углеводородами Венесуэла и Алжир, Казахстан и Азербайджан, геополитически весомый Пакистан, а также зажиточные Кувейт и Бахрейн.



Особое внимание приковано к визиту на саммит БРИКС турецкого президента Эрдогана, недавно подавшего заявку на членство его страны в содружестве.



Следует отметить, что новоявленный генсек НАТО Хрютте Рютте своим заявлением, будто Альянс разрешает Турции членство в БРИКС, поскольку одно другому не противоречит, уже умудрился вызвать волну негатива в турецком обществе в том смысле, что "Тебя, конченого планокура, забыли спросить".



Вообще, надо отметить, что упоротая позиция Евросоюза, требующая от желающих иметь с ним дело сторонних партнеров "однозначно определиться с цивилизационным выбором мы или они", отталкивает от сиденя на одном гектаре с толерантненькими даже самых незамутненных адептов вступления в "единую европейскую семью".



sz-fullhouse.ru

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Дело дошло до того, что в Киеве отчетливо загомонили про неудачный выбор союзников и необходимости примкнуть к более надежным партнерам. И это, заметим, на фоне саммита БРИКС в Казани.



С другой стороны, заявленный и официально подтвержденный визит генсека ООН Гутерриша в Казань вызвал мощное недовольство у лидеров США и ЕС. Но в Киеве эта новость произвела эффект разорвавшейся клизмы и громкий гундеж: "Да как же ты посмел, окаянный?!".



Как уже неоднократно говорилось, на повестке дня саммита стоят не только вопросы дальнейшего расширения содружества. Куда важнее - выработка положения о введении в обозримом будущем единой платежной системы и единой цифровой валюты.



В настоящее время члены БРИКС практически полностью перешли к взаиморасчетам в национальных валютах, но переход на единую цифровую валюту не только упростит платежи за товары и услуги между экономическими лидерами и, прямо скажем, небогатыми африканскими странами, но и нанесет критический ущерб долларовой системе, о чем громогласно предупреждает, например, авторитетное издание Economist.



На согласование и разработку новой цифровой валюты уйдет немало усилий и времени, однако члены БРИКС твердо намерены в обозримом будущем максимально выйти из-под влияния долларового ярма.



Из подводных камней на пути развития содружества, многие аналитики видят слишком быстрый рост БРИКС за счет новых участников. Существует опасение, что США с союзниками будут сознательно подталкивать к вступлению в БРИКС всевозможных засланных казачков, чтобы мутить воду и размывать единство сообщества.



С учетом этой неиллюзорной угрозы, ускоренное членство Турции в БРИКС выглядит крайне нежелательным, отчего хамелеонистого Эрдогана вполне могут отправить на скамейку запасных, дабы минимизировать риски.



И даже без учета турецкого фактора, слишком бурный рост содружества несет в себе опасность внутренних конфликтов и разногласий. Быть может, судьба объединения и не будет совсем уж безоблачной, однако на сегодняшний день особых тревожных сигналов на пути развития БРИКС не наблюдается. Будем надеяться, что эта позитивная тенденция сохранится и далее…