В Пентагоне готовятся к гражданской войне в США, - В.Прохватилов

08:20 24.10.2024 24.10.2024 | ВЛАДИМИР ПРОХВАТИЛОВ



Кто бы ни занял Белый дом, реальным выгодоприобретателем будет глубинное государство



В рамках подготовки к ожидаемой дестабилизации ситуации после выборов Министерство обороны США разрешило военной разведке оказывать помощь правоохранительным органам и другим гражданским органам. Эта помощь может включать открытие огня на поражение против мирных жителей.



"Предоставление запрашиваемой помощи может включать применение силы, которое может привести к летальному исходу, включая смерть или серьезные телесные повреждения. Сюда также входит вся поддержка гражданских сотрудников правоохранительных органов в ситуациях, когда можно обоснованно ожидать конфронтации между сотрудниками правоохранительных органов и гражданскими лицами или группами", – говорится в директиве № 5240.01 Министерства обороны США.



Специализирующаяся на технологиях обеспечения связью в условиях чрезвычайного положения и гражданских беспорядков компания Red Group Mass Notification недавно предложила свои услуги государственным учреждениям, правоохранительным органам, частным компаниям, выборным лицам и простым гражданам Америки, чтобы те подготовились к неизбежным на взгляд аналитиков компании гражданским беспорядкам в ходе и по результатам ноябрьских президентских выборов.



"Не ждите, пока грянет кризис – начните готовиться сегодня. Узнайте, как система массового оповещения Regroup может помочь вам управлять коммуникацией, информировать людей и обеспечивать безопасность вашей организации во время и после выборов", – говорится в пресс-релизе компании.



Вероятность того, что Америка вскоре столкнется с новой гражданской войной, не кажется многим американцам чем-то нереальным.



Согласно национальному опросу Rasmussen Reports, 41% вероятных избирателей США считают, что в ближайшие пять лет в США может начаться вторая гражданская война, в том числе 16%, которые считают такой сценарий весьма вероятным. 37% избирателей считают, что еще одна гражданская война более вероятна, если президент Джо Байден победит на выборах в этом году, в то время как 25% считают, что еще одна гражданская война более вероятна, если победит бывший президент Дональд Трамп.



Самым популярным фильмом в США сейчас является блокбастер Алекса Гарленда "Гражданская война", "в котором показана современная Америка, раздираемая гражданскими распрями, где различные сепаратистские силы воюют против президента-диктатора, оставшегося у власти на третий срок.



Этот президент явно похож на Трампа, но фильм крайне слабо касается политики; в основном он заинтересован в сопоставлении сцен жестокости – массовых захоронений, пыток заключенных, перестрелок и казней без суда – со знакомыми американскими пейзажами торговых центров, автомоек и колонн Белого дома", – пишет The New York Times.



Колумнист NYT Росс Даутат не верит, что нынешний социальный и политический раздрай в США может привести к гражданской войне.



"Чтобы Соединенные Штаты действительно погрузились в вооруженный конфликт, разделились на враждующие лагеря, а не просто на поляризованные блоки избирателей, то вам следует искать некий разрыв, некую потрясающую мир внешнюю или внутреннюю силу в качестве необходимого предварительного условия.



Возможно, пандемия значительно хуже COVID, которая заставляет штаты закрывать границы и раскалывает страну гораздо сильнее и жестче, чем, скажем, разница между политикой борьбы с пандемией в Нью-Йорке и Флориде.



Возможно, крупное поражение в войне и экономический кризис – Китай захватит Тайвань, Северная Корея захватит Южную Корею, фондовый рынок рухнет из-за краха Pax Americana, дискредитировавший себя истеблишмент столкнется с новыми формами демагогии и мятежа.



Возможно, это какое-то радикальное технологическое развитие, находящееся на грани искусственного интеллекта, которое изменит очертания обычной жизни и создаст новые настроения утопизма или отчаяния.



Возможно, это настоящий климатический кризис, не просто медленное повышение температуры, а один из сценариев "хвостового риска"



(выражение "tail risk" означает экстремальную волатильность фондового рынка) глобальной катастрофы", – пишет Даутат, старательно обходя украинскую тему.

Британский аналитический центр Chatham House* оценивает вероятность второй гражданской войны в США, сравнивая политические и социальные расклады 1861 и 2024 годов.



В американском обществе и политике усиливается раскол по старым линиям противостояния времен гражданской войны, и выборы могут усугубить ситуацию. Этот раскол можно было наблюдать на выборах 2020 года между "синими" штатами, проголосовавшими за Джо Байдена, и "красными" штатами, проголосовавшими за Дональда Трампа, при этом многие из штатов Трампа были среди тех, кто вышел из состава Союза в 1861 году. Однако возникновение двух Америк можно также рассматривать в контексте целого ряда социальных проблем, отражающих более глубокие разногласия, чем те, которые проявляются только на выборах", – отмечает специализирующийся по США научный сотрудник центра Брюс Стоукс.



В 1861 году в Соединенных Штатах, как известно, началась гражданская война между "Союзом" ("Север") и "Конфедерацией" ("Юг").



В 2020 году из 15 штатов США с наиболее строгими ограничениям на аборты все проголосовали за Трампа, и семеро из них изначально были в Конфедерации.



В 2023 году из 21 штата с самым высоким уровнем легализации огнестрельного оружия за Трампа проголосовали 19 штатов, причем шесть из них были в Конфедерации.



В 2022 году из 19 штатов, принявших законы, запрещающие голосование без удостоверения личности, 14 проголосовали за Трампа, семь из них были в Конфедерации.



В 2023 году из 23 штатов, которые приняли законы, ограничивающие участие трансгендеров в школьных спортивных состязаниях и пропаганду ЛГБТ в школьном обучении, 22 проголосовали за Трампа, а девять из них были в Конфедерации.



"Более того, эти разногласия времен гражданской войны теперь проявились в конституционном противостоянии по поводу иммиграции. В январе Верховный суд США постановил, что Техас должен убрать колючую проволоку, которую он установил вдоль реки Рио-Гранде, чтобы помешать мигрантам пересекать ее. Губернатор Техаса Грег Эббот отказался подчиниться, заявив, что договор между штатами и Соединенными Штатами был нарушен из-за неспособности президента Байдена остановить нелегальную иммиграцию. Предположение Эббота о том, что Конституция США – это всего лишь договор, который штаты могут игнорировать по своему усмотрению, напоминает обоснование Конфедерации в 1861 году возможности выхода из Союза", – пишет Брюс Стоукс.



Британский аналитик подчеркивает, что большинство сельских жителей Америки выступают против иммиграции, недовольны поддержкой Израиля и Украины командой Байдена, а городские избиратели с ними категорически не согласны, что еще больше усугубляет раскол общества.



Известный американский писатель профессор Техасского университета Майкл Линд не согласен с Брюсом Стоуксом и считает, что гражданская война в Америке будет вестись не между "красными" и "синими" штатами, а внутри мегаполисов.



"Карты округов с результатами выборов показывают, что нет красных или синих штатов. Есть только синие метрополии, плавающие в океанах красного от побережья до побережья. Фактически, главный политический водораздел в США проходит внутри городских агломераций - между плотными центрами и дорогими внутренними пригородами, где живут элиты с высшим образованием и их непропорционально большое количество иностранных слуг и работников сферы услуг, и менее дорогими внешними пригородами и пригородами, где сейчас живет большинство американцев рабочего класса всех рас.



Новая гражданская война в Америке будет вестись в каждом районе мегаполисов между кварталами - между, скажем, лево-демократическим Манхэттеном, с его крайностями богатых и бедных, и рабочим и средним классом районов Нью-Йорка, которые склонны голосовать за республиканцев, такими как Статен-Айленд и части Квинса и Бруклина. Конечно, гражданская война в Нью-Йорке не продлится очень долго. Не дольше того, как полиция, спасатели, медсестры, персонал по обслуживанию зданий, которые ездят из пригородов и склонны голосовать за республиканцев, бросят Манхэттен на произвол судьбы. Это заставит богатых, которые не могут бежать во вторые дома в Хэмптоне, прятаться в своих высотках, пока преступники и мародеры захватывают улицы, сжигая и грабя..." – пишет Майкл Линд в своем блоге.



Несмотря на существенные разногласия в сценариях второй гражданской войны в Америке, большинство западных аналитиков уверены, что она неизбежна.



Тот факт, что в Пентагоне уже начали готовиться к подавлению гражданских беспорядков в ходе и по результатам ноябрьских президентских выборов, причем узаконивают стрельбу по гражданскому населению, говорит о том, что американские военные отдают себе отчет в том, что дестабилизация политической ситуации в стране вполне реальна, и намерены если не остановить эти тревожные тренды, то уж точно – возглавить их, установив де-факто военную диктатуру.



Кто бы ни выиграл президентские выборы в США, реальным победителем будет глубинное государство. Источник - fondsk.ru

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