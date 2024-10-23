ВВС Турции атаковали 32 объекта в Сирии и Ираке в ответ на теракт

08:26 24.10.2024

Турецкая авиация проводит операцию против запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана (РПК) на территории Сирии и Ирака после теракта в Анкаре, сообщили в Минобороны страны.



"23 октября 2024 года была проведена операция ВВС против террористических объектов на севере Ирака и Сирии, чтобы предотвратить террористические нападения на наш народ и силы безопасности путем нейтрализации РПК... В общей сложности уничтожено 32 объекта, принадлежащих террористам. Операции продолжатся",- сказано в комментарии ведомства (цитата по телеканалу TRT Haber).



Ранее возможную причастность представителей РПК к теракту в Анкаре допустил министр внутренних дел Турции Али Ерликая.



Вечером 23 октября у въезда в штаб-квартиру аэрокосмической компании TUSAS, занимающейся проектированием и модернизацией авиации, прогремели два взрыва. Предварительно, взорвался автомобиль, затем началась перестрелка. Погибли 5 человек, пострадали 22. Двое исполнителей теракта убиты. За нападением стоит запрещенная в Турции Рабочая партия Курдистана, сообщало турецкое МВД. Президент России Владимир Путин на полях саммита БРИКС выразил соболезнования Реджепу Тайипу Эрдогану. Он в связи в происшествием прервет визит в Казань и вернется в Турцию сегодня, 24 октября.