Казанский сбор. На самый представительный в истории саммит БРИКС приехали многие, но не все, кто мог, - Къ

08:27 24.10.2024

23.10.2024,



Делегации трех десятков стран съехались на саммит БРИКС, проходящий 22–24 октября в Казани. Из глав государств, непосредственно входящих в международный клуб, до столицы Татарстана по уважительной причине не добрался только президент Бразилии Лула да Силва. Компанию главам стран-основательниц объединения составили еще более десятка лидеров, представляющих "страны-партнеры", а также генсек ООН Антониу Гутерриш. Самый представительный в истории БРИКС саммит порадовал его участников и организаторов. Однако встал вопрос - как сделать так, чтобы при расширении числа участников объединения оно не снизило эффективность.



В среду, 23 октября, мировые СМИ, как западные, так и незападные, проявили исключительное по нынешним временам единодушие, рассказывая о проходящем в эти дни саммите БРИКС в Казани. Их общим выводом стал тот факт, что Россия приняла у себя крупнейший с начала полномасштабного конфликта с Украиной международный форум, поставив под сомнение утверждения об изоляции Москвы на мировой арене.



Как заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков, в столицу Татарстана прибыли делегации от 36 государств и шести международных организаций.



Были и гости, оказавшиеся вне указанных категорий,- такие как Милорад Додик, лидер Республики Сербской, являющейся частью Боснии и Герцеговины, или замглавы политбюро радикального палестинского движения "Хамас" Муса Абу Марзу.



Заметным участником саммита в Казани стал генсек ООН Антониу Гутерриш. Его присутствие на прежних саммитах БРИКС никого не смущало, однако тот факт, что на сей раз он приехал в Россию, вызвало в ряде стран негативные отклики. Прежде всего возмутились в МИД Украины. Там заявили, что генсек ООН снова сделал "неправильный выбор": сначала он отказался от участия в июньском "саммите мира" в Швейцарии, а теперь вот приехал в Казань по приглашению главы РФ Владимира Путина. "Это только вредит репутации ООН",- заключили в украинском внешнеполитическом ведомстве.



Ответ критикам дал заместитель пресс-секретаря ООН Фархан Хак, который пояснил, что "страны БРИКС представляют около половины населения мира", а потому саммит "имеет огромное значение для работы ООН". Кроме того, по словам господина Хака, господин Гутерриш собирался отдельно поговорить с господином Путиным и подтвердить тому "свои хорошо известные позиции" в отношении российско-украинского конфликта.



Так или иначе, форум получился представительным. По словам Юрия Ушакова, в Казань на БРИКС приехали 22 главы государства. Среди них были почти все лидеры непосредственных стан-участниц клуба - Китая, Индии, ЮАР, а также присоединившихся с 1 января 2024 года Египта, Ирана, ОАЭ и Эфиопии. Не оказалось за общим столом только президента Бразилии Лулы да Силвы, да и то по уважительной причине - накануне он ушиб затылок. Страну в итоге представлял глава МИДа Мауру Виейра.



Приехали также лидеры Азербайджана, Армении, Монголии, Белоруссии, Конго, Лаоса, Киргизии, Казахстана и других государств.



Одним из самых заметных гостей был президент страны-члена НАТО - Турции - Реджеп Тайип Эрдоган, ранее сообщивший о намерении своей страны присоединиться к БРИКС.



При этом в Казань не прилетел наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман, послав вместо себя министра иностранных дел. Не приехал и президент Сербии Александр Вучич, которого в Казань также приглашали. Сербский лидер объяснил, что заранее договорился на эти дни о встрече с премьером Польши Дональдом Туском. Но даже без этого, отметил господин Вучич, приехать в Россию ему "было бы чрезвычайно трудно из-за различных обстоятельств". Под ними он скорее всего имел в виду мощное давление Запада.



Андрей Колесников о том, как Владимир Путин принимал гостей в Казани

Так или иначе, по словам Владимира Путина, стремление присоединиться к клубу "в той или иной форме" выразили уже более 30 государств, а потому "игнорировать беспрецедентный интерес стран глобального Юга и Востока" к площадке "было бы неправильно". При этом господин Путин отметил, что нынешним участникам БРИКС стоит организовать прием в свои ряды так, чтобы не допустить снижения эффективности объединения.



Дело в том, что после масштабного расширения в конце 2023 года перед БРИКС встал вопрос: как "переварить" такое количество стран в рамках одной платформы. В итоге, как рассказал Юрий Ушаков, в Казани было принято решение о создании "критериев государства-партнера", в соответствии с которыми и будет происходить дальнейшее расширение.



По словам чиновника, теперь новые потенциальные участники будут проходить через некий "фильтр".



Он также добавил, что на саммите был согласован список из 13 стран-кандидатов. Правда, раскрывать, какие это страны, на саммите не стали, "потому что нужно будет с ними поговорить, насколько у них степень готовности подключиться или к полноформатному членству в БРИКС, или в какой-то соответствующей форме". Вероятно, пример Аргентины, которую в клуб взяли, а она при новых властях в него так и не вступила, заставил действующих участников объединения аккуратнее подходить к вопросам расширения.



Отметим, что, каким бы ни был разброс мнений на самом представительном саммите в истории БРИКС, его участникам удалось принять итоговую 43-страничную декларацию из 134 пунктов. В частности, в ней нашло отражение состоявшееся в Казани обсуждение проблем глобальной безопасности. Наибольшее внимание уделено ситуации на Ближнем Востоке, в Судане и Афганистане. Украинскому конфликту в декларации отведен один абзац. В 36-м пункте документа констатируется, что у членов БРИКС "есть национальные позиции в отношении ситуации на Украине и вокруг нее". Там же содержался призыв ко всем государствам "действовать в соответствии с целями и принципами Устава ООН во всей их полноте и взаимосвязанности".



Алексей Забродин