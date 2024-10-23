Гюлен, бекташи и Албания. Как исламские секты могут влиять на политику, - Л.Савин

08:40 24.10.2024 23.10.2024 | ЛЕОНИД САВИН



В понедельник, 21 октября 2024 г., прошла новость, что в США умер известный проповедник и лидер движения "Хизмет" (Служение) Фетуллах Гюлен. Сам Гюлен был последователем Саида Нурси и его организации "Нурджулар", хотя многие ученики Нурси не поддерживали Гюлена. Турецкая сторона обвиняла его в организации неудавшегося государственного переворота в 2016 г., а еще ранее Гюлен был связан с организацией беспорядков в Стамбуле на площади Таксим в 2013 г. Именно с того момента он стал подвергаться преследованиям со стороны Анкары, хотя ранее его международная и влиятельная сеть действовала в симбиозе с государством.



Учебные заведения и бизнес-структуры Гюлена были основаны в странах постсоветского пространства - на Южном Кавказе и в Центральной Азии, на Балканах, его эмиссары активно работали и в России. Факты показывают, что гюленисты, несмотря на религиозное прикрытие, действовали по принципу тайных организаций - проникали в различные структуры власти для реализации различных задач, в том числе не соответствовавших в государственной политике.



После разгрома гюленистов в самой Турции по просьбе руководства этой страны их ячейки были закрыты во многих странах, хотя в некоторых они продолжают работать. В России агентура уже покойного Гюлена ушла в подполье, их эмиссары стали "спящими".



История с гюленистами показательна тем, что за религиозными доктринами могут быть иные цели и так называемый "мягкий ислам" (этот термин нередко использовался по отношению к адептам движения "Хизмет") может быть не таким уж безобидным.



По всей видимости, другая структура "мягкого ислама" сейчас создается в Албании. Это небольшое государство на Балканах известно тем, что там находится община бекташей - шиитской суфийской религиозной группы, чья история уходит корнями в Турцию 13 века, хотя ее основатель родом из Хорасана и вынужден был бежать оттуда во время монгольских завоеваний. Учение бекташей сходно с шиизмом (почитание 12 имамов), хотя включает в себя характерный для суфизма мистицизм и элементы доисламских обрядов. Окола ста лет назад во время создания Турецкой Республики часть бекташей покинула страну и обосновалась в Тиране.



Сейчас лидером албанских бекташей является 65-летний Эдмонд Брахимадж, известный как Баба Монди. При этом он бывший офицер албанской армии, хотя бекташи в других странах почитают его под официальным титулом Его Святейшества Хаджи Деде Баба.



И вот в конце сентября стало известно, что руководство Албании приняло решение создать внутри страны еще одно суверенное государство по принципу Ватикана. Как сказал в интервью премьер-министр Албании Эди Рама, целью нового государства является продвижение толерантной версии ислама, которой Албания гордится. "Мы должны беречь это сокровище, которым является религиозная терпимость и которое мы никогда не должны принимать как должное". Эди Рама добавил, что в ближайшем будущем он объявит о планах создания образования, которое будет называться Суверенным государством ордена бекташи.



Предполагается построить его на востоке столицы. Поскольку у бекташей нормы поведения отличаются от суннитов, то у них будет разрешен алкоголь, а женщинам не обязательно покрывать голову платком.



Показательно, что заявления о решении создать государство в государстве появилось после визита Эди Рамы в США, где, вероятно, он консультировался по этому вопросу с вашингтонскими кураторами.



Турецкий автор Халим Чиви сразу же выделил ряд угроз, которые может представлять этот проект.



1. Это можно рассматривать как долгосрочную подготовку к созданию исламского халифата. Поскольку бекташи насчитывают небольшую часть населения Албании, при будущих идеологических изменениях или смене режима это государство бекташи может быть передано суннитскому руководству.



2. Несколько стран региона (Греция, Болгария, Венгрия, Северная Македония, Косово, Черногория и Румыния) исторически являются родиной бекташей, алевитов и суннитов, что может привести к межрелигиозным трениям.



3. Поддерживаемое США государство бекташей может дестабилизировать Албанию демографически, религиозно и культурно.



4. В Европе и Турции есть группы, которые считают алевизм и бекташизм неисламскими и отвергают факт существования халифа Али. Поэтому религиозные разногласия внутри общин алевитов и бекташей могут углубиться.



5. Бекташи Албании могут быть использованы против бекташей Турции, которые имеют другие идеологические установки.



6. Факт создания государства бекташей за пределами их исторической родины вызывает сомнения.



Безусловно, со стороны Турции планы по созданию суверенного государства бекташей могут вызвать ревность и ресентимент. Однако необходимо обратить внимание еще на несколько нюансов.



Албания является местом нахождения штаб-квратиры Организации моджахедов иранского народа (Моджахедин-э Халк), которая в Иране считается террористической организацией. За переселением этой группы из Ирака стоят США, которые уговорили Албанию предоставить им убежище.



Фактически это тоже государство в государстве, хотя албанская полиция время от времени и проводила туда рейды.



При этом антииранская деятельность этих моджахедов не прекратилась. Из их лагеря осуществлялись регулярные кибератаки на инфраструктуру Ирана. По всей видимости, ответные меры Ирана привели в сентябре 2022 г. к разрыву дипломатических отношений между Албанией и Ираном.



А после начала СВО появились сведения о связях террористов из Моджахедин-э Халк с Украиной.



К этому можно добавить традиционную роль Албании в наркотрафике и выращивании марихуаны для распространения в европейских странах.



Если государство бекташей будет иметь атрибуты и возможности суверенного субъекта, через их территорию может проходить различная контрабанда и отмываться денежные средства. История с Ватиканом показывает, что там это была распространенная практика.



Возможно, именно США заинтересованы в создании такой дополнительной "прачечной" на Балканах, а оперативным центром и будет государство бекташей.



Кроме того, за забором на "суверенной территории" государства бекташей может происходить и незаконная эксплуатация людей. Ибо Албания фигурирует и в делах по организованной незаконной торговле людьми.



В этом контексте стоит обратить внимание на морские коммуникации Албании, где порт Дуррес нередко фигурировал в криминальных хрониках.



Наконец, следует поднять сам вопрос политического ислама. Если ранее в этом контексте основное внимание было приковано к организациям "Братья-мусульмане", запрещенные в России "ИГИЛ"* и отчасти "Талибан"*, где ислам изначально позиционировался как отнюдь не мягкий и говорилось о суверенитете Аллаха, то сейчас и мягкий ислам следует тщательно анализировать через различные методики, включая геополитические интересы. Ибо такие структуры могут использоваться как прокси внешними игроками. Источник - fondsk.ru

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1729748400





Новости Казахстана

- Рабочий график главы государства

- Накануне Дня Республики Президент подписал Указ о присуждении ряду граждан государственных наград

- Указ Президента Республики Казахстан от 22 октября 2024 года №683

- Мажилис одобрил законопроект по передаче автоперевозок пассажиров в саморегулирование в первом чтении

- В Правительстве подвели итоги уборочной кампании: намолочено 26,5 млн тонн зерна

- Рейтинг управленческой элиты за III квартал 2024 года

- Кадровые перестановки

- МВД: Ликвидирована нарколаборатория по производству синтетических наркотиков

- О ликвидации нарколаборатории

- Рабочий график главы государства

