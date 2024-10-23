Задержан ФСБ за махинации экс-замминистра энергетики России по углю Яновский

09:39 24.10.2024

ФСБ задержала бывшего замминистра энергетики Анатолия Яновского

Как стало известно "Ъ", в Москве сотрудниками ФСБ задержан бывший заместитель министра энергетики Анатолий Яновский. Задержание связано с делом о махинациях в угольной отрасли, фигуранты которого дали показания на бывшего чиновника.



По словам источников "Ъ", после допроса будет принято решение о предъявлении обвинения Анатолию Яновскому.



Анатолий Яновский занимал пост заместителя министра энергетики до 2021 года, где курировал угольную отрасль и международную деятельность. После ухода из Минэнерго перешел на работу в администрацию президента, где курировал комиссию по ТЭК. Сейчас он работает первым вице-президентом Академии горных наук.



Николай Сергеев, Михаил Беляев