В Кыргызстане увеличили пенсии военнослужащим

11:39 24.10.2024

В Кыргызстане с 1 октября увеличили пенсии военнослужащим. Указ подписал президент Садыр Жапаров.



Согласно указу, пенсионное обеспечение военнослужащих повышено на 10,8% до следующего изменения размера пенсий. Повышение не коснулось лиц, имеющих право на страхование и продолжающих военную службу.



Указ вступает в силу с 1 октября.