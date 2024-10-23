Коль более не славен: в Восточной Германии открыта база НАТО. Берлин нарушил Договор "2+4"

14:29 24.10.2024

Коль более не славен: в Восточной Германии открыта база НАТО

Берлин нарушил Договор "2+4"



Андрей Кузмак



21 октября в городе Ростоке на востоке Германии в торжественной обстановке был открыт военно-морской командный центр НАТО. Министр обороны ФРГ Борис Писториус, присутствовавший на церемонии, отдельно подчеркнул, что этот шаг не является нарушением Договора об окончательном урегулировании в отношении Германии, известного как "2 + 4". Однако как внутри страны, так и за ее пределами существует другая точка зрения. 22 октября в МИД России был вызван посол Германии, ему был заявлен решительный протест. "Известия" изучили ситуацию.



Ганзейский шлюз



Речь идет о региональном морском штабе CTF Baltic (Commander Task Force Baltic), чьими задачами будут руководство и координация операций и маневров военно-морских подразделений НАТО в регионе Балтийского моря. Его командующим назначен представитель Германии в звании контр-адмирала, заместителем будет шведский адмирал.



На объекте будут служить 180 военнослужащих из 11 стран - Великобритании, Дании, Эстонии, Финляндии, Франции, Италии, Латвии, Литвы, Нидерландов, Польши и Швеции. В случае "кризиса" его штат может быть расширен до 240 человек.



Примечательно, что изначально контракт на строительство получила Польша, однако в начале месяца стало известно, что база будет в итоге сформирована на севере Германии. Как сообщают германские СМИ, по сути, ничего нового строить не пришлось.



Объект НАТО был открыт на базе уже существующего в Ростоке главного штаба ВМС Германии и де-факто уже функционирует с 1 октября.



Открытие штаба состоялось 21 октября. Присутствовавший на мероприятии министр обороны ФРГ Борис Писториус заявил, что основной задачей на Балтике должна быть оборона "партнеров на восточном фланге НАТО". По всей видимости, речь идет об укреплении логистических возможностей альянса, весьма ограниченных в этом регионе. Сухопутная коммуникация с Польшей и прибалтийскими государствами здесь осуществляется через две автомобильные дороги и одну железнодорожную линию через узкий (65 км в ширину) Сувалкский коридор, зажатый между территориями Калининградской области и Белоруссии.



Кроме того, функционирование этого объекта имеет непосредственную связь с планами размещения бригады бундесвера в Литве, а также предстоящим к подписанию оборонным соглашением с Великобританией, одним из пунктов которого станут совместные учения в Прибалтике.



Как считает научный сотрудник ИМИ МГИМО Артем Соколов, Берлин такими действиями постепенно расширяет для себя пространство допустимых возможностей.



- Открытие базы в Ростоке является еще одним шагом реализуемой Германией политики перевооружения бундесвера, запущенной в феврале 2021 года. Тот факт, что этот объект открывается именно на территории бывшей ГДР, призван подчеркнуть разрыв со старыми ограничениями в сфере военного строительства и развития, - отмечает эксперт.



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Пропал эталон



Кроме того, Писториус добавил, что штаб НАТО в Ростоке никоим образом не нарушает условий Договора об окончательном урегулировании в отношении Германии, более известного как "Соглашение "2 + 4", подписанного в сентябре 1990 года между державами-победительницами во Второй мировой войне (СССР, США, Франция и Великобритания) и двумя германскими государствами, ГДР и ФРГ. Позиция Берлина заключается в том, что формально речь идет об элементе национальной оборонной инфраструктуры, к работе в которой будут привлечены иностранные военные.



На момент подписания Договор "2 + 4" считался на Западе эталоном дипломатии.



В России он получил совершенно иные, зачастую противоположные оценки. Особенно это касается списка обязательств, которые взял на себя СССР, согласившись на условия вывода советского военного контингента из ГДР.



Другими важными положениями договора стали фактическое международное признание объединения ФРГ и ГДР, а также отказ нового государства от разработки оружия массового уничтожения и каких-либо территориальных претензий. Еще одним положением Договора являлся запрет на размещение иностранных войск, а также ядерного оружия и его носителей на территории бывшей ГДР. До последнего момента соглашение соблюдалось.



Открытие военно-морской базы в Ростоке, некогда крупнейшем порту Германской Демократической Республики, является его прямым нарушением.



Аргументы Берлина неубедительны, считает Артем Соколов.



- Де-факто речь идет именно об объекте НАТО, потому что направляемые туда военные будут находиться там как представители стран - членов альянса. Швеция, например, уже об этом заявила, так что позиция Берлина - юридическая казуистика, не имеющая ничего общего с тем, чем будет эта база являться в действительности. Речь идет о пересмотре и буквы, и духа Договора "2 + 4", - заключает собеседник "Известий".



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На случившееся отреагировали в Москве. Во вторник в российский МИД был вызван посол Германии Александр Граф Ламбсдорфф, которому был заявлен решительный протест. "Налицо грубое нарушение духа и буквы Договора об окончательном урегулировании в отношении Германии от 12 сентября 1990 года (Договор "2 + 4"), в соответствии с положениями п. 3 ст. 5 которого она обязана не допускать размещения и развертывания иностранных войск на территории бывшей ГДР", - указано в сообщении МИД России.



Решение об открытии штаба в Ростоке можно рассматривать как первый шаг к разрушению Договора, подчеркивает руководитель Центра германских исследований Института Европы РАН Владислав Белов.



- Важно, что это инициатива Германии. С этим и связан вызов посла. Решение Берлина - первый звонок. Восточная Германия встраивается в военную инфраструктуру Североатлантического альянса. Кроме того, таким образом ФРГ берет на себя вполне конкретные обязательства, имеющие прямое отношение к ее статусу члена НАТО. Именно поэтому Россия рассматривает произошедшее в рамках Договора "2 + 4", - подчеркивает эксперт.



При этом, как подчеркивают эксперты, к Договору привязано множество двухсторонних российско-германских соглашений в различных отраслях. В этом смысле "2 + 4" продолжает работать, поэтому для Москвы преимущества его денонсации не очевидны. Ответ может состоять в комплексной политике, которая позволит реализовывать цели и задачи, стоящие перед Россией в отношениях с ФРГ, тем более что политических сил, настроенных на их восстановление, в Германии и остальной Европе предостаточно.