ВСУ оставили микрорайоны Новый и Октябрьский в Часовом Яре – итоговая сводка Readovka за 23 октября

14:33 24.10.2024 Михаил Пшеничников, Евгений Норин вчера в 20:43



СВО



Редакция Readovka собрала самые важные события за 23 октября в разрезе СВО. ВС РФ принудили гарнизон ВСУ в Часовом Яре оставить часть города и откатиться на запасные позиции. Президент Украины Зеленский распорядился сформировать новый "план победы" до конца года. Редакция Readovka проанализировала итоги визита министра обороны США Остина в Киев.



В надежде на запасные позиции



Продвижение ВС РФ южнее Часова Яра вынудило ВСУ оставить позиции в микрорайонах Новый и Октябрьский. Противник осознает угрозу коллапса обороны, в случае если русские штурмовые подразделения обойдут критически важный оборонительный узел в огнеупорном комбинате. В связи с этим неприятель принял единственное верное, но крайне болезненное для себя решение – оставить линию оборонительных рубежей в указанных микрорайонах. Важно понять, почему враг пошел на столь тяжелый для него шаг. Часов Яр являлся не просто укрепленным – противник выстроил сложную систему огневых точек. Прямое действие против такой обороны сопряжено с сонмом больших сложностей, а артиллерия в работе по целям в городе на порядок менее эффективна. Угол траектории снаряда в ряде случаев просто не может обеспечить поражение той или иной позиции в плотной городской застройке. Однако, несмотря на все выгоды позиций в указанной местности, ВСУ могли принять решение их оставить по следующим причинам. Первая – ВС РФ создали плацдарм на западном берегу канала Северский Донец – Донбасс в микрорайоне Октябрьский. Гарнизону противника не удалось сдержать русские войска на восточном берегу. Это частично обесценило всю линию обороны, примыкающей к водной артерии. Второй причиной стала необходимость в сведении скромных по численности сил гарнизона ВСУ в новые оборонительные порядки. Этим неприятель пытается достичь главного – занять новую оборонительную линию, обеспечить более высокую плотность обороны и не допустить вклинивания ВС РФ в нее. Она начинается от мелового карьера, что севернее города, далее пролегает через микрорайон Северный и затем уходит дугой на юг через микрорайоны имени Тараса Шевченко и Леваневского. Замыкает систему оборонительный сектор в микрорайоне Южный.



Неприятель основательно забеспокоился из-за угрозы с ходу потерять южные окраины Часова Яра, что поставило бы точку в обороне. Ввиду дефицита личного состава единственное, что осталось противнику, это стянуть туда силы из других участков. В общем смысле это можно назвать большим успехом русских войск. Вынудить противника самостоятельно бросить ценные позиции в большом городском укрепрайоне – это существенное достижение. Но тем не менее главные бои за крепость Часов Яр еще впереди. Все мероприятия, что проводит противник, – далеко не агония гарнизона, а лишь закономерная реакция на угрозу.







Безумие 2.0



После провала "плана победы" в Киеве, похоже, задумались, а все ли верно было сделано. Согласно сообщению украинского отделения BBC со ссылкой на свои источники, итогом размышлений стало распоряжение президента Зеленского до конца текущего года создать новый "план победы", но уже адресованный прежде всего самой Украине. Что Киев может сделать для ее достижения. Нетрудно догадаться, что Банковая слишком поздно поняла причины сокрушительного провала первого "плана", ведь там представлен просто перечень "хотелок" от НАТО в целом и отдельных его игроков без какого-либо требования чего-либо от себя. Откровенное "барское" поведение со стороны задолжавшей всем нищенки.



"Мудрецы" из офиса президента могли подумать, что истинная причина провала "плана" не в том, что в нем выдвигаются невыполнимые для НАТО требования, а в том, что Украина неправильно "план продала". Что же может войти в "план победы 2.0"?



Режим Зеленского вероятно надеется на оживление на Западе лишь при одном формате нового документа. В нем должны быть указаны, чем и в какие сроки Украина будет расплачиваться с "партнерами" за будущую и уже оказанную помощь и какие военные меры незалежная может решительно предпринять. То есть, в рамках формирования "плана победы 2.0" с высокой долей вероятности будет говориться о мобилизации по новым критериям – снижение возраста, денонсация статуса инвалидов ряда категорий граждан, а также увеличение налогового бремени на население и может быть даже мобилизация женщин. И что самое главное, конкретизация предложений Зеленского по т.н. взаимовыгодному сотрудничеству незалежной с НАТО по линии разработки природных ресурсов и прочего. Украине попросту более нечего включать в заказанный Зеленскому документ, только торговля территориями с ресурсами и торговля "фьючерсами на людей". Это весь актив, что остался у Киева. И почему предполагается, что "план победы 2.0" не будет самостоятельным, а лишь придатком к первичному документу? Новая версия ни при каких обстоятельствах не в состоянии принести Украине эффекта на поле боя. Киеву уже поздно пытаться выстраивать полноценную военную экономику и своими силами реализовывать концепцию "народ в ружье". Политическая линия Банковой попросту исключает самостоятельность в чем бы то ни было, ни в выборе пути, ни в движении по нему. Поэтому Киев свято верит в заинтересованность Запада и особенно его специфических финансовых кругов.



Пентагон: Украине никаких разрешений не требуется



Министр обороны США Ллойд Остин прокомментировал просьбы Киева об отмене запрета на использование американских ракет для ударов по объектам в глубине России. Остин напомнил, что у Украины и так есть возможность это делать при помощи собственных БПЛА.



Проблема с "разрешениями" состоит в том, что передаваемые незалежной ракеты имеют большой, но все же не безграничный радиус поражения. Все важные объекты, которые поддаются вывозу за пределы их дальности, Россия уже вывезла. В зоне поражения РФ уже достаточно нарастила возможности ПВО, чтобы отбивать даже очень серьезные удары.



С другой стороны, Украина уже активно производит якобы свои "собственные" БПЛА, позволяющие наносить удары глубоко по нашим тылам, и то, что им не удается разгромить российскую промышленность, – это уже давно вопрос хорошо развитой ПВО у РФ, а не наличия тех или иных разрешений.



Как бы то ни было, ответ – нет. Инициатива Зеленского по поводу "взаимного прекращения" ударов по объектам энергетики и вовсе повисла в воздухе.



Означает ли это, что президента страны 404 его союзники просто бросили? Нет, не означает.



Остин не просто так отметил наличие у Украины собственных возможностей по созданию дальних средств поражения. Зеленский по итогу встречи с главой Пентагона сообщил, что в США готовится пакет помощи Киеву, который будет использован для стимулирования производства дронов. И это действительно вероятный новый путь американской военной поддержки – поощрение собственного украинского производства.



А раз так, то для России принципиальным становится вопрос о разрушении энергетики и экономики незалежной. Если противник развертывает собственное военное производство, для России архиважно искоренить его индустрию. А значит, ближайшие месяцы – это неизбежно время ударов по производственным мощностям и энергетике Украины. Она и так находится не в лучшем положении, и в скором времени России необходимо окончательно разгромить не только вооруженные силы, но и экономический потенциал врага.



Вчера, 22 октября, главными событиями дня стали успешное завершение подготовительного этапа и начало штурма города Селидово. Источник - Readovka

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