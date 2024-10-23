У ШОС огромный потенциал. Что мешает его раскрыть, - Насир Джамаль

14:38 24.10.2024 Dawn

Пакистан



ШОС: большая сила, ограниченные успехи

Dawn: странам ШОС необходимо урегулировать двусторонние противоречия



У Шанхайской организации сотрудничества – огромный потенциал, пишет Dawn. Однако есть факторы, которые мешают проявить силу ШОС в полной мере.



Насир Джамаль (Nasir Jamal)



Мировой экономический порядок быстро меняется. В США и Европу в ущерб принципу многосторонних отношений стремительно возвращается промышленная политика, а Глобальный Юг сталкивается с серьезными препятствиями из-за господства американского доллара в международной финансовой системе. Такое господство дает Вашингтону и прочим западным столицам мощные рычаги воздействия, посредством которых они могут вводить экономическую блокаду против любой страны.



В такой обстановке на прошлой неделе в Исламабаде прошло 23-е заседание Совета глав правительств Шанхайской организации сотрудничества. Опубликованное странами – членами ШОС в конце встречи совместное коммюнике отражает их озабоченность и даже недовольство таким развитием событий. ШОС обеспокоена протекционистскими торговыми мерами, которые принимает Запад, а также экономическими санкциями Вашингтона и прочих развитых европейских стран, применяемыми ими в целях подчинения других государств ради собственной выгоды.



В то же время в коммюнике подчеркнута необходимость защищать и укреплять многостороннюю торговую систему ВТО, обеспечивающую инклюзивное развитие, особенно в развивающихся и слаборазвитых экономиках; снижать зависимость от американской валюты в международных торговых операциях и совершенствовать цифровое и физическое взаимодействие среди стран ШОС.



Против членов ШОС России и Ирана действуют западные санкции, ограничивающие им доступ к международным рынкам и тормозящие их экономический рост. Против других государств, таких как Китай, действуют мощные тарифные барьеры, введенные США и Евросоюзом против их товаров, в первую очередь, против электромобилей, солнечных панелей и прочей экологически чистой продукции. Кроме того, уже целое десятилетие действуют ограничения в отношении китайских IT-компаний (например, против Huawei и TikTok).



Хотя на долю ШОС приходится треть общемирового ВВП, его экономическая мощь сможет проявить себя лишь в том случае, если удастся разрешить двусторонние споры внутри организации.



А такие страны как Пакистан сильно страдают от более высоких процентных ставок на более длительный срок, введенных американской Федеральной резервной системы. Это ведет к повышению выплат по внешнему долгу и росту розничных внутренних цен на энергию. Кроме того, многие развивающиеся страны сталкиваются с тем, что инвесторы изымают деньги из их экономик, потому что американские ценные бумаги имеют более высокую доходность. Это ведет к снижению курсов их валют и к уменьшению международных резервов.



Наряду с этим остальной мир с подозрением смотрит на возрождение промышленной политики в США, где объявлено о выделении крупных субсидий автомобилестроительной и прочим отраслям.



Эти факторы заставили созданную в 2001 году ШОС, цель которой – содействовать сотрудничеству между странами-членами в сфере безопасности, экономики и политики, занять единую позицию против односторонних санкций и протекционистской торговой практики США, которые она расценивает как препятствие для открытой торговли и экономического сотрудничества, о чем говорится в опубликованном в конце встречи совместном коммюнике.



Там также отмечается, что "санкции не только подрывают суверенитет государств, но и разрушают международные экономические отношения". ШОС выступает за многостороннее сотрудничество, в рамках которого страны могут открыто торговать, а также за соблюдение норм международного права, которые имеют приоритет над односторонними действиями.



"Главы делегаций подчеркнули, что одностороннее применение санкций несовместимо с принципами международного права и оказывает негативное влияние на третьи страны и международные экономические отношения", – говорится в коммюнике. ШОС также выступает против протекционистских действий и торговых ограничений, которые ослабляют многостороннюю торговую систему и препятствуют глобальному устойчивому развитию.



Встреча в Исламабаде была важна еще и потому, что ее участники настаивают на создании и принятии механизма расчетов в местных валютах, что позволит странам ШОС осуществлять взаимные торговые операции в собственных валютах вместо международных, таких как доллар и евро. Это снизит торговые издержки, устранив необходимость обмена валют и выплаты комиссии за транзакции, сведет к минимуму подверженность колебаниям обменных курсов и стоимость заимствования в ведущих мировых валютах.



Некоторые члены ШОС, в том числе, Пакистан, уже заключили двусторонние соглашения о валютных свопах, которые позволят им осуществлять торговлю товарами и услугами в собственных валютах. Ожидается, что это приведет к развитию экономического сотрудничества и укреплению финансовой стабильности в регионе.



Чтобы содействовать использованию местных валют и развитию экономического сотрудничества между странами-членами, лидеры ШОС приняли решение ускорить проведение консультаций о создании таких финансовых институтов как Межбанковское объединение ШОС, Банк развития ШОС, Фонд развития ШОС и Инвестиционный фонд ШОС. Ожидается, что эти институты будут содействовать экономической интеграции, упрощению процедур торговли и укреплению региональных связей, предоставляя финансирование для реализации инфраструктурных проектов, обеспечивая инициативы в сфере экономического развития и сосредотачивая внимание на инвестициях в ключевые отрасли, такие как энергетика, транспорт и связь.



Предоставляя альтернативные варианты финансирования, ШОС ставит цель снизить зависимость от внешних финансовых институтов и содействовать экономическому развитию стран-членов. "Переход к взаиморасчетам в собственных валютах защитит нас от глобальных финансовых потрясений", – сказал премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф, выступая на заседании. Он призвал страны к гармонии и к сотрудничеству, которое "должно быть выше политических разногласий".



Заседание Совета глав правительств ШОС не только поддержало многосторонний торговый режим, осудив односторонние действия Запада по подрыву глобальной конкуренции, и одобрило использование местных валют во взаимных торговых расчетах стран-членов. Его участники предприняли усилия по расширению взаимодействия и сотрудничества в совместных проектах энергетической инфраструктуры, в сфере информационных технологий, безопасности, борьбы с терроризмом, логистики, транспорта, экологии и изменений климата, общественного здравоохранения, индустриализации, зеленых технологий, науки и так далее.



Еще одним важным итогом встречи в Исламабаде стала поддержка, оказанная ШОС инициативе "Один пояс – один путь", хотя Индия помешала достижению консенсуса по этому важному инфраструктурному проекту. Лидеры ШОС подчеркнули, что развитие транспорта и связи является важной движущей силой регионального сотрудничества и экономического роста.



Развитие железнодорожного сообщения, мультимодальных перевозок, портовой и логистической инфраструктуры, а также цифровые преобразования в транспортном секторе была названы ключевыми приоритетами. "Флагманские проекты, такие как инициатива председателя Си Цзиньпина "Один пояс – один путь", необходимо расширять, сосредоточившись на развитии дорожной, железнодорожной и цифровой инфраструктуры, которая усиливает интеграцию и кооперацию во всем нашем регионе", – сказал Шахбаз Шариф, выступая с речью в качестве председателя заседания Совета глав правительств.



ШОС, включающая в свой состав 10 стран-членов, является сегодня одной из самых крупных в мире региональных организаций. На долю ее членов приходится примерно треть общемирового ВВП, около 40% населения планеты, крупные запасы нефти и газа и почти две трети территории Евразии. Тем не менее продвижение к общим целям идет медленно, хотя вначале настроения были самые радостные.



Некоторые страны-члены пока не урегулировали свои двусторонние споры. Прочим еще предстоит ослабить существующие по соображениям безопасности визовые ограничения для других членов ШОС, что позволит укреплять контакты между людьми.



Развитие ШОС как динамичного экономического блока создает колоссальный потенциал для расширения региональной торговли и инвестиций, укрепления сотрудничества в сфере безопасности и обеспечения доступа странам-членам к энергетическим и инфраструктурным проектам. Но этим странам предстоит заняться урегулированием двусторонних противоречий, чтобы добиться значительных успехов в качестве единого блока, противостоящего западной гегемонии в международной торговле. Источник - ИноСМИ

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1729769880





Новости Казахстана

- Рабочий график главы государства

- Накануне Дня Республики Президент подписал Указ о присуждении ряду граждан государственных наград

- Указ Президента Республики Казахстан от 22 октября 2024 года №683

- Мажилис одобрил законопроект по передаче автоперевозок пассажиров в саморегулирование в первом чтении

- В Правительстве подвели итоги уборочной кампании: намолочено 26,5 млн тонн зерна

- Рейтинг управленческой элиты за III квартал 2024 года

- Кадровые перестановки

- МВД: Ликвидирована нарколаборатория по производству синтетических наркотиков

- О ликвидации нарколаборатории

- Рабочий график главы государства

