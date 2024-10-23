Всех, кто с усами и хвостом. УзбМВД теперь будет сажать квадроберов на 15 суток

14:49 24.10.2024

МВД теперь предупредило совершеннолетних "квадроберов". О массовости явления речи нет



В Узбекистане совершеннолетние "квадроберы" могут быть арестованы на срок до 15 суток по статье о мелком хулиганстве, предупредило МВД. Ранее ведомство предупреждало родителей "квадроберов". В ГУВД Ташкента и МВД сообщили, что о новых случаях "квадробинга", кроме первых двух, информации нет.



Совершеннолетним "квадроберам" может грозить до 15 суток ареста, предупредил Департамент общественной безопасности (ДОБ) МВД Узбекистана.



До этого МВД предупреждало родителей несовершеннолетних "квадроберов" о том, что проявление субкультуры "квадробика" их детьми будет квалифицироваться как неисполнение родительских обязанностей. Это может быть основанием для штрафа в размере до 5 базовых расчетных величин (до 1,875 млн сумов, при повторении этих действий штраф выше).



