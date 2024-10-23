|Всех, кто с усами и хвостом. УзбМВД теперь будет сажать квадроберов на 15 суток
14:49 24.10.2024
МВД теперь предупредило совершеннолетних "квадроберов". О массовости явления речи нет
В Узбекистане совершеннолетние "квадроберы" могут быть арестованы на срок до 15 суток по статье о мелком хулиганстве, предупредило МВД. Ранее ведомство предупреждало родителей "квадроберов". В ГУВД Ташкента и МВД сообщили, что о новых случаях "квадробинга", кроме первых двух, информации нет.
Совершеннолетним "квадроберам" может грозить до 15 суток ареста, предупредил Департамент общественной безопасности (ДОБ) МВД Узбекистана.
До этого МВД предупреждало родителей несовершеннолетних "квадроберов" о том, что проявление субкультуры "квадробика" их детьми будет квалифицироваться как неисполнение родительских обязанностей. Это может быть основанием для штрафа в размере до 5 базовых расчетных величин (до 1,875 млн сумов, при повторении этих действий штраф выше).
Руководитель информационной службы ДОБ МВД Музифа Султанова заявила (видео), что в случае совершения таких действий совершеннолетними они, согласно статье 183 Кодекса об административной ответственности, будут считаться "мелким хулиганством, то есть умышленным пренебрежением к правилам поведения в обществе, выраженным в нецензурной брани в общественных местах, оскорбительном приставании к гражданам и другими подобными действиями, нарушающими общественный порядок и спокойствие граждан".
Это влечет наложение штрафа в размере от 3 до 5 базовых расчетных величин или административный арест до 15 суток", отметила она.
Музифа Султанова напомнила, что в Ташкенте было отмечено два случая "квадробики", записи которых появились в социальных сетях. 10 октября был замечен несовершеннолетний "квадробер", ассоциирующий себя с собакой, действия которого вызвали "сильный испуг у прохожих".
"Данный инцидент можно расценить как обстоятельство, которое наносит вред жизни и здоровью окружающих, что противоречит правилам поведения в обществе," - заявила представитель МВД.
Во втором случае 11 октября "квадробер", также представляющий себя собакой, напал на пассажиров общественного транспорта.
"Газета.uz" обратилась в пресс-службы ГУВД Ташкента и МВД, чтобы узнать, были ли зафиксированы другие случаи, кроме двух, о которых сообщалось.
В столичном управлении отметили, что в городе о других случаях неизвестно. В министерстве сообщили, что о других случаях также нет информации. Известно только об отдельных публикациях в социальных сетях, где в основном идет обсуждение контента, который появляется на российских ресурсах.