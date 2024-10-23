БРИКС сигнализирует об отходе от финансовой системы под началом США, - Майкл Корбин

14:51 24.10.2024 Responsible Statecraft

США



БРИКС сигнализирует об отходе от финансовой системы под началом США

RS: страны БРИКС все меньше доверяют "порядку на основе правил" под началом США



Ежегодный саммит БРИКС в России в этом году приветствует новых членов и продвигает более широкий круг задач, пишет RS. Темы встречи и постановка вопросов подчеркивают ширящийся разрыв между западным миропорядком и Глобальным Югом.



Майкл Корбин (Michael Corbin)



Россия рекламирует недавно открывшийся саммит БРИКС как крупнейшее внешнеполитическое мероприятие за всю историю страны и апогей ее временного председательства в блоке в 2024 году.



Во вторник Владимир Путин приветствовал 24 лидеров и делегации в общей сложности из 32 стран. 16-й саммит БРИКС пройдет с 22 по 24 октября и станет первым в формате БРИКС+ с участием представителей Азии, Африки, Ближнего Востока и Латинской Америки.



В первый день "старожилы" блока (Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР) официально приветствовали в группе Египет, Эфиопию, Иран и Объединенные Арабские Эмираты. Благодаря недавнему расширению БРИКС+ теперь представляет более 40% населения мира и может заявить о себе как о жизнеспособном противовесе глобальной системе под господством Запада.



Хотя основными темами встречи станут укрепление многосторонности, справедливое глобальное развитие и безопасность, участники также рассмотрят дальнейшее углубление сотрудничества между странами БРИКС и Глобальным Югом.



В числе конкретных вопросов, подлежащих обсуждению, следует упомянуть новую платежную систему блока, дедолларизацию, цифровую валюту БРИКС, альтернативу Международному валютному фонду (МВФ) и новую торговую платформу для зерна.



Выбранные темы и постановка вопросов подчеркивают и усугубляют ширящийся разрыв между действующим миропорядком под началом Запада и Глобальным Югом. Страны БРИКС, особенно Россия, явно намерены воспользоваться форумом и продемонстрировать собственную трактовку многополярной экономической и геополитической архитектуры, которая резко идет вразрез с западным финансовым, экономическим и политическим порядком "на основе правил", где заправляют главным образом США.



Накануне саммита спикер Государственной Думы Вячеслав Володин озвучил эти настроения у себя в Telegram: "Сегодня БРИКС объединяет 10 стран и 45 % мирового населения, еще более 30 государств проявляют интерес к участию в нем. На Саммит БРИКС в Казани приедут представители более трех десятков стран. Время гегемонии Вашингтона и Брюсселя уходит".



На фоне саммита БРИКС+ в Казани так называемый "порядок на основе правил" и гегемония США продолжают расшатываться военными действиями Израиля в секторе Газа и Ливане - при поддержке Вашингтона. Израиль последовательно выказывает неуважение к резолюциям ООН, нападает на миротворцев (в том числе Временные силы ООН в Ливане или ЮНИФИЛ) и даже объявил генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша персоной нон грата. Кстати, ожидается, что Гутерреш прибудет в Казань.



На фоне обострения напряженности на Ближнем Востоке президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что Тегеран рассчитывает на саммите БРИКС в Казани завершить оформление соглашения с Россией о стратегическом сотрудничестве. В середине сентября российское правительство сообщило о завершении практических процедур, предваряющих подписание нового межгосударственного соглашения о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Российской Федерацией и Исламской Республикой Иран.



Однако есть основания полагать, что Россия может отложить официальное подписание из-за накалившейся напряженности между Ираном и Израилем и нежелания Москвы втягиваться в конфликт слишком глубоко на стороне Ирана. Вместо этого Россия попыталась воспользоваться саммитом БРИКС для обсуждения войны в Газе и Ливане. В частности, президент ОАЭ шейх Мухаммед ибн Заид прибыл в Москву в воскресенье с официальным визитом и с большой помпой провел переговоры на высоком уровне о двустороннем сотрудничестве и ситуации на Ближнем Востоке.



Помимо геополитики, один из важнейших вопросов, которые будут затронуты на саммите, - это предложение России создать платежную систему БРИКС (BRICS Pay). По данным Bloomberg, Россия предлагает масштабные изменения в трансграничных платежах между странами БРИКС в обход глобальной финансовой системы - таким образом страна, подвергшаяся жестким ограничениям, стремится защитить свою экономику от санкций.



В последнее время Россия столкнулась с проволочками в международных сделках с торговыми партнерами (включая даже членов БРИКС), поскольку банки этих стран опасаются карательных мер со стороны западных надзорных органов.



В частности, предлагается создать сеть коммерческих банков, которые позволят странам-участницам обрабатывать платежи в местных валютах, а также установят прямые связи между центральными банками. Кроме того, Россия предлагает модель на основе технологии распределенного реестра, которая позволит использовать для расчетов цифровые денежные знаки. Наконец, предлагается создать центры для взаимной торговли товарами и сырьем, включая зерно.



Неудивительно, что эта идея вписывается в план экспортной торговли Кремля, представленный в сентябре на форуме "Сделано в России". Тогда представители российского правительства заговорили о наращивании доли "дружественных стран" в торговле, стимулировании экспорта продукции со средней и высокой добавленной стоимостью и о налаживании поставок на внешние рынки более дорогой сельхозпродукции.



Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что доля национальных валют в расчетах с партнерами из "дружественных" стран - под которыми подразумеваются, в частности, Китай, Турция, Индия и Египет - в настоящее время составляет 90%. Уже в августе такой экспорт оценивался в 86% от общего объема.



Путин заявил, что странам БРИКС следует сосредоточиться на использовании национальных валют и создании новых финансовых инструментах и аналога банковской системы Swift. При этом он призвал "осторожнее" подходить к созданию новой резервной валюты из-за различий в структуре и качестве экономик стран - членов БРИКС.



Однако перед саммитом БРИКС министр иностранных дел Индии Субрахманьям Джайшанкар заявил, что Нью-Дели не планирует отказываться от доллара, вбив клин между своей страной и Китаем и Россией.



Тем не менее, несмотря на возражения отдельных членов БРИКС+, складывается ощущение, что дедолларизация постепенно становится экономической реальностью. По данным The Jerusalem Post, Китай уже обнародовал планы по использованию обеспеченного золотом юаня, а Россия торгует валютами, привязанными к золоту. Вкупе со значительным накоплением этого металла странами БРИКС эти действия указывают на то, что мир постепенно превозмогает зависимость от доллара. Так, ширящееся расхождение между казначейскими облигациями и золотом в качестве убежища сигнализирует о неуверенности инвесторов, учитывая стремительный рост государственного долга и приоритет физических активов. Последние десять лет центральные банки закупают золото гораздо охотнее казначейских облигаций США.



Казанский саммит БРИКС продемонстрировал весьма честолюбивые замысли - несомненно, подпиткой им служит председательство России и многочисленные глубинные финансовые и экономические проблемы, с которыми она столкнулась на данном этапе. Однако даже при том, что текущая повестка дня явно определяется российскими интересами, очевидно, что поставленные вопросы находят мощный отклик среди самых разных стран - от мировых держав вроде Китая, до стран по всему Глобальному Югу. Всех их роднит общий интерес к урегулированию возникающих вызовов, вытекающих из стремительно развивающейся многополярной архитектуры.



Хотя БРИКС образца 2024 едва ли реализует свои экономические и финансовые предложений прямо сейчас, блок уже вызвал немалый энтузиазм в отношении альтернативы порядку, сложившемуся после Второй мировой войны. После нескольких десятилетий войн и пагубных санкций страны БРИКС+ все меньше доверяют "порядку на основе правил" под началом США, который благоприятствует лишь горстке избранных за счет остальных. Западные страны должны принять во внимание, что хотя БРИКС и не разрушит текущую глобальную архитектуру прямо сейчас, он все же представляет собой надвигающуюся угрозу невиданному господству институтов Запада, которые перестали вызывать доверие у большинства жителей мира и пользуются все меньшим авторитетом.



Майкл Корбин имеет почти 30-летний опыт работы в академических кругах, федеральном правительстве и ряде аналитических центров по торговым и экономическим вопросам, связанным с Россией и Евразией. Имеет степень магистра по российским и восточноевропейским исследованиям Университета штата Огайо Источник - ИноСМИ

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1729770660





Новости Казахстана

- Рабочий график главы государства

- Накануне Дня Республики Президент подписал Указ о присуждении ряду граждан государственных наград

- Указ Президента Республики Казахстан от 22 октября 2024 года №683

- Мажилис одобрил законопроект по передаче автоперевозок пассажиров в саморегулирование в первом чтении

- В Правительстве подвели итоги уборочной кампании: намолочено 26,5 млн тонн зерна

- Рейтинг управленческой элиты за III квартал 2024 года

- Кадровые перестановки

- МВД: Ликвидирована нарколаборатория по производству синтетических наркотиков

- О ликвидации нарколаборатории

- Рабочий график главы государства

