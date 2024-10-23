Назначен первый посол Узбекистана в Хорватии

14:54 24.10.2024

Первым послом Узбекистана в Хорватии стал Ойбек Шахавдинов, с марта работающий послом страны в Венгрии.



Ойбек Шахавдинов, с марта являющийся послом Узбекистана в Венгрии, одновременно стал послом Узбекистана в Хорватии.



