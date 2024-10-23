В Баку убиты бывший актер Азербайджанского русского театра Иосиф Ткач и его жена

14:57 24.10.2024

Бывший актер Азербайджанского государственного академического русского драматического театра Иосиф Ткач и его жена убиты в Баку. Об этом сообщает пресс-служба МВД Азербайджана в среду, 23 ноября.



