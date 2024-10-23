Удастся ли США помирить Ливан и Израиль

14:59 24.10.2024 Резолюционный подход:

Эксперты оценили перспективы десятого турне Блинкена на Ближний Восток



Ксения Логинова



Госсекретарь США Энтони Блинкен совершает очередное ближневосточное турне. Во вторник, 22 октября, он прилетел в Израиль. Вашингтон стремится до выборов президента, которые состоятся 5 ноября, помирить Израиль и Ливан. Однако Западный Иерусалим обозначил жесткие требования: он хочет и дальше контролировать приграничную зону Ливана и воздушное пространство республики. Бейрут эти требования возмутили, поскольку они нарушают суверенитет страны. Подробности - в материале "Известий".



Блинкен в поисках достижения мира на Ближнем Востоке



Ближневосточное турне госсекретаря США Энтони Блинкена продлится до 25 октября. В настоящее время он находится в Израиле, где у него запланирована встреча с премьер-министром Биньямином Нетаньяху. Главная цель поездки - возобновление переговоров о прекращении войны в секторе Газа, освобождение заложников, а также урегулирование ливанского конфликта.



Как пояснили в пресс-службе Госдепа, Вашингтон возлагает большие надежды на эти переговоры Блинкена с представителями ближневосточных стран. Считается, что раньше против прекращения огня выступал глава политбюро ХАМАС Яхья Синвар, которого ликвидировали 17 октября. Однако, несмотря на его гибель, в палестинской группировке отказались сложить оружие и вернуть заложников до того, как завершатся боевые действия в Газе и израильские военные выйдут из сектора.



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Невыполнимые требования Израиля к Ливану



Израиль пытается убедить Бейрут и Вашингтон обновить резолюцию 1701 Собвеза ООН 2006 года. В соответствии с этим документом, "Хезболла" должна была отойти за реку Литани, а за охрану приграничной территории отвечали бы миротворцы ООН и ливанская армия, однако этого так и не произошло. Тель-Авив хочет гарантий того, что движение не восстановит свой военный потенциал в приграничных районах на юге Ливана.



За день до приезда американского госсекретаря на Ближний Восток в Бейрут прибыл спецпредставитель президента США Амос Хокстайн. Это его первая поездка в Ливан после начала израильской операции на юге страны. До этого он приезжал сюда в конце лета, стремясь убедить "Хезболлу" прекратить наносить удары по Израилю. Главная цель Хокстайна - убедить ливанские власти и руководство шиитской группировки "Хезболла" заключить перемирие с Израилем.



Спецпредставитель президента США встретился с главой правительства Ливана Наджибом Микати и спикером парламента Набихом Берри, возглавляющим шиитскую партию "Амаль", которая связана с "Хезболлой". Вести переговоры с шиитской группировкой напрямую Вашингтон не может: американские власти включили ее в список террористических организаций.



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Западный Иерусалим выдвинул ряд жестких требований. В частности, израильские власти хотели бы контролировать воздушное пространство и приграничную зону Ливана. В Бейруте к этому отнеслись негативно. Нетаньяху ранее призвал миротворцев, которые, по мнению Тель-Авива, стали "живым щитом" "Хезболлы", отойти на 10 км от границы. Однако при этом Израиль не настаивает на полном выводе Временных сил ООН в Ливане.



В США, хотя и возлагают надежды на посреднические инициативы Блинкена и Хокстайна, не очень верят, что Бейрут пойдет на уступки Израилю. Спикер парламента Ливана же заявил, что его страна "не примет любые изменения в резолюции, вне зависимости, идет речь о добавлении или сокращении пунктов".



Задействовать другие страны



Научный сотрудник отдела Ближнего и Постсоветского Востока ИНИОН РАН Василий Останин-Головня в разговоре с "Известиями" отметил, что предыдущие турне Блинкена успехом не увенчались.



- Апогеем посреднических усилий США стала попытка переговоров между ХАМАС и Израилем в Дохе. Но прямых контактов между враждующими сторонами так и не случилось. ХАМАС отказалось встречаться с израильской стороной, действовало через посредников. Представительность той встречи оставляла желать лучшего, практических результатов не было, - подчеркнул политолог. Он добавил, что это уже десятое турне госсекретаря Блинкена.



- Может быть, что-то и получится, если США будут готовы уступить первую скрипку Катару, Египту и, возможно, задействовать в переговорном процессе Иорданию. Хотя по традиции арабские посредники в основном коммуницируют с Рамаллой - официальным руководством Палестинской национальной администрации, которое не торопится выступать на стороне ХАМАС, поскольку имеет с движением затяжной конфликт с середины 2000-х годов, - пояснил специалист.



Он отметил, что в Бейруте нынешние требования Израиля восприняли в штыки.



- Это достаточно тревожный сигнал, поскольку Ливан является своеобразной миниатюрой Ближнего Востока, где можно наблюдать углубление линий разлома между последними суннитскими и шиитскими блоками. В частности, между Саудовской Аравией и Ираном. В 2000-х годах "Хезболла" стала набирать силу за счет поддержки со стороны Тегерана, который активно поддерживает шиитские партии и движения в Ливане, а это не нравится Эр-Рияду, - рассказал аналитик.



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По его словам, основная задумка той самой резолюции 1701 Совбеза ООН заключалась в требовании отвести силы к обеим сторонам конфликта - и к Израилю, и к "Хезболле".



- А на пограничные территории, где Израиль как раньше, так и сейчас хочет создать буферную зону безопасности, зайдут войска официальной ливанской армии при поддержке временного миротворческого контингента ООН, эффективность которого вызывает смех и сочувствие у профессиональных военных по всему миру. Ливанская армия в 2006 году находилась в лучшем состоянии, чем в 2024-м. Принять резолюцию могут, но может ли она исполняться так же, как в 2006 году, - сомнительно, - подытожил Останин-Головня.



Тупиковая ситуация



Востоковед, публицист, автор Telegram-канала "Восточные ворота" Андрей Онтиков в разговоре с "Известиями" отметил, что обычно, когда речь идет о резолюциях Совбеза ООН, это за редкими исключениями довольно выверенные документы.



- Достаточно просто выполнять эти резолюции и серьезно стабилизировать ситуацию. Если мы берем резолюцию 1701 по Ливану, которая позволила прекратить Вторую ливанскую войну, то это достаточно выверенный документ. Надо признать, что в итоге две стороны в конечном итоге стали нарушать положения этой резолюции, - пояснил эксперт.



Он добавил, что Израиль много раз нарушал воздушное пространство Ливана, наносил удары по территории страны, использовал воздушное пространство государства для нанесения ударов по территории Сирии.



- Сейчас идут разговоры о необходимости как-то видоизменить эту резолюцию. Можно начать с того, чтобы просто выполнять ее положения, это позволило бы серьезно стабилизировать обстановку в районе ливано-израильской границы. Но если говорить о перспективах изменения резолюции, то тут высказываются странные предложения, - считает политолог.



По словам специалиста, требование Израиля контролировать воздушное пространство Ливана - это нарушение ливанского суверенитета.



- Сложно представить, что, например, Россия согласится на принятие подобного рода положений в рамках новой резолюции Совбеза ООН. И Китай тоже будет использовать право вето. На днях глава Европарламента Жозеп Боррель предлагал изменить полномочия миротворцев ООН, находящихся в районе ливано-израильской границы. Он сетовал на то, что они выполняют лишь наблюдательную функцию, видимо, подразумевая необходимость их выступления против "Хезболлы", - отметил аналитик.



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Онтиков подчеркнул, что Россия будет однозначно блокировать подобные инициативы.



- Если говорить о новой резолюции, которая бы учитывала положения резолюции 1701, нужно принимать некий взвешенный документ. Но против него выступит Израиль, поскольку видно, какие требования он выдвигает по отношению к "Хезболле" и к Ливану. Простые и логичные слова о прекращении огня, об отводе сил встретят противодействие Западного Иерусалима, - считает политолог.



Эксперт уверен, что если Израиль будет против, то резолюция не пройдет из-за позиции США, которые будут ее блокировать.



- А если администрация Байдена решит пропустить эту резолюцию, она подвергнется критике со стороны израильских властей, а в преддверии выборов это крайне нежелательно для демократов. Получается такая тупиковая ситуация: конструктивные решения принять будет сложно, а неконструктивные будут блокироваться, - подытожил аналитик. Источник - Известия

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