Узбекистан уменьшает зависимость от Казахстана?

15:01 24.10.2024

Общий товарооборот между Казахстаном и Узбекистаном за январь–август 2024 года сократился почти на 15 %, до 2,5 млрд долларов.



23 Октября



За последние десять лет Казахстан стал единственной страной среди крупных импортеров из Узбекистана, у которой объемы поставок сократились, а не увеличились, передает Caravan.kz со ссылкой на ranking.kz.



В прошлом году экспорт из Узбекистана в Казахстан упал на 32 % по сравнению с 2013 годом, составив всего 1,4 млрд долларов. Доля Казахстана в экспорте Узбекистана также снизилась с 14,5 до 5,7 %, о чем свидетельствуют данные Агентства статистики Узбекистана.



Резкое сокращение поставок началось в 2015 году, когда экспорт из Узбекистана в Казахстан упал на 25,7 %, а в 2016 году - еще на 48,9 %. В 2024 году за первые восемь месяцев объем экспорта снова снизился на 8,2 %.



Узбекистан за последние годы диверсифицировал свой экспорт: число стран, с которыми он торгует, увеличилось со 149 до 178, и снизилась зависимость от таких крупных партнеров, как Россия и Китай. Например, доля России в экспорте Узбекистана за 10 лет сократилась с 25 до 14,1 %, а Китая - с 14,3 до 10 %.



За восемь месяцев 2024 года Казахстан закупил у Узбекистана товаров на 872 млн долларов, однако данные Комитета государственных доходов Казахстана говорят о меньшей сумме - 761,5 млн долларов.



Согласно данным казахстанской таможенной статистики, за период с января по август 2024 года Узбекистан поставил в Казахстан товары на значительную сумму, при этом наибольшую долю среди товарных категорий (28,4%) заняла продукция узбекского автопрома. Автотранспортные средства и комплектующие к ним (включая двигатели) были завезены на общую сумму 215,9 млн долларов. Второе место заняла категория фруктов и овощей, за которые узбекистанские поставщики получили от Казахстана 132,2 млн долларов. Среди других товаров, интересующих покупателей в РК, оказались продукция металлургии и легкой промышленности, бытовая техника и табачные изделия.



С другой стороны, экспорт Казахстана в Узбекистан в основном состоит из сырья: пшеница и другие зерновые составляют значительную долю. За восемь месяцев было отправлено 1,9 млн тонн зерна на 370 млн долларов. Казахстан также поставляет в Узбекистан изделия из черных металлов, нефть и нефтепродукты, а также продукты питания, такие как мясо, растительные масла и сахар.



Общий товарооборот между Казахстаном и Узбекистаном за январь–август 2024 года сократился почти на 15 %, до 2,5 млрд долларов, при этом поставки из Казахстана в Узбекистан более чем в два раза превышают объемы импорта из Узбекистана.



Автор: Ахмет Талапулы