Си Цзиньпин вдохновился Чернышевским и теперь знает "Что делать?"

15:05 24.10.2024 БРИКС не объявляет войну доллару, а Си Цзиньпин вдохновился Чернышевским и теперь знает "Что делать?"



Лидер КНР обратился к опыту главного героя романа "Что делать?"



Саммит БРИКС не оправдал апокалиптических прогнозов Запада о том, что объединение объявит войну доллару и запустит собственную альтернативу SWIFT. Владимир Путин выступил с инициативой создания инвестиционной платформы, которая позволит "кратно нарастить объемы капиталовложений" и станет "мощным инструментом поддержки" национальных экономик стран-участниц. Он также предложил подумать над открытием зерновой биржи БРИКС.



23 октября Владимир Путин и лидеры стран БРИКС переместились из центра Казани на окраины: главной площадкой саммита стал выставочный форум "Казань-Экспо". Журналистам и некоторым членам делегаций добираться до него пришлось на электричке, а потом еще около часа провести в очереди на досмотр, который, по понятным причинам, оказался весьма тщательным. Проверке подлежали не только ноутбуки и мобильные телефоны, но также зарядки, пауэрбэнки и ... зонты. Не исключено, что на ужесточение мер безопасности в какой-то степени повлиял синхронный взрыв пейджеров у членов Хезболлы в Ливане. Как в свое время говорил Дмитрий Песков, этот инцидент, безусловно, не останется без внимания российских спецслужб.



Что касается самих лидеров, то на площадку саммита большинство из них доставили кортежи из "Аурусов". И только Си Цзиньпин продолжил рекламировать китайский автопром (который казалось бы в рекламе не нуждается, по крайней мере в России), приехав к выставочному центру на лимузине представительского класса, название которого на русский можно перевести как "Красное знамя". Когда лидеры выстроились для традиционного фэмили фото, стало окончательно ясно, что Саудовская Аравия не является членом БРИКС. После долгих дипломатических дискуссий Эр Рияд предпочел остаться в статусе "приглашенной страны". Несколько двусмысленную позицию заняли также ОАЭ: хотя президент аль Нахайян лично прилетел в Казань, главой делегации (и основным спикером) на саммите выступал не он, а министр иностранных дел Эмиратов.



Владимир Путин, подводя итоги российского председательства в объединении, заявил, что Россия стремилась упрочить авторитет организации, повысить ее роль в мировых делах и содействовать развитию сотрудничества между странами-членами. "БРИКС включает в себя единомышленников (...) Все наши государства выступают за равенство и взаимное уважение, не на словах, а на деле проявляют ответственность за будущее мира, оказывают позитивное влияние на глобальную стабильность и вносят весомый вклад в решение острых региональных проблем", - подчеркнул президент.



Россия ставила своей задачей разработать инструменты для углубления финансового взаимодействия стран БРИКС и принципы наделения государств статусом партнера. "Игнорировать беспрецедентный интерес стран Глобального юга и Востока к укреплению контактов с БРИКС было бы неправильно. При этом необходимо выдержать баланс и не допустить снижения эффективности БРИКС", - отметил Путин. Он уточнил, что "в той или иной форме" стремление присоединиться к объединению выразили более 30 государств.



Предложения РФ по углублению финансового взаимодействия ранее были известны в изложении министра финансов Антона Силуанова. Он говорил, что страны БРИКС "нуждаются в построении собственной системы внешнеторговых расчетов", которая будет основываться на принципах блокчейна и обеспечивать транзакции в национальных цифровых валютах. Г-н Силуанов называл такую систему BRICS bridge. Журнал The Economist на основе его заявлений сделал вывод, что Путин намерен представить на саммите свой "план победы над долларом". "Через создание системы быстрых и дешевых трансграничных платежей, альтернативной SWIFT, Москва планирует обходить международные санкции", - утверждали авторы публикации, появившейся накануне саммита.



Однако сам Владимир Путин ни о BRICS bridge, ни в принципе об альтернативной системе транзакций в своем выступлении даже не упомянул. Более того, по словам российского лидера, страны объединения "не отказываются и не борются с долларом". "Но если нам не дают с ним работать, то что же делать? Мы тогда вынуждены искать другие альтернативы", - заявил ВВП. Вместо BRICS bridge он предложил создать "новую инвестиционную платформу БРИКС, которая стала бы мощным инструментом поддержки национальных экономик и обеспечила бы финансовыми ресурсами страны Глобального Юга и Востока". (В декларации, принятой по итогам Казанского саммита, отмечается, что основой для создания инвесплатформы станет инфраструктура НБР, а сам банк БРИКС в перспективе будет трансформироваться в Международный банк развития нового типа 21 века). Дмитрий Песков подчеркнул, что эта инициатива не является "альтернативой SWIFT и еще чему-то".



Путин также высказался за расширение безбарьерной электронной торговли, создание отдельной платформы по драгметаллам и алмазам и открытие зерновой биржи БРИКС для "защиты от негативного внешнего вмешательства, спекуляций и попыток вызвать искусственней дефицит продуктов питания". "Со временем можно было бы подумать о трансформации зерновой биржи в полноценную товарную биржу", - заявил он.



Другие лидеры эти предложения не прокомментировали. Как это часто бывает на подобных мероприятиях, каждый участник выступал со своей повесткой. Президент Бразилии, который ради участия в саммите в видеоформате (напомним, что травма головы не позволила ему приехать в Казань) проснулся в 5 утра, много говорил о климате и зеленой экономике. Глава ЮАР выступил с инициативой изменить торговые маршруты, чтобы обеспечить более устойчивую индустриализацию БРИКС. Президент Ирана ругал США, призывал активизировать дедолларизацию мировой экономики и внедрение новых платежных механизмов.



Си Цзиньпин, который обычно обильно цитирует китайские пословицы (а в КНР это является признаком высокообразованного и культурного человека), на этот раз обратился к творческому наследию Чернышевского. Главный герой его романа "Что делать?", по словам председателя КНР, "проявил твердую волю и решительность в достижении своих целей". "Такая сила духа нам сегодня нужна", чтобы "вернуть мир в русло мирного развития", заявил Си. Он подчеркнул важность скорейшей деэскалации украинского конфликта и "прекращения огня и убийств" в секторе Газа и в Ливане.



За мир во всем мире, как и положено настоящему йогу, высказался также Нарендра Моди. Примечательно, что индийский премьер покинул Казань сразу после принятия совместной декларации - к нему, как выяснилось, с трехдневным визитом приезжает Олаф Шольц. На прощание Путин и Моди снова сердечно обнялись, но российскому президенту скучать не пришлось: до торжественного приема у него было запланировано еще три встречи, в том числе давно ожидаемая с Эрдоганом. А в четверг - снова саммит, теперь уже в формате аутрич с участием 32 стран, пресс-конференция и заключительный раунд двусторонних переговоров.



Елена Егорова Источник - МК

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