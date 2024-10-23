Таджикистан получит грант в $90 миллионов от АБР для создания демонстрационного зеленого коридора

15:06 24.10.2024

АБР одобрил грант в размере $86,67 миллионов для развития зеленого дорожного коридора в Таджикистане



ДУШАНБЕ, ТАДЖИКИСТАН (23 октября 2024 г.) - Азиатский банк развития (АБР) одобрил грант в размере 86,67 миллионов долларов США для оказания помощи Таджикистану в дальнейшем улучшении национальной дорожной сети путем создания демонстрационного зеленого коридора в стране.



Проект модернизирует существующую изношенную двухполосную дорогу Дангара–Гулистон протяженностью 49 км и расширит ее до четырех полос. В рамках этого проекта впервые будут апробированы инновационные методы, продвигаемые в пособии АБР по созданию зеленых дорог.



"АБР в партнерстве с другими организациями продвигает безопасную, доступную и зеленую транспортную инфраструктуру и услуги в наших развивающихся странах", - сказал генеральный директор АБР по Центральной и Западной Азии Евгений Жуков. "Дорога Дангара-Гулистон, которая была построена в 1930-х годах и реконструирована в 1970-х годах, станет первой дорогой в Таджикистане, которая будет включать элементы адаптации к изменению климата и особый дизайн, учитывающий интересы женщин и девочек".



Применение методов по созданию зеленых дорог улучшает качество жизни людей, живущих в непосредственной близости от дороги, укрепляет устойчивость дорожной сети к изменению климата и готовность к стихийным бедствиям; снижает загрязнение окружающей среды и сохраняет биоразнообразие. Поскольку нехватка зарядных станций для электромобилей в сельской местности ограничивает потенциальный рост этого рынка в Таджикистане, проект профинансирует строительство двух пилотных зарядных станций и разработает инвестиционные рамки для стимулирования частных инвестиций в развитие этого сектора.



Для повышения безопасности движения на реконструированной дороге будут предусмотрены велосипедные дорожки и тротуары для женщин с детьми и людей с ограниченными возможностями. Также будет улучшено освещение, построены безопасные и хорошо обозначенные переходы, а их дизайн и расположение будут определены в процессе совместного проектирования с общественностью. Для матерей и детей будут построены отдельные туалеты и комнаты для переодевания, а общественный транспорт будет включать льготные места для людей с ограниченными возможностями.



Для улучшения трудоустройства местных жителей проект организует обучение женщин, проживающих в проектных зонах, по открытию и управлению малым бизнесом. Отобранным участникам проект предоставит гранты для открытия бизнеса.



Правительство Таджикистана предоставит софинансирование в размере 23 млн долларов США, а Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) предоставит софинансирующий кредит в размере 40 млн долларов США при условии его одобрения Советом директоров ЕБРР в начале 2025 года. Министерство транспорта будет исполняющим агентством проекта, который должен быть завершен к 2030 году.



Разработанное в сотрудничестве с Международной дорожной федерацией и MetaMeta Research, пособие ADB по созданию зеленых дорог направляет планирование, проектирование, строительство и обслуживание дорог, обеспечивая при этом экологически устойчивые методы. Пособие помогает инженерам, планировщикам, лицам, принимающим решения, и практикам сбалансировать экономические, социальные и экологические цели, чтобы сделать дороги в Азиатско-Тихоокеанском регионе зелеными.



Таджикистан присоединился к АБР в 1998 году. В течение 26 лет АБР поддерживает широкий спектр секторов, от стратегической дорожной и энергетической инфраструктуры до здравоохранения, образования, сельского хозяйства, городского развития, управления государственным сектором и финансов, на общую сумму свыше 2,7 миллиардов долларов США, включая грантов на сумму более 2,2 миллиардов долларов США.



АБР стремится к созданию процветающего, инклюзивного, жизнестойкого и устойчивого Азиатско-Тихоокеанского региона, не прекращая при этом усилий по искоренению крайней бедности. АБР создан в 1966 году, в него входят 69 стран, из которых 49 стран находятся в Азиатско-Тихоокеанском регионе.