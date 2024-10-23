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Кривое зеркало. Почему Запад вешает свои грехи на БРИКС, - Антон Трофимов
15:08 24.10.2024

ИноСМИ
Россия

XVI саммит БРИКС. Заседание глав делегаций стран БРИКС в расширенном составе

Антон Трофимов

Крупнейшее геополитическое событие года - саммит БРИКС в Казани - вызвало настоящую истерику на Западе. И стало понятно, насколько неадекватно он воспринимает реальность. Привыкший доминировать, коллективный Запад в любых попытках избавиться от его душной опеки видит вызов своему могуществу. И тем самым лишает себя возможности понять, чего на самом деле хочет БРИКС+, какие цели он перед собой ставят - и к чему это в итоге приведет.

"Выбранные [для обсуждения на саммите] темы и вопросы подчеркивают и усугубляют растущий разрыв между существующим на Западе глобальным порядком и Глобальным Югом, - справедливо отмечает американский Responsible Statecraft. - БРИКС, особенно Россия, явно намерены использовать форум, чтобы продемонстрировать свое видение многополярной экономической и геополитической архитектуры, которая резко контрастирует с западным, в первую очередь американским, "основанным на правилах" финансовым, экономическим и политическим порядком".

Подобный взвешенный взгляд почти не встретить в других западных публикациях, посвященных БРИКС. Разве что The New York Times, вообще демонстрирующая удивительное здравомыслие в последнее время, придерживается такого же подхода. Не случайно ее публикация, посвященная саммиту в Казани, получила говорящий заголовок: "Путин объединяет экономики, которые могут затмить Запад".

Большинство же западных СМИ в один голос вопят, как разнороден БРИКС и как непреодолимы противоречия между его участниками. "В БРИКС входят весьма неожиданные союзники, которые вряд ли найдут друг с другом общий язык - о чем бы то ни было, - пророчествует, например, британская The Telegraph. - Так, Китай с Индией и Египет с Эфиопией вряд ли когда-нибудь договорятся - равно как и Саудовская Аравия с Ираном. Не в пример дружной "семерке" промышленно развитых стран, эта вражда, как древняя, так и современная, наверняка подточит далеко идущие путинские амбиции".

Критическая ошибка Запада заключается в неверной оценке задач БРИКС+. Жестко диктующий тон в западной геополитике Вашингтон не допускает и мысли, что целью объединения может быть что-то, кроме вызова Америке. Этим и объясняется, в частности, злорадство западных наблюдателей по поводу "неразрешимых противоречий" между партнерами по БРИКС.

При этом на Западе не хотят замечать, что это именно партнеры, а не подчиненные одного-единственного лидера. И что именно членство в объединении дает им возможность наладить двусторонние отношения. Плюс к тому, синергия участников объединения позволяет им ставить перед собой гораздо более сложные цели, чем в одиночку - и достигать их. Понимание этого как раз и приводит к тому, что даже имеющие сложные двусторонние отношения страны в составе БРИКС принимаются искать пути к их нормализации.

Поэтому в БРИКС никого не удивляет, например, что в Индии начинают призывать не позволять Западу вмешиваться в стабилизацию ее отношений с Китаем. "Если когда-то считалось общепринятым утверждать, что у США есть ключи к решению индийско-китайской проблемы, то сегодня это уже не столь очевидно, - подчеркивает индийская The Print. - Вашингтон дал понять, что считает Индию скорее полезным инструментом в будущей конфронтации с Китаем, чем крупной державой с собственными законными геополитическими интересами и устремлениями".

Нет ни одного государства в мире, которое не испытало бы на себе то, о чем пишет индийская газета. Убедившись на собственном печальном опыте, как дорого обходится "дружба с Великим Белым Господином", такие страны ищут союза с теми, кто видит в них прежде всего самостоятельного, достойного уважения партнера. И находят их в составе БРИКС.

Еще одна ошибка коллективного Запада - взгляд на БРИКС как на попытку Глобального Юга создать противовес G7. При этом стыдливо умалчивается, что "семерка" давно подчиняется диктату Вашингтона, а в последнее время еще и обслуживает исключительно его интересы. В этом на Западе принято обвинять только лидеров БРИКС!

Между тем, G7 , во-первых, уже не является объединением стран с ведущей экономикой. "Совокупный ВВП стран группы с учетом паритета покупательной способности (ППС) составляет 35,6% мировой экономики, что превышает долю стран "Большой семерки", составляющую чуть более 30%, - приводит объективные данные британский UnHerd. - С точки зрения численности населения разница еще более разительна: в странах БРИКС проживает 45% населения мира, в то время как в странах "Большой семерки" - менее 10%. Ожидается, что ВВП Индии, Китая и России вырастет примерно на 4% в этом году по сравнению с 2% в странах Запада, и к ним присоединятся новые страны".

Во-вторых, как отмечает то же издание, "членство в нем [БРИКСе] заманчиво для тех стран, которые ищут альтернативы доминирующим на Западе экономическим и финансовым структурам, которых часто обвиняют в том, что они ставят под угрозу экономическое развитие, социальную стабильность и национальный суверенитет более слабых стран".

В-третьих, как подчеркивает UnHerd, "многие страны выразили заинтересованность в присоединении к БРИКС после начала российско-украинского конфликта. По иронии судьбы, режим санкций Запада - и особенно замораживание 300 млрд долларов валютных резервов России, беспрецедентный акт экономической войны, - побудили многие страны искать альтернативы западной финансовой инфраструктуре, основанной на долларе".

Нетрудно заметить: все выгоды и преимущества БРИКС - сугубо экономические. Дедолларизация, создание собственной межгосударственной платежной системы, налаживание масштабной торговли между странами-участниками - все это про экономику. И только потому, что экономическая мощь в современном мире прямо определяет масштабы политического влияния, можно говорить, что БРИКС становится альтернативой коллективному Западу.

Подчеркнем: альтернативой, а не противником. Это позволяет, например, той же Турции - на минуточку, члену НАТО! - проявлять нескрываемый интерес к вступлению в БРИКС. Так же, как и Саудовской Аравии, и Индонезии, и Малайзии… Многие страны, которые входят в длинный список кандидатов на членство в объединении, имеет вполне рабочие отношения с Западом. Значит, есть что-то, что им позволяет - или вынуждает? - искать альтернативного партнера, чтобы не подчиняться, а сотрудничать.

Это "что-то" - возможность действовать в рамках единой экономической концепции и при этом не поступаться собственными интересами. Несмотря на попытки обвинить БРИКС в подходе "кто не с нами, тот против нас", это - не его метод. Напротив, в такой логике уже три десятилетия действуют США и подчиненный им коллективный Запад.

Опыт экономической истории учит: свобода выбора и возможность самому искать себе партнеров из числа единомышленников - залог быстрого и устойчивого развития. А "миропорядок, основанный на правилах" быстро приводит экономику в упадок. Запад очень не хочет терять этот бронзовый статус памятника самому себе, и в каждом вырывающемся из его душных объятий видит претендента на пыльный пьедестал. Не веря, что когда (довольно скоро!) он освободится, никто не захочет его занимать. "Место проклятое!..".

Источник - ИноСМИ
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