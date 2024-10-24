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Сергей Худиев: Хэллоуин вовлекает людей в сатанизм постепенно
00:01 25.10.2024

24 ОКТЯБРЯ 2024,

Хэллоуин именно так и должен работать – люди постепенно привыкают и втягиваются, каждый шаг по лесенке вниз маленький и незаметный, и постепенно пентаграммы, черти и ведьмы должны начать восприниматься как свои и родные. Более родные, чем все, что может быть связано с Россией и православием.

Сергей Худиев
публицист, богослов

Чем ближе к концу октября, тем легче в любом московском (и не только московском) магазине наткнуться на бутафорские черепа, пентаграммы, одеяния призраков, чертей и ведьм. Приближается праздник Хэллоуин – и он, судя по витринам магазинов, отмечается у нас даже с большим размахом, чем несколько лет назад.

Я не думаю, что его следует запрещать административно – вообще не стоит прибегать к государственному принуждению без крайней необходимости. Но подумать о том, что происходит, и хотим ли мы в этом участвовать, наверное, стоит.

В Сети сталкиваются два мнения – "это просто безобидное веселье" и "это откровенный сатанизм". На самом деле, "культура Хэллоуина" несет в себе разные элементы – и надо признать, что от года к году ее оккультные и прямо демонические составляющие усиливаются.

Исторически Хэллоуин восходит к кельтскому празднику Самайн. Он маркировал переход от "светлого" времени года к "темному". Считалось, что в это время преграда между обычным и сверхъестественным миром ослабевает и в мир могут приходить сиды – сверхъестественные существа с той стороны.

Иногда они отождествлялись с неупокоенными духами умерших, которым надо выказать почтение, чтобы они не причинили вреда.

Чтобы задобрить пришельцев из другого мира, кельты устраивали празднество и приносили им жертвы. У кельтов – как и у других языческих народов – существовала практика человеческих жертвоприношений.

По мере обращения кельтских народов в христианство, Самайн наложился на праздновавшийся в то же время День всех святых, языческие элементы в нем смягчились, и он приобрел свое текущее название Halloween – от All Hallows' Eve или All Saints' Eve – канун Дня всех святых.

Ирландские и шотландские иммигранты привезли этот праздник в США, где он приобрел большую популярность, не в последнюю очередь из-за коммерческого интереса производителей маскарадных костюмов, светильников-тыкв и прочей атрибутики.

Со временем в праздновании Хэллоуина оставалось все меньше от его языческого прошлого, и его можно было бы сравнить с чем-то вроде нашей Масленицы – в которой смутно угадываются какие-то дохристианские элементы, но совершенно уже стертые и вытесненные новым содержанием.

Впрочем, аналогия с Масленицей могла бы быть уместна еще какое-то время назад. Стоят ли за масленичными обрядами какие-то забытые дохристианские элементы или нет – вопрос спорный, однако можно быть уверенным, что нынешние любители блинов не призывают языческих божеств и не практикуют оккультизм. А какой-либо инфернальной символики – ведьм, чертей, трупов, скелетов и тому подобного – в Масленице никогда и не было.

Вопрос с Хэллоуином сложнее. Праздники могут наполняться разным содержанием – и содержание Хэллоуина носит все более оккультный характер.

А взаимодействие с потусторонним – это уже не развлечение; это определенная религиозная практика, и вам стоит подумать, хотите ли вы в нее вовлекаться и вовлекать других.

По словам Антона Шандора Лавея, основателя "Церкви Сатаны" (1966) и автора "Сатанинской Библии" (1969), Хэллоуин является третьим по значению днем в сатанинском календаре, после собственного дня рождения и Вальпургиевой ночи.

"Ведьма и верховная жрица" Дорин Валиенте, одна из создательниц неоязыческой религии викка, говорила, что "Хэллоуин – один из четырех Великих шабашей ведьм, о которых все слышали. Для ведьм Хэллоуин – серьезное событие, каким бы веселым оно ни было. Это старинный кельтский канун Самайна".

Таким образом, в развлекательной культуре вокруг Хэллоуина мы сталкиваемся с явлением, которое знакомо нам и по другим случаям – продвижением, по существу, религиозных воззрений, под видом чего-то другого.

Обычные религии открыто позиционируют себя именно как религии – вот наше учение, вот наша община, вот наши духовные практики, не хотите ли присоединиться?

Есть новые религиозные течения, которые распространяются иначе – под видом науки, культуры, фольклора или в данном случае массовой развлекательной культуры.

Если прямо предложить людям "а давайте мы последуем Антону Шандору Лавею и Дорин Валиенте, примемся поклоняться рогатому богу и практиковать магию крови, и давайте у нас соответствующая символика и атрибутика будет продаваться в каждом большом магазине", большинство не согласится – да ну их, на что нам какие-то стремные британские фрики, у нас своих хватает.

А вот продвигать всю ту же символику и атрибутику под видом веселого, ни к чему не обязывающего развлечения – это можно, это будет прекрасно продаваться. Конечно, люди, которые устраивают веселые вечеринки по поводу Хэллоуина, как правило, вовсе не являются сознательными викканами или сатанистами. Они, как правило, и понятия не имеют, кто такие Лавей и Валиенте.

Но это именно так и должно работать – люди постепенно привыкают и втягиваются, каждый шаг по лесенке вниз маленький и незаметный, и постепенно пентаграммы, черти и ведьмы должны начать восприниматься как свои и родные.

Более родные, чем все, что может быть связано с Россией и православием.

И выбор – хочу ли я в этом участвовать – стоит совершать обдуманно. В конце концов, у нас самих есть праздники – к которым стоило бы вернуться.

Источник - vz.ru
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