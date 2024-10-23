"Идет на посадку" действующий замминэнерго России Сергей Мочальников

00:02 25.10.2024

Его подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями

При расследовании дела бывшего замминистра энергетики Анатолия Яновского о хищениях при ликвидации угольных шахт появился новый фигурант – действующий замглавы Минэнерго Сергей Мочальников. Об этом стало известно "Коммерсантъ".



Как сообщило СМИ, заместителю министра вменяется злоупотребление должностными полномочиями. В случае если это будет доказано, Мочальникову грозит до 4 лет лишения свободы. Уточняется, что прямой ущерб по уголовному делу о мошенничестве достигает 500 млн рублей, а косвенный – свыше 12 млрд рублей. При этом вместе с Мочальниковым были задержаны еще 4 человека. Как добавило "Ъ", вопрос об избрании меры пресечения в отношении замминистра будет решаться 25 октября, в грядущую пятницу.



Напомним, что ранее стало

известно о задержании Яновского. Предполагалось, что показания против него могли дать другие фигуранты дела.