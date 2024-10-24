Страны БРИКС начинают путь к другому мировому порядку, - Геннадий Петров

00:06 25.10.2024

24.10.2024



Версия для печатиОбсудить на форумеОбъединение не стало пока клубом единомышленников, но стремление к этому есть

Геннадий Петров



Председатель КНР Си Цзиньпин и президент РФ Владимир Путин, помимо всего прочего, обсудили проблематику платежей в расчетах двух стран. Завершившийся в Казани 16-й саммит БРИКС стал значимым событием в международной политике. Прежде всего он продемонстрировал, что Кремль на международной арене не изолирован и количество стран, рассматривающих противостояние РФ и Украины как один из многих локальных конфликтов, достаточно велико. Имеется и большая заинтересованность в сотрудничестве с Россией и использовании переговорной площадки, которую предоставляет БРИКС. Вместе с тем этот международный клуб и в новом расширенном формате не стал объединением стран-единомышленников, имеющих общие ценностные ориентиры и общее видение того, как надо выстраивать отношения с Западом. Однако желание сделать так, чтобы именно такая эволюция этой структуры произошла, определенно есть, причем не только у руководства РФ.



В четверг прошло заключительное мероприятие саммита – встреча в формате "Аутрич/БРИКС+". В нем приняли участие представители 36 государств, а также международных организаций, в том числе генсек ООН Антониу Гутерриш. Были там, естественно, и государственные лидеры. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган ради участия в заседании даже задержался в Казани больше, чем, наверное, требовала внутриполитическая обстановка у него в стране. В среду в Анкаре произошел крупный теракт: совершено нападение на авиационный завод. Если подтвердится, что террористы – боевики Рабочей партии Курдистана, это поставит под угрозу наметившийся курс Эрдогана на налаживание диалога с этой организацией, воюющей с переменным успехом против Турции уже более трех десятков лет.



Как видно уже из самого названия (outreach – это, упрощенно говоря, налаживание связей с потенциальными партнерами, обсуждение эксклюзивных услуг, которые они могут получить, углубив сотрудничество), заседание было посвящено диалогу со странами, заинтересованными в большем взаимодействии БРИКС, а возможно, в перспективе и присоединении к нему. Сейчас, напомним, в объединение входят 10 стран: РФ, КНР, Индия, ЮАР, Бразилия, Иран, Египет, Эфиопия, ОАЭ и Саудовская Аравия. В своей речи Владимир Путин повестку заседания очертил так: устойчивое развитие, искоренение бедности, адаптация к изменению климата, обмен технологиями и знаниями, борьба с терроризмом, трансграничной преступностью и вопросы мирного урегулирования конфликтов. Российский президент отметил важность обсуждения этих тем с разделяющими приверженность "новому демократическому миропорядку", который отражает "все культурно-цивилизационное многообразие". Путин связал конфликт РФ и Украины как раз с тем, что переход к более справедливому мироустройству "тормозят силы, привыкшие мыслить и действовать в логике доминирования над всем и вся". Впрочем, как явствует из речи российского лидера, куда больше внимания на заключительном заседании было уделено событиям на Ближнем Востоке. Именно они, а не российско-украинский конфликт, оказались из всех горячих точек планеты в центре внимания саммита, если судить по принятой на нем в среду декларации.



Тем не менее о противостоянии РФ и Украины говорилось в речах многих участников саммита, в том числе Гутерриша и председателя КНР Си Цзиньпина. "Китай вместе с Бразилией опубликовали консенсус из шести пунктов по урегулированию украинского кризиса. Вместе с соответствующими странами мы инициировали создание на площадке ООН группы "друзей мира". Важно как можно скорее добиться деэскалации ситуации и проложить путь к политическому урегулированию кризиса", – напомнил китайский лидер.



В подводящей итоги саммита декларации, как и в речи Путина на заключительном заседании форума, не были упомянуты Соединенные Штаты и Евросоюз. Самый жесткий выпад против них, имеющийся в этом документе, касается санкционной политики. "Мы вновь заявляем, что односторонние принудительные меры, в том числе в форме односторонних экономических санкций и вторичных санкций, противоречащих международному праву", неприемлемы, – в частности, сказано в 22-м пункте декларации.



Там же содержится призыв к отмене санкций. Этот 22-й пункт в Евросоюзе сочли нужным прокомментировать. "Мы как Европейский союз не считаем, что являемся адресатами касающейся санкций формулировки Казанской декларации по итогу саммита БРИКС. Санкции ЕС представляют собой обязательные для исполнения гражданами и организациями в ЕС законные решения, основанные на праве Европейского союза", – заявил официальный представитель Еврокомиссии по иностранным делам и политике безопасности Петер Стано.



В декларации также не было упоминания об инициативе РФ по созданию в рамках БРИКС системы платежей BRICS Bridge, часто называемой в прессе аналогом системы SWIFT, от которой Россию, как известно, отключили. Там упомянута лишь платформа по учету ценных бумаг, вероятно, нечто похожее на бельгийский Euroclear. В декларации отмечено: "Мы договорились обсудить и изучить возможность создания независимой трансграничной расчетно-депозитарной инфраструктуры BRICS Clear". Следует также заметить, что на Деловом совете БРИКС, прошедшем в Москве 17–18 октября и предварявшим казанский саммит, была презентована трансграничная платежная система BRICS Pay. Пока это тоже проект, предполагающий расчеты через банки (в том числе центральные) стран, входящих в БРИКС. В Казани же, как сообщал журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков, проблематика платежей в расчетах между РФ и КНР поднималась в ходе переговоров Путина и Си.



Сам российский президент на пресс-конференции по итогам саммита на вопрос о создании альтернативы SWIFT дал такой ответ: "Мы не создавали и не создаем никому никаких альтернатив. Но тем не менее вопрос очень важный на сегодняшний день. Одна из ключевых проблем – это проблема расчетов. Поэтому мы идем по пути использования национальных валют, это хорошо известно. Что касается систем расчетов, мы используем уже созданную российскую систему обмена финансовой информацией, созданную Центральным банком России. У других стран – участников БРИКС тоже есть свои системы. Мы и их будем использовать. Уже используем. Но какой-то отдельной общей системы мы пока не изобретаем. Того, что есть, достаточно. Нужно только вовремя и своевременно принимать соответствующие решения на административном уровне".



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