Ласкать уши глупцов. Исполняется 555 лет со дня рождения Эразма Роттердамского

00:12 25.10.2024 Ольга Камарго Евгений Лесин

Ответственный редактор приложения НГ-Exlibris



Просветитель, гуманист, педагог, филолог

и пародист Эразм Роттердамский.

Неизвестные художники. Эразм Дезидерий

Роттердамус (ок. 1467–1536).

Национальный музей, Стокгольм"Оракул Европы", "человек сам по себе", "властитель дум", "лучший друг Томаса Мора", "князь гуманистов", "Вольтер XVI века" – все это прозвища одного человека, философа, мыслителя и ученого. 28 октября этого года исполняется 555 лет со дня рождения Эразма Роттердамского. Нет, Эразм не жил в Роттердаме. Но родился. Эразм Роттердамский – псевдоним, а в 1469 году в Роттердаме родился Герхард Герхардс. Имя означало "желанный". Потом, по тогдашней традиции, имена переводили на греческий и латинский языки. Так Герхард стал Дезидерием Эразмом. Есть путаница в источниках с годом рождения – называют и 1466 год. Но все-таки на его памятнике на могиле значится 1469 год.

Сначала Эразм учился в школе в Гауде, там началось его увлечение древней литературой. Когда родители умерли от чумы, мальчику было 13 лет. Продолжил учебу он в августинском монастыре и даже принял постриг. Монастыри имели хорошие библиотеки, занимались образованием, покровительствовали сиротам. Конечно, в первую очередь они готовили духовенство. Уже там он не просто разбирал и переписывал античные рукописи, он сам писал и переводил с древних языков. И делал это великолепно. Впрочем, скоро новоявленный послушник из монастыря просто удрал. "Временно". Но чтобы никогда туда не вернуться. Для начала епископ Генрих Бергинский взял одаренного и трудолюбивого юношу к себе секретарем. Эразм получил возможность обучаться в Парижском университете. А зарабатывал философ самым настоящим репетиторством – "подтягивал" по древним языкам детей богатых родителей. Этим он занимался долго. Зато приобрел среди влиятельных и знатных людей друзей и покровителей. Он прекрасно ладил с ними – с богатыми и знатными. Всю жизнь придерживался умеренных взглядов, был внимателен и осторожен в высказываниях. Почти не имел врагов, во всяком случае, влиятельных.



В 1499 году Эразм побывал в Оксфорде, пообщался с английскими гуманистами, познакомился с 21-летним Томасом Мором. Гуманисты восторгались античной литературой и философией, изучали греческий язык. Глава их, Джон Колет был сторонником реформ. Обличал пороки и злоупотребления священников, считал, что схоластика и догматизм мешают верному пониманию учения Христа. Многое из этих разговоров Эразм потом использовал, например, в своей "Похвале глупости". Внимательно Эразм прислушивался и к Мартину Лютеру. Во всеуслышание вопрос о реформации церкви Лютер поднял, прибив к двери собора Святого Петра в 1517 году свои знаменитые 95 тезисов. Во что это вылилось – все знают. Но тогда это не было историей, этим жили. Перевод Библии на европейские языки, аскетизм, обращение к Богу без посредничества церкви – от этого ждали многого. Не войн, а обновления ждали. Что получилось – тоже все знают. Но ведь и обновление тоже было.



Эразм, впрочем, разочаровался и в Папе Римском, и в Мартине Лютере. Сторонники того и другого были, на его взгляд, были слишком категоричны и нетерпимы. А Эразм, повторим, был деятелем предельно и сознательно миролюбивым. Их публичный спор с Лютером и знаменит, и показателен. Разница в мировоззрении очевидна.



"Свобода воли человека заложена в его совести", – говорит Эразм Роттердамский.



"Воля человека подобна ослу – кто его оседлает, тот и едет", – чеканит Мартин Лютер.



Но это все будет потом. А пока в компании двух сыновей лейб-медика Генриха VII – Баптисто Паэльо – в 1506 году Эразм осуществил мечту. Он путешествовал и учился в Италии, одной из колыбелей античности. В это время там живут и творят Леонардо да Винчи, Рафаэль, Микеланджело, Никколо Макиавелли. В Италии Эразм получил степень доктора богословия в Туринском университете за проведенную дискуссию, посетил Флоренцию, Болонью.



Самая, пожалуй, известная его книга – "Похвала глупости" (1509, тоже дата – 515 лет со дня сочинения) – написана по дороге из Англии, "в подарок" Томасу Мору. Пародийное восхваление чего-нибудь недостойного было частым приемом у гуманистов. Новым же здесь было то, что Глупость хвалит и превозносит сама себя. Сам Эразм считал эту книгу шуткой и безделицей, но так часто бывает. Писатели и ученые пишут многотомные сочинения, а в истории остаются детскими сказками, шуточными и абсурдными стихами, как, например, Льюис Кэрролл. Или аббат Прево – автор множества книг, в том числе"Истории Вильгельма Завоевателя" (20 томов). А прославил его не слишком большой роман "История кавалера де Грие и Манон Леско". Что касается "безделицы", то Эразм все-таки прекрасно понимал, что он пишет. Для чего и для кого он это делает. Вот что сказано в предисловии: "Что же касается пустого упрека в излишней резкости, то отвечу, что всегда дозволено было безнаказанно насмехаться над повседневной человеческой жизнью, лишь бы эта вольность не переходила в неистовство. Весьма дивлюсь я нежности современных ушей, которые, кажется, ничего не выносят, кроме торжественных титулов".



Писал-то он, обращаясь к современникам и коллегам. Да только ничего не меняется, хоть сто лет пройди, хоть пятьсот. Или вот еще, опять в той же "Глупости" Эразм пишет: "…поэты – вольный народ, все дело которого в том и состоит, чтобы ласкать уши глупцов разной чушью и нелепыми баснями". И ведь он прав. Все именно так, господа стихотворцы, и не иначе. А вы что думали? Впрочем, персонаж швейцарского писателя Фридриха Дюрренматта (1921–1990) настроен серьезнее, правда, он говорит не о поэтах, а о писателях: "– Так, значит, писатель? – спросил Чанц и наморщил лоб. – Придется мне заняться этим типом. Писатели всегда подозрительны…".



Да уж, и тут не поспоришь. Писатели, просветители и прочие интеллектуалы разных веков. С ними всегда трудно. Их всегда норовят в чем-нибудь обвинить, а еще лучше – измазать. Чтоб они стали такими же, как мы. Только не получается. Такому даже можно отрубить голову, а он все равно останется в истории. И не тем, что ему голову отрубили, а тем, что написал, к примеру, "Утопию", как упомянутый нами не раз Томас Мор. Странное дело. Они ведь почти все были друг с другом знакомы, жили в одно время, пусть и в разных странах. Не друзья, но приятели, весьма уважающие друг друга коллеги. Эразм, Томас Мор, Мартин Лютер. Согласитесь, потрясающая троица. Три интеллектуальных мушкетера.



Да, Эразм упорно с Лютером полемизировал. Спорили они, а кто не спорит? Друзья и товарищи, уважающие друг друга коллеги всегда спорят. Провокаторы и предатели – те почти никогда не спорят. Единомышленники, у которых нет ни единой мысли – те тоже не спорят. А для ученых мужей, наоборот, полемика – одно из высших наслаждений. Времена не выбирают, но со временем, как мы уже говорили, почти ничего не меняется. Более полутысячи лет прошло, а что, собственно говоря, изменилось? Вот пишет Эразм в "Разговорах запросто" (сборник диалогов, издан в 1518 году): "Когда все в полях радостно улыбается весне, я не могу понять людей, которым любы дымные города".



Дымные города!..



Если уже тогда они были "дымными", каковы же они сейчас? Однако читаем далее, беседуют персонажи по имени Евсевий и Тимофей:



"Тимофей. До того дом твой речист, что не только стены, но и бокалы разговаривают.



Евсевий. И что говорит твой бокал?



Тимофей. "Всяк вредит себе сам".



Евсевий. Это он берет под защиту вино. Когда после попойки является лихорадка или тяжесть в голове, люди обыкновенно бранят вино, между тем как сами навели на себя беду неумеренными возлияниями".



Надо ли вам напоминать, что у нас, в наше время, здесь и сейчас бокалы только и делают, что разговаривают. И говорят примерно то же самое.



Читатель поэзии ищет в стихах любимых поэтов переживания и чувства, которые схожи с его собственными переживаниями и чувствами. С философией, эссеистикой дело обстоит похоже. Мы радуемся (и огорчаемся, переживаем и сочувствуем) тому, что люди прошлого жили не намного лучше нас. С юмористикой, конечно, сложнее: злободневное давно ушло и забыто. Но вечное-то осталось. Эразм ближе к добродушной юмористике, нежели к остервенелой сатире. Или что, возможно, мы просто сейчас не замечаем его колкости и выпады. Но то, что мы сейчас замечаем, не может не услаждать нас. Да, литература ласкает наши уши разной чушью и нелепыми баснями, что с того? Литература – не только боевое искусство, не только наука и история. Литература – еще и наслаждение, игра.



Писатели прошлого – обычные люди, мелочные, смешные, наивные. Но также и заботливые, участливые, дружелюбные. Тут как с вином. Не вино виновато, а наша неумеренность. Писатели прошлого жили и писали в свое время, для себя и своих приятелей. Для денег и благополучия, от обиды и ревности. Но читать-то нам. И только нам решать, что мы увидим в их сочинениях – скучные наставления или веселые разговоры. Главное, не забывать, что все зависит от нас. Все в наших руках. На наших мониторах. Не пугайтесь, когда с вами разговаривают ваши бокалы. Так было и раньше, с людьми, которые не глупее нас.



А наш сегодняшний герой, просветитель и гуманист, публицист и педагог, филолог и пародист Эразм Роттердамский умер через год и 6 дней после казни Томаса Мора, 12 июля 1536 года. Спустя десять лет (ну, немного меньше, конечно), 18 февраля 1546-го, умер и Мартин Лютер. Потрясающая троица. Три интеллектуальных мушкетера. Источник - НГ

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