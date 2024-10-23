В Казахстане планируют разместить производства турецких дронов

00:24 25.10.2024

В КАЗАХСТАНЕ ПЛАНИРУЮТ РАЗМЕСТИТЬ ПРОИЗВОДСТВА ТУРЕЦКИХ ДРОНОВ



Об этом договорились казахстанский министр обороны Руслан Жаксылыков и генеральный директор компании Baykar Defence Халуком Байрактар. Стороны решили разработать дорожную карту локализации заводов беспилотников, в том числе боевых. При этом о планах наладить производство БПЛА совместно с Турцией национальная компания "Казахстан инжиниринг" сообщала в 2021 году.

Другие государства Центральной Азии также создают предприятия по сборке беспилотников. Тем не менее их подходы к выбору партнеров и типов производимых летательных аппаратов могут различаться:



- в апреле этого года первый завод по сборке дронов пообещали открыть в Киргизии. Представительство президента в Нарынской области подписало соответствующий меморандум с китайской компанией Zhongtian Zhicontrol Technology Holding Co. Площадкой для заключения соглашения стал форум представителей гражданских индустрий;



- 11 октября 2024 года меморандум о запуске производства дронов на базе искусственного интеллекта подписали ОАЭ и Таджикистан;



- Узбекистан начал выпускать собственные БПЛА двойного назначения в 2022 году. В то же время в сентябре этого года наладить в стране производство гражданских беспилотников предложила Россия.