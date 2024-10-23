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В Казахстане планируют разместить производства турецких дронов
00:24 25.10.2024

В КАЗАХСТАНЕ ПЛАНИРУЮТ РАЗМЕСТИТЬ ПРОИЗВОДСТВА ТУРЕЦКИХ ДРОНОВ

Об этом договорились казахстанский министр обороны Руслан Жаксылыков и генеральный директор компании Baykar Defence Халуком Байрактар. Стороны решили разработать дорожную карту локализации заводов беспилотников, в том числе боевых. При этом о планах наладить производство БПЛА совместно с Турцией национальная компания "Казахстан инжиниринг" сообщала в 2021 году.
Другие государства Центральной Азии также создают предприятия по сборке беспилотников. Тем не менее их подходы к выбору партнеров и типов производимых летательных аппаратов могут различаться:

- в апреле этого года первый завод по сборке дронов пообещали открыть в Киргизии. Представительство президента в Нарынской области подписало соответствующий меморандум с китайской компанией Zhongtian Zhicontrol Technology Holding Co. Площадкой для заключения соглашения стал форум представителей гражданских индустрий;

- 11 октября 2024 года меморандум о запуске производства дронов на базе искусственного интеллекта подписали ОАЭ и Таджикистан;

- Узбекистан начал выпускать собственные БПЛА двойного назначения в 2022 году. В то же время в сентябре этого года наладить в стране производство гражданских беспилотников предложила Россия.

Источник - ia-centr.ru
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